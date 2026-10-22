El Cine Belgrano presenta "La espera"

El Cine Teatro Municipal anuncia su programación para esta semana que se extenderá desde el domingo 25 al martes 27 de octubre con dos estrenos en Espacio INCAA: "La espera" y "CordobeCes", la película. Además, continúan en cartelera "Verity" y "La isla olvidada".



Los días viernes y sábado no habrá funciones de cine por la realización de la Velada de Gala "De la ópera al tango" a cargo de la Orquesta Municipal de Tango el 23/10 a las 20:30 y el Acto oficial por el 145.º Aniversario de Rafaela el 24/10 a las 18:00.



"La espera"

El domingo 25 de octubre a las 20:00, habrá una función especial de Espacio INCAA Cine Belgrano con la proyección del documental La espera y la presencia en la sala de su director Darío Doria junto a la guionista e investigadora Florencia Gattari.



La Espera cuenta historias de niñas y niños cuyos derechos a vivir en una familia han sido vulnerados. Infancias que intentan ser contenidas y reparadas. Algunas contadas en primera persona, otras en tercera, en presente y en pasado también. Luminosas unas, otras no tanto. Collage de vidas que cuentan lo difícil que es y debe ser crecer fuera de una familia que te contenga: sin mamá, sin papá, sin el sostén de los vínculos que cuidan.



En palabras de su director, "La Espera es, entre un par de cosas más, un pequeño intento cinematográfico por revertir la mirada romántica y adultocéntrica que existe alrededor de la adopción. Porque la adopción no es cuestión de caridad ni de buena voluntad y tampoco tiene que ver con la posibilidad o no de concebir. Su objetivo es dar respuesta a los miles de niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados. Infancias y adolescencias con ilusiones y anhelos que necesitan de adultos que puedan alojar el dolor del encuentro con estas historias. Adultos pacientes que estén disponibles y preparados emocionalmente. Adultos tolerantes a la frustración y que sepan ser respetuosos de las historias que estos niños, niñas y adolescentes traen y de los nombres que portan."



Tiene una duración de 79 minutos y es calificación R13. La entrada general es de $5000 y descuento a jubilados y estudiantes $2500.



"CordobeCes, la película"

Ademas, en el segmento destinado al cine nacional se estrena el documental "CordobeCes, la película", con dirección de Lucía Palacio.



Kaitlin, una metódica documentalista estadounidense, llega a Córdoba con el objetivo de descifrar científicamente la "felicidad cordobesa" basándose en los videos virales de @cordobeces. Sin embargo, a medida que recorre la provincia de la mano de Eddie, y entre asados, rally, fútbol, universidad, sierras y cuarteto, malinterpreta cada ritual al intentar analizar lo que sólo se puede sentir. Cuando su vida estructurada se desmorona y su documental parece naufragar, Kaitlin debe elegir: seguir observando Córdoba a través de una lente o soltar la cámara para subirse de lleno a la "caravana". En ese momento, encuentra algo que buscaba desde el inicio sin saberlo: su lugar en el mundo.



Se proyectará los días lunes 26 y martes 27 de octubre a las 20:00. Tiene una duración de 90 minutos y es calificación R13. La entrada general es de $5000 y descuento a jubilados y estudiantes $2500.



"Verity"

Dirigido por Michael Showalter y adaptado de la novela bestseller de Colleen Hoover, este seductor thriller psicológico sigue a la reconocida autora Verity Crawford (Anne Hathaway) y a Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora en dificultades que se muda a la remota finca de los Crawford para escribir en nombre de Verity.



Después de que Lowen descubre lo que parecen ser las inquietantes notas autobiográficas de Verity, se enfrenta a perturbadoras y retorcidas confesiones sobre el esposo de Verity, Jeremy (Josh Hartnett), mientras lucha por distinguir entre la ficción y la realidad, la manipulación y la atracción, la oportunidad y la obsesión.



Se proyectará desde el domingo 25 al martes 27 de octubre a las 21:40, subtitulada. Tiene una duración de 120 minutos y su calificación es R13. La entrada general es de $7500.



"La isla olvidada"

Para el público familiar continúa la nueva película animada de DreamWorks, dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado (El gato con botas 2) y ambientada en Filipinas.



"La isla olvidada" sigue a Jo y Raissa, dos recién graduadas de bachillerato que han sido mejores amigas desde la primaria, pero que ahora están a punto de emprender caminos separados.



Mientras celebran su última noche juntas, Jo y Raissa se topan con un misterioso portal que las transporta a la fantástica isla de Nakali, repleta de criaturas mágicas y mitológicas de las que crecieron escuchando historias contadas por sus familias filipinas.



Se podrá ver desde el domingo 25 al martes 27 de octubre a las 18:00, doblada y en 2D. Tiene una duración de 98 minutos y está dirigida a público general. La entrada general tiene un valor de $7500.



Promociones

Las entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, que sean adquiridas con tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA, tendrán un descuento del 50%.



Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.



Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.