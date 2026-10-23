Estudiantes a las puertas del cielo

La mística volvió a hacerse presente en La Plata. Después de 17 años, desde aquella inolvidable campaña de 2009, Estudiantes volvió a meterse en la final de la Copa Libertadores y renovó la ilusión de sus hinchas de conquistar la máxima gloria continental.

En una noche cargada de tensión en el mítico estadio Maracaná, el equipo platense empató 0-0 ante Flamengo, resistió con un jugador menos durante más de 40 minutos y consiguió el pasaje a la definición en una dramática tanda de penales, en la que Fernando Muslera se convirtió en una de las grandes figuras de la clasificación.

El resultado representa mucho más que una victoria deportiva para el conjunto dirigido por Alexander Medina. La clasificación del Pincha también renueva las esperanzas del fútbol argentino frente al predominio de los clubes brasileños, respaldados por su enorme poder económico. Después de eliminar a Corinthians en San Pablo y superar a Flamengo en Río de Janeiro, Estudiantes tendrá una nueva oportunidad de demostrar que la competitividad, la planificación y la personalidad también pueden marcar diferencias.

El próximo 28 de noviembre, el equipo platense se enfrentará a Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, en una final que promete combinar historia, rivalidad y una enorme expectativa.

Además de buscar un nuevo título para su vitrina, el Pincha intentará poner fin a una sequía de ocho años sin campeones argentinos en la Copa Libertadores. La definición también tendrá un atractivo estadístico: argentinos y brasileños llegan igualados en la cantidad de títulos continentales, con 25 conquistas por lado.

Un ADN que no entiende de presupuestos

Una de las características que distingue a Estudiantes es su capacidad para competir en escenarios adversos. En el Maracaná, el equipo debió soportar la presión de Flamengo, afrontar contratiempos y sostener el orden pese a jugar buena parte del tramo final con un hombre menos.

La fortaleza mental, el compromiso colectivo y la experiencia de sus referentes fueron claves para mantener viva la ilusión. En una cancha imponente y ante un rival con importantes recursos económicos, el conjunto platense volvió a demostrar que puede plantarse de igual a igual frente a los grandes del continente.

La clasificación también refuerza una identidad construida a lo largo de décadas. Estudiantes no basa su historia únicamente en los títulos, sino también en su capacidad para sobreponerse a las dificultades y encontrar respuestas en los momentos decisivos.

Su recorrido en esta edición de la Libertadores, con triunfos determinantes en Brasil, confirma que la mística del Pincha sigue vigente y se alimenta de una forma particular de competir.

Un guiño del destino: la historia de 1968 vuelve a cruzarlo con Palmeiras

La clasificación a la final representa un nuevo capítulo en la trayectoria internacional de Estudiantes. El club disputará su sexta final de la Copa Libertadores, después de las definiciones de 1968, 1969, 1970, 1971 y 2009.

El enfrentamiento con Palmeiras, además, recupera un antecedente histórico que alimenta la ilusión de los hinchas: la final de 1968, cuando Estudiantes conquistó su primera Copa Libertadores frente al conjunto brasileño.

En aquella definición, el equipo conducido por Osvaldo Zubeldía se impuso por 2-0 en el tercer partido de desempate, disputado en el Estadio Centenario de Montevideo. Fue el comienzo de una etapa dorada para el club, que luego volvería a consagrarse campeón de América en 1969 y 1970.

Ahora, casi seis décadas después, el fútbol vuelve a poner frente a frente a Estudiantes y Palmeiras en el mismo escenario. La coincidencia histórica agrega un ingrediente especial a una final que ya despierta enormes expectativas.

Con el recuerdo de aquella consagración y la ilusión de sumar una nueva estrella, el Pincha viajará a Montevideo con la posibilidad de volver a escribir una página dorada de su historia. La mística que acompañó al equipo en el Maracaná tendrá una nueva prueba ante Palmeiras, en una definición que puede marcar otra época para el club platense.