Revelaron quién sería el futbolista de 19 años que invitó a salir a Sabrina Rojas

Sabrina Rojas sorprendió al contar que un joven futbolista argentino que actualmente vive en el exterior le escribe con frecuencia por Instagram para intentar conquistarla. La conductora habló sobre la situación durante una entrevista en All Access (DGO) y reconoció que la diferencia de edad es un factor determinante para ella.

“Me encara mucho. Pero yo soy mucho más grande y me da impresión. Él me escribe mucho”, relató la modelo al referirse al deportista, que tiene 19 años.

Aunque admitió que algunas de sus actitudes y comentarios le llamaron la atención, Rojas remarcó que no está dispuesta a iniciar una relación con él. “Cuando él habla, tiene otra calle, otro pensamiento. No te das cuenta de que estás hablando con un nene”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que la diferencia generacional le genera incomodidad y que ya se lo hizo saber al joven. “Le digo: ‘No hay manera, me das impresión’”, contó.

Quién sería el futbolista que busca conquistar a Sabrina Rojas

Las declaraciones de la conductora despertaron curiosidad entre sus colegas y en las redes sociales. En medio de las repercusiones, el periodista deportivo Leo Paradizo se animó a mencionar un posible nombre durante el programa Lape Social Club, que se emite por América TV.

“Yo voy a decir un nombre, creo en un 98,5 por ciento que es… juega actualmente en la Selección, juega en Italia y su nombre es… ¡Franco Mastantuono!”, lanzó Paradizo.

La periodista de espectáculos Paula Varela coincidió con la hipótesis y manifestó tener un alto grado de certeza sobre esa posibilidad: “Estoy 99% segura”, afirmó.

Por el momento, la identidad del joven no fue confirmada por Sabrina Rojas, por lo que la vinculación con Franco Mastantuono permanece en el terreno de las especulaciones televisivas.