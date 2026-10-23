Préstamos personales en octubre: qué bancos ofrecen las tasas más bajas y cuánto cuesta devolver $1 millón

El CFTEA de los préstamos personales relevados en octubre de 2026 va del 58,9% al 255,2%.

Galicia Éminent presenta el menor costo financiero del relevamiento, aunque está reservado a clientes de ese segmento.

Banco Nación ofrece tasas competitivas para empleados que cobran sus haberes en la entidad y jubilados que cumplen los requisitos.

Por un préstamo de $1 millón en 24 cuotas, Galicia Éminent registra una devolución estimada de $1.563.218.

La diferencia entre Galicia Éminent y Macro Plan Sueldo alcanza aproximadamente $276.000 para el mismo monto y plazo.

Antes de contratar, conviene comparar el CFTEA, el total a devolver y el peso de la cuota sobre los ingresos mensuales.

La elección de un préstamo personal puede generar diferencias de cientos de miles de pesos entre una entidad financiera y otra, incluso cuando el monto solicitado y el plazo de devolución son iguales. En octubre de 2026, las tasas informadas por los bancos argentinos muestran una amplia dispersión, con costos financieros que van desde el 58,9% hasta el 255,2% efectivo anual, según las líneas relevadas.

Entre las alternativas con menor costo aparece el Banco Galicia, con su préstamo Éminent, que ofrece un Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) desde el 58,9% para clientes de ese segmento. También se destacan determinadas líneas del Banco Nación, destinadas a empleados que cobran sus haberes en la entidad y a jubilados que cumplen los requisitos, con un CFTEA desde el 78,4%.

En el otro extremo, el préstamo de destino libre del Banco Hipotecario presenta un costo financiero desde el 255,2%. La diferencia entre estas propuestas muestra por qué resulta importante comparar las condiciones antes de asumir una deuda, especialmente cuando se trata de compromisos que se extienden durante varios años.

Qué tasas ofrecen los bancos en octubre

El relevamiento de préstamos personales incluye productos de Galicia, Nación, Macro, Ciudad, Santander, Patagonia, Bancor, Banco del Chubut e Hipotecario. Las condiciones varían según los ingresos, la relación del cliente con la entidad, el destino del crédito y el segmento al que pertenece.

Entre las alternativas con menor costo financiero se encuentran las siguientes:

El Banco Galicia ofrece su línea Éminent con una Tasa Nominal Anual (TNA) desde el 39% y un CFTEA desde el 58,9%, para clientes que reúnen las condiciones del segmento. El Banco Nación presenta sus préstamos Nación Sueldos y Nación Previsional con una TNA desde el 49% y un CFTEA desde el 78,4%.

Por su parte, Banco Macro dispone de una línea para jubilados y clientes Selecta con una TNA desde el 55% y un CFTEA desde el 91,1%. Galicia PLUS registra una TNA desde el 57% y un CFTEA desde el 95,8%, mientras que Macro Plan Sueldo parte de una TNA del 61% y un CFTEA del 104,7%.

En otros segmentos, Bancor informa un CFTEA desde el 114,3% para su préstamo Bancón, mientras que Banco Ciudad ofrece líneas para jubilados de ANSES con un costo financiero desde el 119,1%. Las alternativas de Banco Patagonia, Galicia MOVE y Ciudad Cliente Fiel superan el 170% de CFTEA.

El costo más elevado del relevamiento corresponde al préstamo de destino libre de Banco Hipotecario, con una TNA desde el 110,4% y un CFTEA desde el 255,2%.

Estas cifras corresponden a tasas mínimas informadas para cada producto y no implican que todos los solicitantes puedan acceder a ellas. Las condiciones efectivas dependen de la evaluación crediticia y de los requisitos particulares de cada entidad.

Cuánto cuesta devolver $1 millón en 24 cuotas

Una simulación permite dimensionar las diferencias entre las ofertas. Para un préstamo de $1 millón, con devolución en 24 cuotas y mediante el sistema de amortización francés, las estimaciones correspondientes a octubre de 2026 arrojan los siguientes resultados:

Banco y línea Cuota mensual estimada Total a devolver



Galicia Éminent $65.134 $1.563.218

Nación Sueldos / Previsional $66.148 $1.587.543

Macro Jubilados / Selecta $70.719 $1.697.248

Galicia PLUS $70.719 $1.697.248

Bancor Bancón $75.436 $1.810.467

Macro Plan Sueldo $76.638 $1.839.303



La comparación muestra que un cliente de Galicia Éminent devolvería aproximadamente $1,56 millones, mientras que quien acceda a la línea Plan Sueldo de Macro pagaría cerca de $1,84 millones. La diferencia alcanza unos $276.000 por el mismo capital y el mismo plazo de financiación.

Qué conviene revisar antes de endeudarse

Uno de los principales aspectos que deben considerarse es el CFTEA, ya que permite evaluar el costo del crédito incorporando los intereses y otros cargos contemplados en la financiación. La TNA, por sí sola, no refleja el costo total de la operación.

También es importante analizar cuánto representa la cuota respecto de los ingresos mensuales. En el ejemplo de Galicia Éminent, una cuota de $65.134 equivale aproximadamente al 4,3% de un ingreso neto de $1,5 millones. Para una persona que gana $250.000, en cambio, esa misma obligación absorbería cerca del 26% de sus ingresos.

La relación entre cuota y salario resulta determinante para evitar que el préstamo comprometa una parte excesiva del presupuesto familiar. Como referencia orientativa, la simulación utiliza una relación cuota-ingreso cercana al 30%, aunque cada banco aplica sus propios criterios de evaluación.

En función de las tasas relevadas, Galicia Éminent aparece como la opción de menor costo entre las analizadas, mientras que Banco Nación también ofrece alternativas competitivas para determinados empleados y jubilados. Sin embargo, la conveniencia depende de las condiciones a las que pueda acceder cada solicitante.

Antes de contratar, resulta recomendable comparar al menos dos o tres propuestas para el mismo monto y plazo, revisar el costo financiero total y calcular cuánto dinero deberá devolverse al finalizar la operación. La tasa más baja anunciada no siempre estará disponible para todos los clientes, por lo que la oferta personalizada será decisiva para elegir.