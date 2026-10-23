Grave denuncia de Fabricio Dellasanta

Resumen

El concejal Fabricio Dellasanta presentó una grave denuncia vinculada con la obra de la Recova Ripamonti de Rafaela.

El edil solicitó un pedido de informes para obtener explicaciones sobre distintos aspectos de la intervención.

Entre los puntos cuestionados aparecen cuestiones técnicas y posibles irregularidades en los materiales utilizados.

Dellasanta también puso el foco en la falta de planos y documentación, elementos fundamentales para controlar una obra pública.

El planteo abre interrogantes sobre los procedimientos, los controles y la transparencia en una obra de importancia para el patrimonio de la ciudad.

La obra de la Recova Ripamonti vuelve a quedar bajo la lupa, esta vez a partir de una denuncia formulada por el concejal Fabricio Dellasanta, quien solicitó formalmente información sobre una serie de situaciones que considera preocupantes en torno a los trabajos que se llevan adelante en uno de los espacios emblemáticos de Rafaela.

El edil puso el acento en un conjunto de cuestiones que, según expuso, merecen explicaciones por parte de las autoridades responsables. Los cuestionamientos abarcan aspectos técnicos de la intervención, características de los materiales empleados y la presunta ausencia de planos y documentación necesaria para conocer con precisión cómo fue proyectada y ejecutada la obra.

La preocupación no se limitaría a un único punto. Por el contrario, Dellasanta hizo referencia a un sinnúmero de anomalías que, a su entender, deben ser aclaradas para determinar si los trabajos se desarrollan conforme a las especificaciones técnicas, los procedimientos administrativos y las condiciones que corresponden a una obra de estas características.

La falta de planos, si se confirma en los términos planteados por el concejal, representa uno de los aspectos más delicados del reclamo, debido a que la documentación técnica permite establecer qué se debe construir, cuáles son los materiales previstos y bajo qué parámetros deben realizarse las tareas de inspección y control.

En ese contexto, el pedido de informes busca que el municipio brinde respuestas concretas y aporte los elementos necesarios para despejar las dudas planteadas. La cuestión central pasa por establecer qué documentación existe, cuáles fueron los criterios técnicos utilizados y qué controles se realizaron sobre los trabajos y los materiales.

La Recova Ripamonti constituye un espacio de relevancia para la identidad urbana y el patrimonio arquitectónico de Rafaela. Por ese motivo, cualquier cuestionamiento relacionado con su recuperación exige información precisa, explicaciones oficiales y mecanismos de control que permitan conocer el estado real de la intervención.

Ahora, la atención estará puesta en la respuesta de las autoridades municipales y en la documentación que eventualmente se presente para aclarar los puntos señalados. Las denuncias deberán ser verificadas y las responsabilidades, si las hubiera, determinadas sobre la base de pruebas y documentación.

El planteo de Dellasanta instala así un interrogante que el municipio deberá responder: ¿se están cumpliendo todas las condiciones técnicas y administrativas previstas para la obra de la Recova Ripamonti?