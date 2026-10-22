Santa Fe prepara el Presupuesto 2027: será el último de la gestión de Pullaro

El Gobierno de Santa Fe ultima los detalles del proyecto de Presupuesto 2027, que será enviado a la Legislatura provincial durante la próxima semana. La iniciativa tendrá una particularidad política e institucional: será el último presupuesto que ejecutará la actual administración encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

De acuerdo con el calendario establecido tras la reforma de la Constitución provincial, el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 31 de octubre para presentar el mensaje presupuestario. Antes de la modificación constitucional, la fecha límite estaba fijada para el 30 de septiembre.

Desde el Ministerio de Economía provincial señalaron que la intención oficial es cumplir con los plazos previstos y remitir el proyecto en tiempo y forma, sin solicitar una extensión del período establecido para su presentación.

La elaboración del presupuesto constituye uno de los principales compromisos institucionales del Ejecutivo, ya que permitirá establecer las previsiones de ingresos, gastos e inversiones para el próximo ejercicio fiscal.

El Senado sería la cámara de origen

Otro de los aspectos que se perfila en la presentación del proyecto es la cámara legislativa por la que ingresará. Durante la actual gestión se mantuvo un criterio de alternancia para definir si los mensajes presupuestarios comienzan su recorrido parlamentario en el Senado o en Diputados.

De acuerdo con esa modalidad, el Presupuesto 2027 ingresaría por la Cámara alta, aunque el recorrido legislativo deberá confirmarse con la presentación formal del proyecto.

Una vez remitida la iniciativa, los legisladores deberán analizar las estimaciones económicas y financieras del Gobierno provincial, además de las partidas previstas para las distintas áreas de la administración.

El presupuesto será una herramienta central para organizar la gestión durante 2027, un año atravesado por el calendario electoral provincial. Además de determinar las prioridades de gasto, permitirá conocer las previsiones oficiales en materia de recursos, obra pública, funcionamiento del Estado y políticas sociales.

Con el plazo de presentación próximo a vencer, la Casa Gris busca cumplir con el procedimiento institucional y abrir el debate legislativo sobre las cuentas públicas del último año de ejecución presupuestaria de la administración de Pullaro.