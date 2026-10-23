Radiografía del Financial Times: el plan económico de Milei está bajo presión

A tres años del inicio de la gestión de Javier Milei, la estabilización de las cuentas públicas y la fuerte desaceleración de la inflación conviven con una economía sin impulso, caída del empleo formal y un deterioro del poder de compra. El escenario plantea un desafío político para el Presidente de cara a las elecciones de 2027.

El diagnóstico forma parte de un análisis publicado por el Financial Times, “Milei’s economic reforms under pressure”, que describe los efectos del programa de austeridad, desregulación y apertura impulsado por el Gobierno argentino.

Claudia Rochelin, de 65 años y dueña de una librería en el centro de Buenos Aires, votó a Milei en 2023 y celebró la baja de una inflación que había alcanzado niveles de tres dígitos. Sin embargo, asegura que la falta de clientes se convirtió en su principal preocupación.

“Esto no termina de arrancar. ¿De qué me sirve que los precios se mantengan si nadie viene a comprar?”, dijo Rochelin al diario británico.

La inflación bajó a 34 %, pero la actividad permanece estancada

La administración libertaria exhibe algunos indicadores que contrastan con la inestabilidad que atravesó la Argentina durante las últimas décadas. El país registra superávit fiscal, la inflación cayó desde un pico cercano al 300 % hasta el 34 % y se redujeron los costos de financiamiento.

A la vez, el desarrollo de proyectos mineros y energéticos, junto con el aumento de las exportaciones de soja y carne, comenzó a aliviar la escasez de divisas, uno de los factores que históricamente desencadenó crisis recurrentes.

El Financial Times señaló que la consolidación fiscal y las reformas de mercado colocaron a las finanzas argentinas en una posición más sólida que en años anteriores. Pero el ajuste también tuvo consecuencias sobre la actividad doméstica.

JPMorgan considera que la economía podría haber ingresado en una recesión técnica, definida por dos trimestres consecutivos de caída del producto interno bruto. La demanda de consumo se debilitó bajo el efecto de la política monetaria restrictiva y la reducción del gasto público.

Según datos de la consultora Equilibra citados por el medio, los salarios reales permanecen cerca de 10 % por debajo de los niveles de comienzos de 2023. Además, las cifras oficiales registran la pérdida de unos 300.000 empleos formales desde el inicio de la actual gestión.

El ajuste impacta sobre la clase media y el comercio local

La situación se percibe en los pequeños comercios, la industria y otros sectores vinculados al mercado interno. Las empresas valoran la flexibilización de las restricciones a las importaciones, los controles de capitales y las regulaciones que afectaban su operatoria, aunque deben enfrentar una demanda debilitada y una mayor competencia de productos importados.

La inversión total retrocedió 13 % desde 2023, de acuerdo con la consultora Invecq. El aumento de las tasas de interés el año pasado, en medio de presiones sobre el peso antes de las elecciones legislativas, y la continuidad de una política monetaria dura limitaron el crédito y la expansión de la actividad.

Martín Rapetti, fundador de Equilibra, sostuvo que existen sectores con una evolución diferente. “Hay enclaves de gran crecimiento, pero el resto de la economía está estancado o en contracción”, afirmó. Según explicó, los empleos que se pierden en las actividades en retroceso no son absorbidos por la minería y la energía.

La distancia entre los sectores exportadores y el mercado interno se volvió uno de los principales desafíos del programa económico. El Gobierno espera que una eventual reelección de Milei reduzca el riesgo país y habilite inversiones por decenas de miles de millones de dólares, especialmente en proyectos de recursos naturales.

Un funcionario de alto rango, citado sin identificar por no estar autorizado a hablar públicamente, consideró que la sociedad todavía no dimensionó el alcance que podría tener la riqueza vinculada a los recursos naturales.

Milei descarta cambios y la oposición busca capitalizar el malestar

El Presidente rechazó modificar el rumbo de su plan económico. En septiembre, afirmó que su administración no se movería “ni un milímetro” de la estrategia vigente.

Sus declaraciones sobre las dificultades de los hogares también generaron cuestionamientos. Milei calificó como una “estupidez colosal” la frase de que “la gente no llega a fin de mes” y, ante el récord de 6 millones de personas con deudas impagas, sostuvo que nadie había obligado a esos ciudadanos a solicitar préstamos.

La nota del diario británico indicó que las denuncias de corrupción que salpicaron a integrantes de la administración afectaron la imagen de Milei como dirigente ajeno a las prácticas tradicionales de la política. Según la encuestadora Atlas Intel, su nivel de aprobación descendió de 43 % en enero a 38 % en agosto.

Sergio Berensztein, consultor político, consideró que Milei conserva posibilidades de competir por un segundo mandato, aunque advirtió que el resultado electoral permanece abierto. “Existe el riesgo de que desperdicien la oportunidad por no saber manejar la política”, señaló.

La oposición peronista, aún fragmentada y sin una definición sobre su candidatura para 2027, busca aprovechar el costo social del ajuste. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los dirigentes que aspira a encabezar ese espacio, cuestionó el modelo económico por su posible impacto sobre la industria, el comercio y el empleo.

El resultado de 2027 puede definir la continuidad del programa económico

Para Nicolás Dujovne, exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, una nueva victoria de Milei supondría un cambio de ciclo para la economía argentina. El exfuncionario sostuvo que permitiría mostrar los resultados de una economía con mayor apertura al mundo y romper la alternancia entre expansiones breves y crisis profundas.

El Gobierno puso en marcha algunas medidas para estimular la recuperación, entre ellas un esquema para promover el crédito hipotecario y una flexibilización de las condiciones para que los bancos presten dólares a las empresas. Sin embargo, Dujovne planteó que el margen para aplicar estímulos fiscales es acotado, debido al riesgo de comprometer el equilibrio de las cuentas públicas y la baja de la inflación.

La discusión rumbo a 2027 quedará atravesada por esa tensión. El oficialismo apuesta a que la estabilidad macroeconómica y las inversiones compensen el costo inicial del ajuste, mientras que la oposición busca convertir el estancamiento, la pérdida salarial y la destrucción de empleo en el centro de su crítica al modelo.

Fuente: Infobae