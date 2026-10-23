El crédito prendario creció en septiembre y ya financia más de la mitad de los autos 0km

El mercado prendario registró 38.071 operaciones en septiembre, un aumento mensual del 15,7%.

El crédito financió el 52,3% de los patentamientos de vehículos 0km, con 26.266 operaciones.

Las financieras de marca lideraron los canales de financiación, con el 42,6%, seguidas por los planes de ahorro y los bancos.

Peugeot encabezó las ventas financiadas por marca, con el 74%, mientras que Fiat y Citroën alcanzaron el 70%.

Las operaciones financiadas de usados crecieron un 12,9% mensual, aunque la penetración del crédito sobre las transferencias fue del 6,9%.

Los bancos perdieron participación en la financiación de usados, mientras avanzaron las financieras, las mutuales, las cooperativas y otros canales no bancarios.

El financiamiento volvió a ganar terreno en el mercado automotor argentino durante septiembre, con un aumento de las operaciones prendarias tanto en vehículos nuevos como usados. En total, se registraron 38.071 operaciones, un crecimiento del 15,7% respecto de agosto y del 0,9% en la comparación interanual, según los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Uno de los datos más relevantes del mes fue la mayor participación del crédito en las ventas de unidades nuevas. Las operaciones prendarias sobre vehículos 0km alcanzaron las 26.266, equivalentes al 52,3% del total de patentamientos. De esta manera, más de la mitad de los autos nuevos patentados en septiembre contó con algún tipo de financiación prendaria.

La evolución se produjo en un contexto en el que las herramientas crediticias adquirieron importancia para sostener las operaciones comerciales, incluso frente a la caída de los patentamientos. Las propuestas de financiación ofrecidas por las propias automotrices se consolidaron como un instrumento para facilitar el acceso a los vehículos y estimular la demanda.

En paralelo, el segmento de los usados también mostró señales de recuperación mensual, aunque todavía no logró revertir completamente la tendencia registrada durante el último año. Las operaciones financiadas crecieron frente a agosto y la caída interanual se redujo a una variación marginal.

Las financieras de marca lideran el financiamiento de 0km

La distribución de los canales de crédito mostró que las financieras vinculadas con las automotrices se mantienen como la principal alternativa elegida por los compradores. En septiembre concentraron el 42,6% de las operaciones prendarias, por delante de los planes de ahorro, que representaron el 41,2%, y de los bancos, con el 13,9%.

La diferencia entre las financieras de marca y los planes de ahorro se redujo, aunque ambas modalidades conservaron una participación ampliamente superior a la del financiamiento bancario.

El desempeño de las automotrices también presentó diferencias significativas según la marca. Peugeot encabezó el ranking de participación de ventas financiadas, con el 74% de sus operaciones realizadas mediante crédito. Fiat y Citroën ocuparon los siguientes lugares, ambas con una proporción del 70%.

Los datos también reflejaron avances en la utilización de financiación en otras terminales. Ford registró un incremento de 11 puntos porcentuales en su participación de ventas financiadas, mientras que Toyota avanzó 10 puntos y Peugeot sumó nueve puntos porcentuales.

En sentido contrario, Chery mostró un retroceso significativo: la proporción de sus ventas con financiación pasó del 40% al 22%. La evolución evidencia que las estrategias comerciales y las condiciones crediticias tienen un peso diferente en cada marca a la hora de captar compradores.

Los usados recuperaron operaciones, pero el crédito sigue limitado

El financiamiento de vehículos usados sumó 11.805 operaciones en septiembre. El volumen representó un aumento del 12,9% respecto de agosto, mientras que, frente al mismo mes del año anterior, registró una disminución de apenas el 0,2%.

Ese resultado marca una estabilización después de varios meses de retrocesos más pronunciados. Sin embargo, la penetración del crédito sobre el total de transferencias continuó siendo reducida: alcanzó el 6,9%, con una mejora leve respecto del mes anterior.

La distribución general de las operaciones financiadas durante septiembre mostró que el 69% correspondió a vehículos nuevos y el 31% a usados. En el acumulado anual, la participación se ubicó en el 70,4% para los 0km y el 29,6% para las unidades usadas, consolidando el predominio de los autos a estrenar dentro del mercado prendario.

Otro cambio relevante se observó en las entidades que otorgan los préstamos para la compra de usados. Los bancos perdieron participación y pasaron de concentrar el 60,1% del financiamiento en 2025 al 34,6% en 2026.

Ese espacio fue ocupado progresivamente por alternativas no bancarias. Las financieras aumentaron su participación del 13,4% al 22,9%, mientras que las financieras de marca avanzaron del 11,1% al 15,1%. También crecieron las mutuales y cooperativas, del 7,5% al 10,5%, y el conjunto de otras fuentes de financiación, del 7,8% al 16,9%.

Los resultados de septiembre muestran así un mercado en el que el crédito continúa siendo una herramienta central para concretar operaciones, especialmente en los vehículos nuevos. Al mismo tiempo, la expansión de los canales no bancarios y la recuperación mensual de los usados reflejan cambios en las modalidades elegidas por compradores y concesionarios para sostener las ventas.