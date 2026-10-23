Rodríguez Larreta criticó a Milei y Kicillof y reclamó una alternativa política con un plan de desarrollo

Horacio Rodríguez Larreta cuestionó la política económica de Javier Milei por sus efectos sobre la actividad en la Ciudad de Buenos Aires.

El ex jefe de Gobierno afirmó que votaría en blanco ante una eventual elección entre Milei y Axel Kicillof.

El dirigente señaló la falta de empleo, el cierre de comercios y la caída del turismo como problemas de la economía porteña.

Larreta reclamó una alternativa política con un modelo de desarrollo que genere entusiasmo y tenga propuestas concretas.

También ironizó sobre Patricia Bullrich y reconoció que hace tiempo no mantiene contacto con ella.

El ex mandatario rechazó las alianzas electorales construidas únicamente contra un adversario y defendió los acuerdos basados en coincidencias programáticas.

El ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei y del gobernador bonaerense Axel Kicillof, al afirmar que votaría en blanco si tuviera que elegir entre ambos en una eventual elección. El dirigente cuestionó el impacto de la política económica nacional sobre la Ciudad de Buenos Aires y reclamó una alternativa política con un programa de desarrollo, generación de empleo y recuperación de la actividad.

Durante una entrevista en un canal de streaming, Larreta atribuyó las dificultades que atraviesa la economía porteña al rumbo adoptado por la administración libertaria. Entre los problemas que identificó, mencionó la falta de trabajo, el cierre de comercios y la caída del turismo, tres aspectos que, según su evaluación, reflejan las consecuencias de la situación económica sobre la actividad cotidiana de la Ciudad.

“Esta malaria que está sufriendo la Ciudad, con falta de laburo, con locales cerrados, con un turismo por el piso, es consecuencia de la política económica”, sostuvo el ex mandatario porteño, al cuestionar las consecuencias de las medidas nacionales sobre uno de los principales centros comerciales y turísticos del país.

Sin embargo, sus diferencias con Milei no implican una disposición a respaldar al gobernador bonaerense. Larreta también expresó reparos sobre la situación de la provincia de Buenos Aires y rechazó que una eventual confrontación entre ambos dirigentes lo lleve a optar por Kicillof.

“Si tengo que votar entre Kicillof o Milei, voto en blanco. No quiero votar el mal menor”, afirmó. Además, recordó que ya había recurrido a esa alternativa en los comicios anteriores y defendió el voto en blanco como una forma legítima de expresar una posición política.

“En la elección anterior voté en blanco. Es una forma de expresarse también”, señaló, al explicar que no considera obligatorio elegir entre dos opciones con las que mantiene diferencias.

Una alternativa basada en el desarrollo

El ex jefe de Gobierno sostuvo que su objetivo es encontrar una propuesta que le genere entusiasmo y esté respaldada por un modelo de desarrollo. En lugar de acompañar una candidatura únicamente para evitar el triunfo de otro espacio, planteó la necesidad de construir una alternativa con objetivos económicos y políticos definidos.

“Quiero votar entusiasmado, por alguien que tenga un modelo de desarrollo, que coincida con estas ideas. Estoy para votar, apoyarlo y todo”, expresó.

En ese marco, Larreta puso el foco en las necesidades de la Ciudad de Buenos Aires y en la posibilidad de impulsar una agenda orientada a recuperar la actividad económica. Entre sus prioridades mencionó la reactivación del turismo, la creación de puestos de trabajo y la ejecución de obras de infraestructura capaces de transformar la ciudad.

Su planteo busca diferenciar una construcción política basada en propuestas concretas de aquellas estrategias electorales que se organizan principalmente alrededor del rechazo a un dirigente. Para el ex mandatario porteño, una alternativa con posibilidades de representar a los ciudadanos debe ofrecer un rumbo propio y objetivos que permitan sostener un programa de gobierno.

La ironía sobre Patricia Bullrich

Durante la entrevista, Larreta también fue consultado sobre el futuro político de Patricia Bullrich, aunque evitó anticipar qué camino podría tomar la actual ministra de Seguridad. “Ni idea sé lo que va a hacer Patricia”, respondió, antes de recurrir a una ironía sobre los cambios de espacio político de la dirigente.

“El pato es un ave migratoria, que va de un lado al otro, como me dijo un amigo. Hace mucho que no hablo con ella”, expresó.

La frase dejó en evidencia la distancia entre ambos y su falta de contacto reciente, sin que Larreta formulara una definición concreta sobre una eventual participación conjunta en un proyecto electoral.

Más allá de ese comentario, el dirigente aprovechó la conversación para precisar qué clase de acuerdos estaría dispuesto a acompañar. En ese punto, rechazó las alianzas construidas exclusivamente para enfrentar a un adversario político, una modalidad que, a su juicio, no contribuye a ofrecer una solución duradera a los problemas del país.

“Yo no haría una alianza anti. No creo en el anti. La Argentina viene votando anti del anti del anti y así estamos”, afirmó.

En contraposición, defendió los entendimientos entre espacios que compartan propuestas y objetivos programáticos. “Yo voy por una alianza o acuerdo con aquellos que acompañen las ideas, por lo menos las que yo creo para la Ciudad”, explicó.

De esta manera, Larreta volvió a diferenciarse tanto del rumbo económico de Milei como de una eventual opción electoral encabezada por Kicillof. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de participar en una construcción política que priorice el desarrollo porteño, el empleo, el turismo y las obras de infraestructura por encima de los acuerdos definidos únicamente por el rechazo a otros dirigentes.