Santa Fe destina más de $54.000 millones a la reconstrucción de la Ruta Provincial 39

El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró obras viales sobre el río Salado, en el departamento San Justo, y puso en marcha una nueva etapa de reconstrucción integral de la Ruta Provincial 39. El proyecto contempla una inversión de más de $54.858 millones y apunta a mejorar la seguridad vial, agilizar el transporte de cargas y fortalecer la actividad productiva del norte santafesino.

Durante la recorrida por La Penca y Caraguatá y Gobernador Crespo, el mandatario defendió la política de infraestructura de su gestión y aseguró que la provincia lleva adelante uno de los planes de obra pública más importantes del país, pese a las dificultades económicas y a la reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional.

Obras para mejorar la circulación y la seguridad

En el sector ubicado al oeste de La Penca y Caraguatá, Pullaro dejó inaugurados aproximadamente tres kilómetros de repavimentación y trabajos de refuerzo en los taludes de los puentes sobre el río Salado. Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de circulación en un corredor estratégico para la conectividad del departamento San Justo.

Posteriormente, en Gobernador Crespo, se firmó el acta de inicio de una nueva etapa de trabajos sobre la Ruta Provincial 39. El proyecto comprende 38,6 kilómetros entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado e incluye la reconstrucción completa de la calzada y su ensanche.

La obra prevé ampliar la plataforma vial mediante la incorporación de 50 centímetros a cada lado, con la construcción de banquinas pavimentadas. De esta manera, la calzada principal tendrá 7,30 metros de ancho y la traza alcanzará una extensión transversal total de 8,30 metros.

El presupuesto destinado a esta etapa asciende a $54.858.629.000.

Pullaro defendió la inversión pública

Durante los actos, el gobernador destacó el impacto de la infraestructura en el desarrollo económico y remarcó que contar con rutas en mejores condiciones permite reducir costos logísticos, facilitar el traslado de la producción y generar oportunidades de empleo.

También sostuvo que Santa Fe mantiene un fuerte ritmo de ejecución de obras en un escenario nacional complejo, caracterizado —según señaló— por el recorte de fondos y las restricciones presupuestarias. En ese sentido, comparó el avance de su administración con el de períodos anteriores y defendió la continuidad de las inversiones provinciales.

Pullaro, además, vinculó la ejecución de obra pública con la transparencia en el manejo de los recursos. Según afirmó, la gestión logró reducir un 40% los costos de ejecución, mientras avanza con proyectos de infraestructura vial, energética y de conectividad.

Seguridad vial y desarrollo productivo

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la importancia de los trabajos realizados sobre el río Salado y señaló que las mejoras se concretan en un momento clave ante la posibilidad de nuevas contingencias hídricas vinculadas al fenómeno de El Niño.

El funcionario también remarcó la decisión provincial de avanzar con obras destinadas a eliminar puntos peligrosos de circulación y mejorar la seguridad de los usuarios. Entre los proyectos mencionados figura la construcción de una rotonda de hormigón sobre una traza nacional, que será financiada con recursos santafesinos.

Por su parte, el senador departamental Rodrigo Borla calificó la jornada como un acontecimiento histórico para San Justo. Consideró que las intervenciones permitirán mejorar el tránsito de camiones y potenciar la conectividad de una región con una fuerte actividad productiva y relevancia para los corredores de transporte.

Los presidentes comunales de La Penca y Caraguatá, Efren Cancián, y de Gobernador Crespo, Luciano Lemer, también resaltaron la importancia de las inversiones para las comunidades y su impacto en la economía local.

Participación de funcionarios y autoridades locales

De las actividades participaron el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; el presidente comunal de Colonia Dolores, Mario Villalba; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Seghezzo; el subadministrador de la zona norte, Sergio Cardozo; y el director coordinador de la zona 4 San Javier, Héctor Rossi.

Con la inauguración de los trabajos sobre el río Salado y el comienzo de una nueva etapa sobre la Ruta Provincial 39, el Gobierno santafesino busca reforzar la infraestructura de una región clave para el movimiento de la producción y mejorar las condiciones de seguridad y circulación en el territorio.