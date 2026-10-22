Mery del Cerro compartió un emotivo álbum a un año de la enfermedad que le cambió la vida

Mery del Cerro compartió una emotiva publicación en sus redes sociales al cumplirse un año de una experiencia de salud que marcó un antes y un después en su vida. Con una serie de fotografías y un extenso mensaje, la modelo recordó cómo un dolor abdominal la llevó a descubrir un tumor de siete centímetros y habló sobre la incertidumbre que vivió hasta conocer el resultado de la operación.

“Hay un antes y un después inevitable”, expresó al repasar aquel episodio. En su relato, combinó la emoción por lo vivido con palabras de agradecimiento hacia las personas que la acompañaron durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

El dolor abdominal que llevó a Mery del Cerro a descubrir un tumor

“Un día como hoy se cumple un año de mi renacer. Algo que, por un dolor de panza, me golpeó en 3, 2, 1”, escribió la modelo al comienzo de su publicación.

Según recordó, todo empezó con una molestia abdominal que terminó derivando en el hallazgo de un tumor de siete centímetros. La noticia la enfrentó a una situación inesperada y alteró por completo su vida cotidiana.

En medio de ese proceso, Mery también destacó el apoyo de su pareja, Meme Bouquet, quien estuvo a su lado durante los días de preocupación. “Gracias, amor mío, por sostenerme la mano y no soltármela nunca más”, le dedicó.

Además, reconoció que, cuando recibió la noticia, sintió que una parte de su vida quedaba en pausa. En aquel momento, le costaba comprender por qué debía atravesar una experiencia semejante y cómo afrontar todo lo que vendría después.

Los 40 días de incertidumbre que atravesó después de la operación

Otro de los momentos más difíciles para la modelo llegó luego de la intervención quirúrgica, cuando tuvo que esperar los resultados médicos. De acuerdo con su relato, fueron 40 días marcados por la incertidumbre y las preguntas sobre lo que podía suceder.

A pesar de la angustia, aseguró que intentó mantener la confianza en que todo saldría bien. Finalmente, recordó una de las frases que le transmitieron los profesionales que la atendieron, quienes destacaron lo inusual de su caso.

“Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro… nunca vieron algo así”, contó que le dijeron.

Sin profundizar en detalles médicos sobre el diagnóstico, Mery puso el foco en lo que significó atravesar esa etapa y en la importancia de contar con el acompañamiento de sus seres queridos.

La reflexión de Mery del Cerro a un año de su recuperación

Al cumplirse un año de aquella experiencia, la modelo reconoció que todavía conserva algunas preguntas, pero también siente que lo vivido transformó su manera de mirar la vida.

“Creer o reventar, tenía que pasarme para algo, o para mucho quizás”, reflexionó en su publicación.

A partir de ese episodio, aseguró que busca disfrutar más del presente, dedicar tiempo a las cosas que le hacen bien y animarse a concretar aquello que desea, sin quedarse con las ganas.

“Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da”, expresó.

Con ese mensaje, Mery cerró un recorrido por uno de los capítulos más movilizantes de su historia personal. A un año de la operación, eligió recordar no solo la incertidumbre y el temor que atravesó, sino también el amor recibido y el aprendizaje que, según sus propias palabras, cambió su forma de vivir.