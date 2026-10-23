Milei admitió que la inflación baja más lento de lo previsto y rechazó las críticas por los ingresos

Milei reconoció que la inflación desciende más lentamente de lo previsto y vinculó esa evolución con el contexto económico internacional.

El Presidente atribuyó parte de las presiones sobre los precios al encarecimiento de la energía y los commodities.

Defendió las reformas económicas y afirmó que, sin ellas, la Argentina mantendría un déficit energético de 20.000 millones de dólares.

Cuestionó la expresión “no llegar a fin de mes” y sostuvo que financiar los gastos con crédito traslada las dificultades al período siguiente.

Milei defendió su balance social y aseguró que la indigencia y la pobreza infantil son inferiores a los niveles registrados al comienzo de su gestión.

El mandatario negó diferencias importantes con Patricia Bullrich y destacó la sintonía política que mantiene con la senadora.

El presidente Javier Milei reconoció que la desaceleración de la inflación avanza a un ritmo inferior al que esperaba el Gobierno y atribuyó esa evolución a un escenario internacional marcado por el encarecimiento de la energía, las mayores tasas de interés y una actividad económica menos dinámica. Al mismo tiempo, defendió las medidas aplicadas desde su llegada al poder y cuestionó los análisis sobre las dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

Durante una entrevista radial, el mandatario explicó que las tensiones en el estrecho de Ormuz y la guerra entre Rusia y Ucrania impactan sobre los productos energéticos y otros bienes básicos. Según su diagnóstico, el aumento de los costos reduce la oferta, presiona sobre los precios mayoristas y termina trasladándose a los valores minoristas.

Milei señaló que ese fenómeno genera una aceleración inflacionaria que lleva a los bancos centrales a elevar las tasas de interés, en un contexto de menor actividad económica global. La Argentina, afirmó, no permanece al margen de esas condiciones y también enfrenta sus consecuencias.

El Presidente reconoció que el crecimiento económico está siendo menor al proyectado inicialmente y sostuvo que esa situación afecta la evolución de la demanda de dinero. En su interpretación, ese comportamiento contribuye a que la inflación descienda más lentamente de lo esperado y a que los indicadores económicos no evolucionen con la velocidad que había previsto la administración libertaria.

Pese a ese reconocimiento, Milei defendió las reformas impulsadas por su gestión y aseguró que, sin esos cambios, el país todavía tendría un déficit energético de unos 20.000 millones de dólares. También vinculó la desaceleración de la economía con el impacto de los precios internacionales de la energía y los commodities sobre los costos internos.

Uno de los principales cruces de la entrevista giró en torno a la expresión “no llegar a fin de mes”, que el mandatario había cuestionado anteriormente. Milei consideró que se trata de una frase efectista y puso en duda que quedarse sin dinero el día 20 permita describir por sí solo la situación económica de una persona. Además, sostuvo que recurrir al crédito para cubrir los gastos mensuales no resuelve el problema, sino que traslada la dificultad al período siguiente.

Para explicar su postura, hizo referencia a las canastas utilizadas para medir la pobreza y la indigencia. Según planteó, las restricciones en el consumo deben evaluarse en función de los bienes y servicios que integran esas mediciones, con especial atención a la posibilidad de cubrir las necesidades alimentarias.

El jefe de Estado también defendió el sinceramiento de precios aplicado desde diciembre de 2023 y contrastó los indicadores sociales que mencionó con los existentes al comienzo de su gestión. Afirmó que la indigencia pasó de alrededor del 20% a menos del 7%, mientras que la pobreza infantil descendió del 70% al 42%. Aunque calificó de preocupantes los niveles actuales, sostuvo que representan una mejora frente a los valores anteriores.

En relación con la situación de la clase media, Milei reconoció que los aumentos de tarifas reducen el ingreso disponible que las familias destinan a otros consumos. Sin embargo, cuestionó que esos cálculos no incorporen el efecto que, según su argumento, tuvo la reducción del impuesto inflacionario sobre el poder adquisitivo.

El mandatario afirmó que la emisión monetaria había permitido sostener precios artificialmente bajos en determinados servicios y que ese mecanismo tenía como contrapartida la pérdida de capacidad de compra provocada por la inflación. En ese sentido, aseguró que la desinflación produce efectos distributivos diferentes según el sector social y defendió la recomposición de las tarifas como parte del cambio de modelo económico.

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió a las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich sobre sus aspiraciones presidenciales. El Presidente reconoció que la dirigente tiene experiencia electoral y recordó que ambos compitieron en las elecciones de 2023, junto con Sergio Massa y Juan Schiaretti.

Además, negó que existan diferencias internas significativas dentro del oficialismo y atribuyó esas versiones a interpretaciones del denominado círculo rojo. Aseguró que mantiene una relación de sintonía con Bullrich y recordó que recientemente mantuvieron una reunión de aproximadamente dos horas y media. Según sostuvo, las discrepancias que se señalan públicamente no reflejan necesariamente la relación política que mantienen.