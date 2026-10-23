El mercado recortó a la mitad la expectativa de crecimiento y mantiene la inflación cerca del 30%

Las expectativas de crecimiento para 2026 cayeron del 3% al 1,5% entre junio y septiembre.

La contracción de la actividad económica y el deterioro de los indicadores impulsaron las revisiones a la baja.

La inflación prevista para 2026 permanece cerca del 30%, muy por encima de la meta presupuestaria del 10,1%.

La proyección inflacionaria para 2027 subió al 21,2%, frente al 18% contemplado en el Presupuesto.

El consenso del mercado redujo la estimación del dólar para fines de 2026 de $1.700 a $1.614.

Las compras del Banco Central promediaron unos 90 millones de dólares diarios durante octubre, en un contexto de expectativas cambiarias descendentes.

Las proyecciones económicas para la Argentina muestran cambios significativos en las perspectivas de actividad, inflación y tipo de cambio. El seguimiento de los últimos siete Relevamientos de Expectativas de Mercado (REM) refleja que los analistas redujeron drásticamente sus estimaciones de crecimiento para 2026, mientras mantienen prácticamente sin modificaciones el pronóstico de inflación de este año y anticipan una suba de precios más elevada para 2027. En paralelo, las previsiones para el dólar descendieron durante los últimos meses.

El deterioro más pronunciado se observa en las estimaciones sobre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI). Según el análisis del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), las proyecciones de crecimiento para 2026 se ubicaban entre el 2,8% y el 3,3% hasta junio. Sin embargo, a partir de julio comenzó una sucesión de correcciones que llevó la expectativa al 2,7%, luego al 2,1% y finalmente al 1,5% en septiembre.

La última revisión implicó una reducción de 0,6 puntos porcentuales en apenas un mes y estuvo acompañada por señales negativas de la actividad económica. De acuerdo con el análisis, el producto desestacionalizado habría registrado una contracción del 1% durante el tercer trimestre.

En la misma dirección, la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia señaló que el ajuste de las previsiones se produjo después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara una caída del 2,9% en julio para el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Ese indicador quedó un 4% por debajo del nivel registrado al cierre de 2025, según los datos consignados en el informe.

Las perspectivas para el año próximo también perdieron impulso. El REM redujo la estimación de crecimiento de 2027 del 3% al 2,5%, en un contexto en el que la evolución de la actividad durante los próximos meses será determinante para establecer el resultado anual. Según el análisis del Banco Provincia, la economía necesitaría crecer al menos un 2,3% entre agosto y diciembre para evitar un arrastre estadístico negativo.

El cambio de expectativas también plantea interrogantes sobre los supuestos utilizados en el Presupuesto 2027. En junio, el consenso del mercado contemplaba un crecimiento del 3% para 2026, en línea con la previsión oficial. Tres meses después, la estimación se redujo a la mitad, mientras que el proyecto presupuestario mantiene una expansión del 4% para 2027. De esta manera, las proyecciones privadas y las utilizadas por el Gobierno presentan una brecha que podría afectar las estimaciones de ingresos y gastos si la actividad evoluciona por debajo de lo previsto.

En materia de inflación, las expectativas para 2026 muestran una estabilidad que contrasta con el deterioro de las previsiones económicas. Después de que el REM corrigiera en marzo su pronóstico del 26% al 29,1%, las estimaciones se mantuvieron desde abril dentro de una franja de entre el 29,8% y el 30,5%. El relevamiento de septiembre ubicó la inflación esperada exactamente en el 30%.

Ese cálculo supera ampliamente la meta del 10,1% establecida por el Gobierno en el Presupuesto 2026. Aunque los analistas prevén una desaceleración de los precios durante octubre, el consenso se mantiene por debajo del 2% mensual, con estimaciones que oscilan entre el 1,5% y el 1,8%, según distintos indicadores de alta frecuencia.

Las perspectivas para 2027, sin embargo, muestran una tendencia diferente. CEPEC advirtió que la inflación proyectada para ese año aumentó en cuatro de los seis relevamientos analizados y no registró bajas en ninguno. La estimación pasó del 19,3% en marzo al 21,2% en septiembre, mientras que el Presupuesto 2027 contempla un 18% para diciembre del año próximo. La diferencia entre ambas previsiones se amplió de 1,3 a 3,2 puntos porcentuales.

El mercado, según el análisis, no descarta que continúe la desaceleración inflacionaria, pero revisa el tiempo necesario para alcanzarla.

En el mercado cambiario, en cambio, las expectativas registraron una corrección descendente. Las proyecciones del dólar cayeron en cinco de los seis relevamientos, desde los $1.700 estimados en marzo hasta los $1.614 de septiembre. Frente al valor de $1.447,8 consignado para fines de 2025, el consenso anticipa una depreciación nominal del 11,5%, inferior a la inflación proyectada para el mismo período.

Esa diferencia supone una apreciación real del peso cercana al 14% en doce meses, de acuerdo con el cálculo aproximado presentado por CEPEC.

El economista Gustavo Ber señaló que el dólar mayorista podría encontrar un respiro cerca de los $1.525 antes de retomar un ajuste gradual para evitar un mayor atraso frente a los precios. También destacó el ritmo de compras del Banco Central, que durante octubre promedió alrededor de 90 millones de dólares diarios, por encima de los registros de agosto y septiembre.