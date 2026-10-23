Bullrich se mostró preparada para competir por la Presidencia, pero priorizó un acuerdo político para Milei

Patricia Bullrich afirmó que está preparada para asumir una eventual candidatura presidencial, aunque aclaró que todavía no tomó una decisión.

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza destacó su formación, experiencia y conocimiento de la realidad argentina.

La senadora sostuvo que quien ocupa la Presidencia suele tener ventaja para buscar la reelección.

Bullrich reclamó acelerar las negociaciones políticas para ampliar el respaldo a la administración de Javier Milei.

La dirigente propuso alcanzar acuerdos con gobernadores de origen macrista y sectores del peronismo alejados del Partido Justicialista.

La legisladora defendió la construcción de consensos programáticos como una herramienta para fortalecer la gobernabilidad y acompañar las iniciativas oficiales.

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dejó abierta la posibilidad de disputar la Presidencia en 2027, aunque aclaró que estar preparada para asumir ese desafío no significa que haya decidido presentarse como candidata. Al mismo tiempo, reclamó acelerar las negociaciones políticas para ampliar la base de apoyo del Gobierno de Javier Milei y consolidar los consensos necesarios para avanzar con su programa de gestión.

Durante una entrevista televisiva, la senadora sostuvo que cuenta con la experiencia, la formación y el conocimiento de la realidad argentina que considera necesarios para ocupar la máxima responsabilidad institucional del país. Sin embargo, evitó convertir esa afirmación en un anuncio electoral y señaló que su eventual postulación no está definida.

“Yo, como en su momento estuve preparada, estoy preparada”, afirmó Bullrich al referirse a sus posibilidades de competir por la Presidencia. La dirigente fundamentó su posición en su trayectoria política y en la preparación que, según explicó, fue construyendo para desempeñar esa función.

“Si soy una persona que puedo cumplir ese rol, porque me preparé para eso, porque estudié para eso, porque entiendo lo que pasa en la Argentina”, expresó, al justificar por qué se considera en condiciones de asumir una eventual candidatura.

Pese a esa definición, la legisladora buscó despejar cualquier interpretación que pudiera presentar sus palabras como una decisión tomada. “Eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Pero soy una persona que está preparada, y por eso creo que puedo”, aclaró.

La ventaja electoral del Presidente

Bullrich también se refirió a las posibilidades de continuidad de Milei y al lugar que ocupa el jefe de Estado en una eventual competencia electoral. En su análisis, quien ejerce la Presidencia suele partir con una ventaja a la hora de buscar la reelección, siempre que su gestión permita sostener la expectativa de continuidad del proyecto político.

“Siempre el que es presidente de la nación lleva la delantera para ser candidato”, señaló la senadora, al destacar la posición que tiene quien ya ocupa el Poder Ejecutivo frente a una eventual disputa por la candidatura presidencial.

La definición introduce un elemento relevante en las discusiones sobre el escenario electoral de 2027 dentro del oficialismo. Aunque Bullrich no confirmó que vaya a competir, tampoco descartó esa posibilidad y reivindicó sus condiciones personales y políticas para asumir el desafío.

Sus declaraciones, de ese modo, mantuvieron abierta la discusión sobre su futuro, pero sin plantear una confrontación directa con Milei ni anunciar una intención de disputar el liderazgo del espacio libertario.

El reclamo para acelerar los acuerdos políticos

Más allá de las consideraciones electorales, Bullrich puso el foco en una prioridad inmediata para la administración nacional: ampliar los acuerdos con otros sectores políticos y fortalecer el respaldo parlamentario y territorial al Gobierno.

La senadora consideró necesario avanzar rápidamente en las negociaciones y sostuvo que la construcción de consensos puede contribuir a reducir las tensiones políticas y mejorar las condiciones de gobernabilidad.

“Hay que hacer un acuerdo lo más rápido posible”, afirmó, al reclamar que las conversaciones no se prolonguen y se traduzcan en entendimientos concretos. Según planteó, la necesidad de avanzar en esa dirección es compartida por integrantes del Gobierno nacional.

En cuanto a los posibles interlocutores, Bullrich mencionó a gobernadores provenientes de Juntos por el Cambio y a sectores del peronismo que no se alineen con el Partido Justicialista. Su planteo apunta a reunir apoyos más allá del núcleo propio de La Libertad Avanza, sobre la base de coincidencias con las propuestas oficiales.

“Hay que llegar a un acuerdo con todos los que piensan como nosotros”, sostuvo la legisladora, al describir el criterio que debería orientar las negociaciones.

La búsqueda de entendimientos aparece así como una herramienta para ampliar el respaldo a las iniciativas del Ejecutivo y reducir las dificultades que puedan surgir en el escenario político. Para Bullrich, el desafío consiste en convertir las coincidencias programáticas en una base de apoyo capaz de sostener la gestión y facilitar el avance de las propuestas gubernamentales.

Las declaraciones de la jefa del bloque libertario combinaron, de esta manera, una señal sobre sus propias aspiraciones futuras con un llamado a fortalecer la estrategia política del oficialismo. Mientras dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en 2027, evitó confirmar una candidatura y ubicó la construcción de acuerdos como una tarea que el Gobierno debe atender sin demoras.