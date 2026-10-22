Lisandro Martínez podría dejar el Manchester United

El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United es una incógnita. Luego de sus declaraciones críticas hacia la dirigencia, la prensa inglesa sostiene que el defensor argentino podría abandonar el club al finalizar la temporada, en medio de las dudas sobre una posible renovación de su contrato.

El vínculo del campeón del mundo vence en junio de 2027 y, según informó el diario británico Daily Mail, las negociaciones para extenderlo no avanzarían como se esperaba. Sus recurrentes lesiones y sus recientes cuestionamientos a la conducción deportiva serían algunos de los factores que influyen en el escenario actual.

La institución inglesa tendría dos alternativas: renovar el contrato del defensor para intentar venderlo y obtener un beneficio económico, o permitir que se marche como agente libre cuando finalice su vínculo. Para evitar perderlo sin recibir dinero, el club debería activar la opción de extensión por 12 meses, según la información publicada.

Las próximas semanas podrían ser determinantes para definir el futuro de Martínez. Si no se concreta la renovación, el argentino podría quedar habilitado para negociar con otros equipos a partir de enero, de cara a una eventual salida en el siguiente mercado de pases.

Mientras el Manchester United analiza cómo resolver la situación, otros clubes europeos seguirían de cerca los acontecimientos. De acuerdo con informaciones atribuidas a la prensa británica, Barcelona y Atlético de Madrid estarían interesados en el defensor, especialmente ante la posibilidad de incorporarlo sin pagar un traspaso.

Qué dijo Lisandro Martínez sobre la dirigencia del Manchester United

La incertidumbre sobre su continuidad apareció después de unas declaraciones en las que Martínez cuestionó distintos aspectos de la estructura deportiva del club. El defensor se expresó tras la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Champions League y reclamó mayores inversiones y cambios en la conducción.

“Esperaba más inversiones en el mercado de verano. Espero más de nuestro director de fútbol. Si no cambian, la próxima temporada va a ser un gran problema”, habría manifestado el argentino.

Además, el futbolista apuntó contra la tendencia de responsabilizar principalmente a los entrenadores y a los jugadores por los resultados negativos, y pidió revisar el funcionamiento de otras áreas de la institución.

“Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás”, expresó.

Martínez también fue autocrítico respecto del nivel del plantel para competir en los máximos escenarios europeos. “Este plantel no tiene nivel para la Champions League. Creo que los jugadores podemos dar más, pero también es importante construir un plantel fuerte para estar preparados para noches como estas”, sostuvo.

Sus palabras generaron repercusiones en Inglaterra y abrieron un nuevo foco de debate sobre su relación con la dirigencia. Aunque el defensor posteriormente se habría disculpado y volvió a integrar el equipo titular, su continuidad en Old Trafford sigue bajo la lupa.

Por ahora, el futuro del argentino dependerá de cómo evolucionen las conversaciones contractuales y de las decisiones que tome el Manchester United en los próximos meses.