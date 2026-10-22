Santa Fe invierte más de $54.858 millones en la reconstrucción de la Ruta Provincial 39

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles la inauguración de la repavimentación de casi tres kilómetros de los puentes sobre el río Salado, al oeste de La Penca y Caraguatá. Durante la jornada, además, firmó en Gobernador Crespo el acta de inicio de una nueva etapa de trabajos sobre la Ruta Provincial 39, con una inversión prevista de $54.858.629.000.

Las intervenciones forman parte del plan de infraestructura vial que la Provincia desarrolla en el departamento San Justo, una zona estratégica para el transporte de cargas y el movimiento de la producción agropecuaria.

La nueva etapa contempla la reconstrucción integral y el ensanche de 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial 39, en el tramo comprendido entre el arroyo Saladillo Amargo y el río Salado. El proyecto apunta a mejorar las condiciones de circulación y reforzar la infraestructura de un corredor utilizado por productores, transportistas y vecinos de la región.

Obras para mejorar la conectividad productiva

La repavimentación de los puentes y la intervención sobre la ruta forman parte de una estrategia destinada a mejorar la seguridad vial y la conectividad en el centro-norte santafesino.

Por su ubicación, la Ruta Provincial 39 cumple una función relevante para el traslado de la producción agropecuaria y el tránsito de camiones. La reconstrucción de la calzada y el ensanche del tramo buscan adecuar la infraestructura a las necesidades de circulación de la zona.

Con una inversión superior a los $54.858 millones para esta nueva etapa, el Gobierno provincial avanza con obras que tendrán impacto sobre la movilidad regional y los vínculos entre las localidades del departamento San Justo.

La firma del acta de inicio marca un nuevo paso administrativo para la ejecución de los trabajos, mientras que la habilitación de los puentes repavimentados constituye una mejora concreta en uno de los sectores intervenidos sobre el río Salado.