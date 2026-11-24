El nombre de Oliver Bearman comenzó a circular como uno de los posibles candidatos a ocupar el lugar de Franco Colapinto en Alpine de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. La versión tomó fuerza durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas y señalaba que representantes del piloto británico habían mantenido conversaciones con Flavio Briatore para analizar una posible llegada a la escudería francesa. Sin embargo, la información perdió credibilidad rápidamente y desde Italia salieron a desmentir los supuestos contactos.

La noticia original se apoyaba en fuentes anónimas que mencionaban presuntas reuniones entre el entorno de Bearman y el asesor ejecutivo de Alpine. A partir de esa publicación, distintos medios comenzaron a replicar la versión y a especular con una posible salida del argentino.

Sin embargo, detrás de estos rumores existe una cuestión contractual que involucra directamente al joven británico: todavía no tiene definida su continuidad en Haas para 2027, y ese parece ser el verdadero foco de las negociaciones.

El futuro de Bearman: las negociaciones con Haas y su vínculo con Ferrari

La situación contractual del piloto británico permite entender por qué su nombre apareció vinculado con Alpine. Bearman compite actualmente para Haas y forma parte del programa de jóvenes talentos de Ferrari, pero todavía debe resolver su futuro en la categoría para la temporada 2027.

Uno de los puntos de conflicto estaría relacionado con las condiciones económicas de su contrato. Según trascendió, el entorno del piloto considera que la propuesta salarial de Haas no está a la altura de sus expectativas.

A esto se suma una aspiración que Bearman mantiene desde hace tiempo: llegar algún día a Ferrari. No obstante, la continuidad de Lewis Hamilton y Charles Leclerc en la escudería italiana condiciona sus posibilidades de conseguir una butaca en Maranello a corto plazo.

Por ese motivo, el británico necesita encontrar una solución para su futuro inmediato sin abandonar su objetivo de convertirse en piloto titular de Ferrari.

¿Los rumores sobre Alpine fueron una estrategia para presionar a Haas?

En medio de este escenario, la aparición de Alpine como un supuesto destino para Bearman abrió diferentes interpretaciones. Si bien no existen pruebas que permitan atribuir la filtración a su representante o a alguna de las escuderías involucradas, una de las hipótesis es que la versión haya funcionado como una herramienta para fortalecer su posición en las negociaciones con Haas.

Instalar la posibilidad de que un piloto joven, con proyección y vinculado a Ferrari, cuenta con alternativas en el mercado puede representar una ventaja al momento de discutir las condiciones de un nuevo contrato.

De todos modos, hasta el momento no hay elementos concretos que indiquen que Alpine haya iniciado gestiones para contratarlo o que exista una negociación encaminada para desplazar a Colapinto.

Franco Colapinto tiene asegurado su lugar en Alpine para 2027

Mientras los rumores sobre Bearman circulaban en el paddock, la situación contractual de Franco Colapinto ya tenía una definición oficial. El 27 de agosto, Alpine confirmó la continuidad del argentino junto a Pierre Gasly para la temporada 2027.

Desde entonces, Briatore también destacó la evolución del piloto argentino y el trabajo realizado durante su etapa en la escudería francesa.

La versión sobre Bearman se suma a una extensa lista de nombres que, en distintos momentos, fueron vinculados con una posible reemplazo de Colapinto. Entre ellos aparecieron Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Oscar Piastri.

Sin embargo, ninguna de esas especulaciones modificó el anuncio oficial de Alpine. En este caso, además, las versiones sobre un posible desembarco del británico perdieron fuerza tras las desmentidas surgidas desde Italia y las declaraciones del propio piloto.

Por ahora, el futuro de Bearman parece estar más relacionado con la negociación de su continuidad en Haas que con una eventual llegada a Alpine. Colapinto, en tanto, cuenta con el respaldo del contrato anunciado por la escudería para 2027.