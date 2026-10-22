Premio Princesa de Asturias: qué es y por qué Lionel Messi recibe este prestigioso reconocimiento

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento a su extensa trayectoria al ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, uno de los galardones más prestigiosos de España. La distinción es otorgada anualmente por la Fundación Princesa de Asturias y reconoce a personalidades e instituciones que realizan aportes destacados en diferentes ámbitos de la sociedad.

El premio contempla ocho categorías, entre ellas Artes, Ciencias, Letras, Cooperación Internacional y Deportes. A diferencia de los reconocimientos habituales del ámbito futbolístico, que suelen centrarse en los resultados y los títulos obtenidos, esta distinción también considera los valores, la trayectoria y la influencia social de quienes la reciben.

Por qué Lionel Messi fue elegido para recibir el premio

La categoría de Deportes reconoce a personas e instituciones que contribuyen a promover la actividad deportiva y sus valores como herramientas de superación, integración y convivencia.

En el anuncio de la elección de Messi, realizado el 3 de junio de 2026, el jurado destacó tanto sus logros profesionales como su proyección más allá de las canchas. Entre los aspectos que respaldan el reconocimiento se encuentran su trayectoria deportiva y su compromiso con iniciativas sociales.

Uno de los puntos considerados es su conducta y trayectoria profesional. A lo largo de su carrera, el capitán argentino construyó un recorrido marcado por la continuidad competitiva, la dedicación y los éxitos alcanzados con sus equipos y la Selección Argentina.

También se destaca su labor solidaria. A través de la Fundación Leo Messi, el futbolista impulsa iniciativas vinculadas con la salud y la educación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de ampliar sus oportunidades y mejorar sus condiciones de vida.

La ceremonia de entrega se realiza en el Teatro Campoamor de Oviedo, España. Los galardonados reciben una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y una dotación económica de 50.000 euros.

Un reconocimiento internacional con una larga trayectoria

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se entrega desde 1987 y, a lo largo de su historia, distinguió a figuras destacadas del deporte mundial, entre ellas Michael Schumacher, Rafael Nadal, Carl Lewis y Serena Williams.

Su importancia radica en que busca reconocer no solo la excelencia deportiva, sino también la trascendencia de quienes contribuyen a difundir valores asociados con el esfuerzo, el respeto y la superación personal.

La distinción a Messi representa un nuevo capítulo en la trayectoria internacional del futbolista argentino, cuya influencia excede el ámbito estrictamente deportivo.

Los argentinos que recibieron premios de la Fundación Princesa de Asturias

A lo largo de las décadas, distintas personalidades vinculadas con Argentina fueron reconocidas por la Fundación Princesa de Asturias en diferentes categorías. Entre ellas se encuentran científicos, dirigentes políticos y referentes de la cultura.

Mario Bunge (1982, Comunicación y Humanidades): el filósofo y epistemólogo fue reconocido por sus contribuciones al pensamiento científico.

Luis Antonio Santaló (1983, Investigación Científica y Técnica): el matemático desarrolló una parte fundamental de su trayectoria académica en Argentina.

Raúl Alfonsín (1985, Cooperación Iberoamericana): el expresidente argentino fue distinguido por su papel en el proceso de consolidación democrática.

Daniel Barenboim (2002, Concordia): el pianista y director de orquesta recibió el reconocimiento por su contribución al diálogo intercultural y a la convivencia a través de la música.

Quino (2014, Comunicación y Humanidades): el creador de Mafalda fue homenajeado por el alcance cultural y humanista de su obra.

Les Luthiers (2017, Comunicación y Humanidades): el grupo argentino fue distinguido por su aporte original a la música y al humor.

La distinción a Lionel Messi se suma a una trayectoria que ya lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del deporte mundial. El premio pone el foco en una dimensión que va más allá de sus estadísticas y títulos: la influencia que puede ejercer un deportista de alcance global y su capacidad para inspirar a nuevas generaciones.