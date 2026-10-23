Ya funciona el parque eólico más grande de la Argentina: tiene el tamaño de CABA y puede abastecer a 600.000 hogares

La compañía inauguró formalmente la ampliación en un acto del que participaron Javier Madanes Quintanilla (cabeza del conglomerado de empresas); autoridades de Aluar; el gobernador de la provincia, Ignacio Torres; y el intendente local, Gustavo Sastre.

La ampliación incorporó 56 nuevos aerogeneradores de 6 MW cada uno. La quinta etapa sumó por sí sola 336 MW de potencia, más que los 246 MW que reunían las cuatro fases anteriores , y convirtió al complejo en el mayor parque eólico de la Argentina por capacidad instalada.

La magnitud del emprendimiento permite dimensionar su importancia dentro del sistema energético nacional. Según los datos de la empresa, los 582 MW representan aproximadamente el 12% de la potencia eólica instalada en el país, mientras que su capacidad de generación equivale al consumo eléctrico de unos 600.000 hogares.

Sin embargo, su principal objetivo no es el abastecimiento residencial, sino la producción de energía para la planta de aluminio primario que Aluar opera en Puerto Madryn. La ampliación permitirá incrementar la participación de fuentes renovables en una de las actividades industriales de mayor consumo eléctrico de la Argentina.

Para dimensionar lo que demanda la planta de aluminio, que debe contar con suministro permanente 24x7 porque una interrupción de más de 6 horas dañaría de forma absoluta sus equipos, si fuera una provincia Aluar sería la cuarta en consumo de energía, solo por detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Durante el acto de inauguración, el vicepresidente de Aluar, Federico Merener, expresó que "lo que fue determinante para llegar hasta este punto fue sostener una idea, un eje, y un criterio para hacer las cosas. Este parque es parte de una estrategia energética más amplia". Anticipó que el año próximo la compañía prevé la apertura de un parque de energía solar en la provincia de Buenos Aires.

Martín Levinas, CEO y director de Aluar, fue el encargado de cerrar el evento. "No es un punto de llegada, es un punto de partida para muchos proyectos que vendrán". Antes también habló el gobernador Torres, quien destacó el rol de la compañía en la comunidad, resaltó el papel que juegan los privados en el desarrollo económico, y en particular sobre el sector afirmó que "el motor de lo que demanda el mundo es la energía".

Cómo es el parque eólico más grande de la Argentina

El Parque Eólico Aluar está ubicado en Puerto Madryn, sobre una superficie aproximada de 200 kilómetros cuadrados, una extensión similar a la de la Ciudad de Buenos Aires. Su construcción se desarrolló en cinco etapas desde 2019, con incorporaciones progresivas de potencia.

La primera fase comenzó a operar con 50 MW. Posteriormente, el complejo alcanzó los 112 MW durante ese mismo año, los 165 MW en 2022 y los 246 MW en 2024.

La quinta etapa, completada en 2026, permitió dar el mayor salto de capacidad de toda su historia al incorporar otros 336 MW.

La ampliación está integrada por 56 aerogeneradores Goldwind de 6 MW, instalados durante un período de dos años. Los técnicos de la compañía comentaron que cada uno de los molinos, que llegan desde China, demanda unos 5 días de montaje.

Cada uno alcanza una altura total de 182,5 metros, medida desde el suelo hasta la punta de una de sus aspas en posición vertical. Para dimensionar su tamaño, equivale aproximadamente a 2,7 veces la altura del Obelisco porteño.

Los rotores tienen un diámetro de 165 metros y las aspas miden alrededor de 80 metros de longitud.

Según la compañía, uno solo de estos aerogeneradores tiene una capacidad de generación equivalente al consumo eléctrico de aproximadamente 6.000 hogares, aunque la energía efectivamente producida depende de las condiciones del viento.

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