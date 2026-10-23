Carrió alertó sobre posibles problemas de financiamiento y acusó al Gobierno de ocultar información económica

Elisa Carrió acusó al Gobierno de Javier Milei de ocultar información sobre la situación financiera del país.

La dirigente planteó como hipótesis un eventual retiro de capitales o dificultades para financiar la deuda de corto plazo.

Carrió cuestionó la reacción del Presidente y del ministro de Economía, Luis Caputo, frente al escenario económico internacional.

La referente de la Coalición Cívica advirtió que la recesión es profunda y afirmó que la situación le recuerda experiencias del pasado.

A fines de septiembre, había denunciado un deterioro de la clase media y una pérdida de expectativas de progreso para las nuevas generaciones.

También cuestionó el esquema cambiario y la situación de las pymes, a las que considera afectadas por el rumbo económico oficial.

La referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió a cuestionar la gestión económica del presidente Javier Milei y advirtió sobre posibles dificultades financieras que, según su interpretación, la administración nacional no estaría transparentando. La dirigente planteó dudas sobre el financiamiento de la deuda de corto plazo y un eventual retiro de capitales, al tiempo que criticó la reacción del mandatario y del ministro de Economía, Luis Caputo, frente a la incertidumbre económica.

A través de una publicación en su cuenta de X, Carrió sostuvo que existen señales que despiertan interrogantes sobre la situación financiera del país. “Es claro que está escondiendo algo el Gobierno Nacional. Puede ser el retiro de fondos de capitales o problemas para el financiamiento de la deuda de corto plazo”, escribió este miércoles.

La dirigente reconoció que el contexto internacional atraviesa un momento crítico, pero consideró que esa situación no alcanza para explicar todas las preocupaciones que rodean a la economía argentina. En particular, cuestionó la actitud de los principales responsables de la conducción política y económica, al entender que sus reacciones no contribuyen a transmitir previsibilidad en un escenario de incertidumbre.

“Es cierto que la situación internacional es crítica, pero la falta de calma de Caputo y el Presidente no ayudan”, señaló.

Carrió también describió un panorama recesivo y vinculó sus preocupaciones actuales con experiencias económicas anteriores. “La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, afirmó, sin precisar a qué episodios se refería.

Sus declaraciones volvieron a colocar en discusión la capacidad del Gobierno para sostener la confianza financiera y despejar las dudas sobre las necesidades de financiamiento del Estado. No obstante, las posibilidades de retiro de capitales y de dificultades para cubrir los vencimientos de corto plazo fueron planteadas por la dirigente como hipótesis, sin que su publicación aportara elementos que permitieran confirmarlas.

Cuestionamientos al rumbo económico de Milei

La nueva advertencia se inscribe en una serie de críticas que Carrió viene formulando contra la política económica de la administración libertaria. En intervenciones anteriores, la dirigente cuestionó los efectos del ajuste sobre los ingresos, la actividad productiva y las perspectivas de progreso de los sectores medios.

A fines de septiembre, había advertido sobre el deterioro que, a su entender, enfrenta la clase media y las consecuencias sociales que puede tener la falta de oportunidades para las nuevas generaciones.

“Se está eliminando la clase media y se está aniquilando también la idea de una vida mejor para nuestros adolescentes, para nuestros hijos”, había expresado durante una entrevista televisiva.

En aquella oportunidad, también dirigió sus críticas hacia Caputo y puso en duda su capacidad para encontrar una salida a las dificultades económicas. “Luis ‘Toto’ Caputo puede hacer magia, pero ya no sabe qué hacer. Mucho menos convencer a un presidente que está aislado”, sostuvo.

La dirigente también cuestionó el esquema cambiario y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la competitividad de la economía. En ese sentido, había definido la situación como “una especie de convertibilidad con un dólar barato falso”, en referencia a lo que considera un desequilibrio en el valor de la moneda estadounidense.

Las pymes y la pérdida de expectativas

Las objeciones de Carrió al Gobierno también incluyen el impacto de la coyuntura sobre las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos. Durante sus intervenciones públicas, la referente opositora manifestó preocupación por las dificultades que enfrentan esos segmentos y por el deterioro de las expectativas económicas.

En agosto, ya había expresado fuertes reparos sobre las decisiones del oficialismo y cuestionado el perfil de los funcionarios encargados de conducir la política económica. Sus críticas apuntaron especialmente a Caputo, a quien reprochó una supuesta desconexión con la realidad de las pymes.

Ese diagnóstico se suma ahora a sus dudas sobre la situación financiera y las posibilidades de cubrir los compromisos de deuda en el corto plazo. Para Carrió, la combinación de recesión, incertidumbre y señales que considera preocupantes exige explicaciones por parte de las autoridades.

La dirigente volvió así a marcar distancia del rumbo económico de Milei y a cuestionar la capacidad del equipo gubernamental para transmitir tranquilidad. Su última intervención no presentó pruebas de un ocultamiento de información, pero dejó planteados interrogantes sobre el financiamiento y la evolución de la actividad que, desde su perspectiva, el Gobierno debería contribuir a despejar.