Mauro Icardi fotografió a la China Suárez en bikini y una frase con indirecta a Wanda Nara desató la polémica

Durante sus vacaciones en Playa del Carmen, Mauro Icardi sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía de la China Suárez en bikini. Sin embargo, más allá de la imagen, hubo un detalle que captó la atención de los usuarios: la frase que eligió el futbolista y que muchos interpretaron como una indirecta hacia Wanda Nara.

El delantero compartió en sus historias de Instagram una postal de la actriz dentro de una piscina, luciendo una bikini dorada. Junto a la foto, escribió “My VS Angel”, una expresión que se traduce como “mi ángel de Victoria’s Secret”.

La referencia a la reconocida marca de lencería no pasó inadvertida en las redes sociales. Varios usuarios relacionaron el mensaje con antiguas declaraciones de Wanda sobre la China y las modelos de Victoria’s Secret, lo que volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre ambas.

La frase de Wanda Nara sobre las modelos de Victoria’s Secret

Tiempo atrás, Pepe Ochoa había difundido en LAM (América TV) una serie de audios en los que Wanda Nara hacía referencia a las modelos de la reconocida marca.

“Me da lo mismo. Me molesta más una modelo de Victoria’s Secret que a Mauro le da el target porque es un jugador millonario”, habría dicho la empresaria en uno de los mensajes que trascendieron públicamente.

En ese mismo intercambio, Wanda también cuestionó la postura que, según su mirada, había adoptado la China Suárez en medio de la disputa familiar y legal que mantenía con Icardi.

“Creo que hasta una mina soltera, de Victoria’s Secret y sin hijos le diría: ‘Flaco, es la mamá. ¿Cómo te peleás así? ¿Cómo querés sacarle la tenencia?’”, expresó en aquel momento.

La publicación de Icardi generó repercusiones en las redes

La fotografía de la China Suárez acompañada por la frase en inglés provocó una ola de comentarios y especulaciones. Para muchos usuarios, la elección de esas palabras no fue casual y podría estar vinculada con los dichos anteriores de Wanda Nara.

Aunque Icardi no hizo una referencia explícita a la mediática, la coincidencia entre el mensaje y las declaraciones que habían circulado tiempo atrás alimentó las interpretaciones en las redes sociales.

Así, una publicación durante sus vacaciones volvió a instalar el tema en la conversación digital y reavivó las repercusiones de una disputa que sigue generando interés entre los seguidores de los protagonistas.