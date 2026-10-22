Los salarios registrados le ganaron a la inflación en agosto, pero siguen perdiendo en la comparación anual

Los salarios registrados aumentaron un 2,6% en agosto, frente a una inflación mensual del 1,7%.

El sector privado tuvo una mejora salarial del 2,8%, mientras que el sector público avanzó un 2,3%.

Entre enero y agosto, los salarios subieron un 21,5% y los precios un 21,3%.

En los últimos doce meses, los ingresos formales aumentaron un 30,4%, por debajo de la inflación del 33,5%.

Los empleados públicos nacionales fueron los más perjudicados, con una suba salarial interanual del 26,3%.

Desde noviembre de 2023, los salarios registrados acumularon un aumento del 305%, frente a una inflación del 336%.

Los trabajadores registrados lograron una mejora del poder adquisitivo durante agosto, cuando los aumentos salariales superaron la inflación mensual. Sin embargo, el resultado favorable no alcanza para revertir el deterioro acumulado en períodos más prolongados: en los últimos doce meses, los ingresos formales quedaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que la comparación desde la llegada de Javier Milei al Gobierno también muestra pérdidas cuando se toma noviembre de 2023 como punto de partida.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los salarios registrados aumentaron un 2,6% en agosto, frente a una inflación del 1,7%. La diferencia de 0,9 puntos porcentuales permitió una recuperación mensual que se extendió a las principales categorías de empleo formal, aunque con resultados distintos entre los trabajadores privados y los estatales.

En el sector privado registrado, los ingresos subieron un 2,8%, con una mejora de 1,1 puntos porcentuales respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el ámbito público, el incremento promedio fue del 2,3%, resultado de una actualización del 1,9% para los empleados nacionales y del 2,6% para los dependientes de los gobiernos provinciales.

El Gobierno destacó los resultados como una señal de recuperación de los ingresos. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los salarios del sector privado registrado acumularon tres meses consecutivos de crecimiento real y alcanzaron su nivel más alto desde enero.

El funcionario también señaló que otras prestaciones, como las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH), registraron en septiembre una mejora real del 0,2%. De acuerdo con su balance, ambos ingresos acumularon seis meses consecutivos de crecimiento y llegaron a su nivel más elevado desde julio del año pasado.

No obstante, el panorama cambia cuando se amplía el período de análisis. Entre enero y agosto, los salarios registrados acumularon un incremento nominal del 21,5%, mientras que los precios avanzaron un 21,3%. La diferencia positiva fue de apenas 0,2 puntos porcentuales, lo que refleja una recuperación limitada en los primeros ocho meses del año.

Además, la mejora no se distribuyó de manera uniforme. Tanto los trabajadores del sector privado como los empleados públicos nacionales registraron aumentos del 20,4% en ese período, por debajo del promedio general. En cambio, los salarios de los trabajadores dependientes de las provincias subieron un 23,2%, un resultado que permitió inclinar la comparación acumulada a favor de los ingresos formales.

La evolución interanual presenta un escenario menos favorable. Entre agosto del año pasado y el mismo mes de este año, los salarios registrados aumentaron un 30,4%, frente a una inflación del 33,5%. La brecha negativa muestra que, pese a la recuperación de agosto, los trabajadores todavía no lograron compensar la suba de precios de los últimos doce meses.

Dentro del empleo público, los estatales nacionales fueron los más perjudicados. Sus salarios crecieron un 26,3% interanual, 7,2 puntos porcentuales por debajo de la inflación. En las provincias, los aumentos alcanzaron el 30%, mientras que el sector privado registró una evolución similar a la del promedio general.

La comparación desde el comienzo de la gestión de Milei también depende del período elegido. Si se toma noviembre de 2023 como referencia, el IPC acumuló un incremento del 336%, mientras que los salarios registrados aumentaron un 305%. En el sector privado, la suba fue del 326%, y en el público, del 269%. En ambos casos, los ingresos quedaron rezagados frente al encarecimiento del costo de vida.

El resultado cambia al utilizar diciembre de 2023 como punto de partida, tal como hizo Caputo. Desde entonces, la inflación acumuló un 247%, mientras que los salarios registrados aumentaron un 272%. El incremento fue del 284% en el sector privado y del 250% en el público.

Esa diferencia responde, en parte, al recorte temporal de la comparación: tomar diciembre como inicio excluye los primeros 21 días de gestión y deja afuera el aumento de precios del 25,5% registrado durante ese mes.

Así, los datos muestran una mejora salarial mensual y un leve saldo positivo en el acumulado de 2026, pero también un retroceso frente a la inflación interanual y desde noviembre de 2023. La recuperación de agosto constituye un alivio puntual, aunque todavía no alcanza para confirmar una recomposición sostenida del poder adquisitivo de los trabajadores registrados.