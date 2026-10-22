El Gobierno acelera las negociaciones para eliminar las PASO, pero depende del Senado y los gobernadores

El Gobierno busca eliminar o suspender las PASO antes de que termine el período legislativo ordinario.

Karina Milei y otros referentes libertarios mantienen diferencias sobre los tiempos y las concesiones necesarias para alcanzar acuerdos.

El PRO está dispuesto a acompañar la iniciativa si existe consenso amplio en el Senado y entre los gobernadores.

Patricia Bullrich encabeza las conversaciones legislativas mientras Diego Santilli gestiona apoyos de los mandatarios provinciales.

Varios gobernadores respaldan la eliminación de las primarias, mientras otros prefieren suspenderlas o mantenerlas.

La Casa Rosada evalúa tratar la reforma electoral junto con el Presupuesto 2027 para concentrar las negociaciones.

La eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se convirtió en una de las prioridades de la estrategia electoral del Gobierno de Javier Milei, que busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con la reforma antes del cierre del período legislativo. Sin embargo, las diferencias entre los aliados parlamentarios, las posiciones dispares de los gobernadores y las tensiones dentro del oficialismo mantienen trabada la iniciativa en el Senado.

La discusión volvió a ocupar un lugar central en la mesa política de la Casa Rosada, encabezada por Karina Milei. Durante una reunión de casi dos horas, los principales referentes libertarios analizaron los plazos disponibles y las concesiones que podrían resultar necesarias para garantizar los votos. La secretaria general de la Presidencia permaneció en Buenos Aires para supervisar el avance de las negociaciones.

En el encuentro participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la senadora Patricia Bullrich, quienes plantearon la necesidad de acelerar los acuerdos. En cambio, Karina Milei y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem mantienen una postura más cautelosa frente a las condiciones que deberían aceptar para conseguir apoyos fuera del oficialismo.

El principal obstáculo continúa en la Cámara alta. Bullrich espera que Santilli consiga precisiones sobre qué gobernadores están dispuestos a respaldar la reforma, mientras avanza en conversaciones con los titulares de otros bloques legislativos. En el Gobierno consideran que, si logran destrabar el proyecto en el Senado, todavía existe la posibilidad de aprobarlo antes de que finalice el período ordinario y evitar una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La necesidad de ampliar los consensos también quedó expuesta en una reunión con el PRO, uno de los principales aliados parlamentarios de La Libertad Avanza. Después de la mesa política, Santilli y los Menem recibieron a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, ante quienes plantearon directamente la necesidad de acompañar la eliminación de las primarias.

Los dirigentes del macrismo manifestaron su disposición a respaldar la iniciativa, pero condicionaron ese apoyo a la construcción de un acuerdo amplio con los gobernadores y los bloques del Senado. El partido que conduce Mauricio Macri había defendido hasta ahora la continuidad de las PASO como una instancia optativa para resolver disputas internas, aunque no descartaba una suspensión.

El proyecto todavía no cuenta con dictamen. En un intento anterior por avanzar con ese trámite, el oficialismo debió pasar a un cuarto intermedio para evitar que la propuesta fuera rechazada. Por eso, la definición de los detalles quedó nuevamente en manos de Bullrich, que deberá encontrar una fórmula capaz de reunir apoyos suficientes sin profundizar las diferencias entre los sectores involucrados.

El calendario también complica las gestiones. La visita del papa León XIV interrumpirá durante algunos días parte de la actividad habitual, mientras que las elecciones en Estados Unidos provocarán viajes de legisladores a Washington y podrían demorar las conversaciones. Frente a esas dificultades, en la Casa Rosada evalúan tratar la reforma electoral junto con el Presupuesto 2027, con la intención de concentrar las negociaciones parlamentarias en un mismo período.

En paralelo, el PRO planteó objeciones al proyecto de biocombustibles impulsado por el oficialismo, que ya cuenta con media sanción del Senado. El macrismo reclama modificaciones porque considera que la iniciativa perjudica a los productores bonaerenses, aunque favorece a sectores de Córdoba y Santa Fe. El debate en comisión ya comenzó y la votación está prevista para mediados de noviembre, junto con el Presupuesto.

La posición de los gobernadores será determinante. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Marcelo Orrego, de San Juan; Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Raúl Jalil, de Catamarca, expresaron públicamente su respaldo a terminar con las primarias. Alfredo Cornejo, de Mendoza, habría manifestado en privado su apoyo a la eliminación nacional, aunque pretende conservar las internas en su provincia.

En la vereda opuesta, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, mantiene su rechazo a modificar el sistema, mientras que Martín Llaryora, de Córdoba, también expresa reparos. Carlos Sadir, de Jujuy; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Leandro Zdero, de Chaco, se inclinan por suspender las PASO, pero no por eliminarlas definitivamente.

Con este escenario, el oficialismo enfrenta una negociación que excede la discusión sobre el mecanismo electoral. La posibilidad de modificar las primarias dependerá de que Bullrich y Santilli logren articular las distintas posiciones, acordar el alcance de la reforma y asegurar una mayoría parlamentaria en un calendario cada vez más ajustado.