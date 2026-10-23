Rafaela celebra sus 145 años junto a las ciudades hermanadas de Europa

Resumen

El Concejo Municipal recibió a representantes de Alemania y España en el marco del aniversario de Rafaela.

Los alcaldes de Sigmaringendorf y Carcabuey destacaron el crecimiento y la transformación de la ciudad.

Las delegaciones recorrieron espacios deportivos, universidades y lugares emblemáticos.

Los visitantes resaltaron el valor de los vínculos familiares y culturales que unen a las comunidades.

Las actividades continuarán durante los festejos centrales del sábado 24 de octubre.

En el marco de las celebraciones por el 145° aniversario de Rafaela, el Concejo Municipal fue escenario este jueves 22 de octubre de un encuentro con representantes de las ciudades hermanadas, una iniciativa que busca mantener vivos los lazos institucionales, culturales y humanos entre comunidades de distintos países.

Entre los visitantes se encontraron Dominik Mattes, alcalde de Sigmaringendorf, Alemania, y Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, alcalde de Carcabuey, España, quienes compartieron sus experiencias y destacaron tanto la evolución de Rafaela como la importancia de sostener relaciones construidas a lo largo de varias décadas.

La agenda también contempla la participación de representantes de Fossano, Italia, en una serie de actividades destinadas a promover el intercambio internacional y profundizar la cooperación entre las localidades.

La secretaria de Desarrollo Económico y Empleo, Patricia Imoberdorf, acompañó a las delegaciones durante las distintas actividades y cumplió, además, la función de traductora. La funcionaria expresó su satisfacción por recibir a los visitantes y recordó su propia experiencia en Alemania, a partir de los intercambios impulsados por los hermanamientos.

Imoberdorf destacó especialmente la emoción de reencontrarse con representantes de Sigmaringendorf desde una nueva responsabilidad institucional, luego de haber conocido esa localidad alemana gracias a estos programas de intercambio.

Los visitantes destacaron el crecimiento de Rafaela

Durante las recorridas, los representantes europeos conocieron algunos de los principales espacios deportivos, educativos y recreativos de la ciudad. El itinerario incluyó visitas al velódromo, el microestadio, el autódromo y distintas instituciones universitarias.

En el circuito automovilístico, los visitantes tuvieron la oportunidad de realizar paseos en vehículos antiguos y baquets, una experiencia que formó parte de las propuestas preparadas para agasajar a las delegaciones.

Sánchez Cabezuelo, quien llegó a Rafaela por tercera vez, puso el acento en los cambios que pudo observar respecto de sus anteriores visitas. Según señaló, la ciudad evidencia un proceso sostenido de desarrollo, con mejoras en su infraestructura y una creciente oferta de servicios para sus habitantes.

El alcalde de Carcabuey también resaltó las nuevas instalaciones deportivas vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En particular, valoró las obras del velódromo y el microestadio, a las que consideró transformaciones de gran relevancia para el futuro de Rafaela.

La recorrida incluyó, además, una visita a la Plaza 25 de Mayo y a diferentes sectores urbanos, donde los visitantes pudieron apreciar las intervenciones realizadas para mejorar los espacios públicos y la fisonomía de la ciudad.

Hermanamientos que trascienden las fronteras

Más allá de las visitas oficiales y las actividades protocolares, uno de los ejes centrales del encuentro fue el significado de los hermanamientos para las familias que participan de los intercambios.

Dominik Mattes manifestó su satisfacción por conocer Rafaela y comprender de primera mano la dimensión de la relación que une a la ciudad santafesina con Sigmaringendorf. El alcalde alemán valoró especialmente la hospitalidad recibida y la continuidad de un vínculo que se ha mantenido durante décadas.

Por su parte, Sánchez Cabezuelo hizo hincapié en las similitudes culturales entre Argentina y España, que facilitan la integración de las familias rafaelinas que llegan a Carcabuey.

El mandatario español consideró que la cercanía en las costumbres, el carácter y la manera de vivir constituye una ventaja para quienes participan de estas experiencias, ya que favorece la adaptación y la construcción de relaciones personales duraderas.

También destacó el papel de las nuevas tecnologías, que permiten mantener una comunicación frecuente entre los integrantes de ambas comunidades y dar continuidad a los proyectos compartidos, incluso cuando la distancia geográfica impide los encuentros presenciales.

De esta manera, los hermanamientos muestran que su alcance no se limita a los acuerdos entre gobiernos locales, sino que también contribuyen a generar amistades, intercambios culturales y oportunidades de encuentro entre ciudadanos de distintos países.

Cooperación institucional con la mirada puesta en los vecinos

El alcalde de Carcabuey subrayó, además, la responsabilidad que comparten las autoridades municipales, independientemente de sus diferencias políticas: trabajar para mejorar las condiciones de vida de la población.

En ese sentido, defendió la cooperación entre administraciones como una herramienta para intercambiar experiencias, impulsar iniciativas conjuntas y encontrar nuevas respuestas a las necesidades de cada comunidad.

La presencia de las delegaciones europeas en Rafaela vuelve a poner de relieve el valor de estas relaciones internacionales, que combinan la cooperación institucional con el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos familiares.

Los representantes de las ciudades hermanadas continuarán participando de las actividades previstas durante los próximos días, en una agenda que tendrá su momento central el sábado 24 de octubre, cuando Rafaela celebre un nuevo aniversario de su fundación.