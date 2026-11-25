Especialistas de la Cleveland Clinic y la British Heart Foundation analizaron su composición nutricional y explicaron qué aspectos conviene revisar en las etiquetas, desde el contenido de proteínas hasta la fortificación con calcio y vitaminas.

Las bebidas de origen vegetal ganaron espacio en supermercados, cafeterías y preparaciones cotidianas. Soja, avena, arroz, coco y almendras son algunas de las materias primas utilizadas para elaborar estos productos, que presentan diferencias importantes en su aporte de calorías, grasas, azúcares, proteínas y micronutrientes.

En muchos casos, su elección está relacionada con la intolerancia a la lactosa, la alergia a las proteínas de la leche o la adopción de dietas veganas y vegetarianas. También influyen las preferencias de sabor y la búsqueda de alternativas sin lácteos. Sin embargo, que puedan utilizarse de manera similar en la cocina no significa que tengan el mismo valor nutricional que la leche de vaca.

Dentro de esta variedad, la leche de almendras se convirtió en una de las alternativas más populares, principalmente por su sabor suave y su bajo aporte calórico en las versiones sin azúcar. Según la Cleveland Clinic, puede contener nutrientes incorporados durante su elaboración, aunque es importante revisar la información nutricional del envase, ya que existen diferencias entre las marcas en cuanto a proteínas, azúcares y fortificación.

La leche de almendras aporta pocas calorías y grasas insaturadas

Esta bebida se elabora al procesar las almendras con agua y separar posteriormente la pulpa. De acuerdo con la British Heart Foundation, las formulaciones comerciales suelen contener entre un 2% y un 10% de almendras. Por eso, el agua constituye la mayor parte del producto.

Esta proporción explica su bajo aporte energético, pero también su limitada cantidad de proteínas. Según datos de la Cleveland Clinic, una taza de bebida de almendras sin azúcar contiene aproximadamente:

36,6 calorías.

3,2 gramos de carbohidratos.

2,34 gramos de grasas.

Menos de 1 gramo de proteínas.

La entidad destacó que su contenido calórico es inferior al de la leche de vaca y que las variedades sin azúcar también presentan una cantidad reducida de carbohidratos.

Entre sus componentes se encuentra la vitamina E, un nutriente liposoluble con propiedades antioxidantes. Julia Zumpano, dietista registrada de la Cleveland Clinic, explicó que esta vitamina ayuda a proteger las células frente al daño y participa en el funcionamiento del sistema inmunitario, además de contribuir a la salud de la piel y los ojos.

La bebida también puede contener grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Según la especialista, estas grasas pueden ser beneficiosas cuando reemplazan en la alimentación a las grasas saturadas y trans. En la misma línea, la British Heart Foundation señaló que la leche de almendras contiene menos grasas saturadas que la leche de vaca entera o semidescremada. No obstante, aclaró que esta característica no significa que tenga propiedades específicas para disminuir el colesterol.

Otro aspecto importante es la fortificación nutricional. Algunos fabricantes incorporan calcio, vitamina B12, vitamina D y otros micronutrientes para mejorar la composición del producto. Sin embargo, la presencia de estos nutrientes depende de cada marca y no está garantizada en todas las bebidas. Por lo tanto, el calcio que figura en la etiqueta puede provenir del enriquecimiento y no necesariamente de las almendras utilizadas.

También hay que prestar atención a las variedades endulzadas o saborizadas. Las versiones con cacao, vainilla, jarabes o dátiles pueden contener cantidades adicionales de azúcar. Zumpano advirtió que el consumo excesivo y sostenido de azúcares agregados se relaciona con problemas de salud, entre ellos la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Por eso, distinguir entre las opciones sin azúcar y las endulzadas resulta fundamental al momento de elegir.

El bajo aporte de proteínas marca una diferencia frente a la leche de vaca

Una de las principales limitaciones nutricionales de la bebida de almendras es su escaso contenido de proteínas. La British Heart Foundation informó que las variedades sin azúcar aportan, en promedio, 0,3 gramos de proteínas cada 100 mililitros, mientras que la leche de vaca entera contiene alrededor de 3,6 gramos en la misma cantidad.

Esta diferencia se relaciona con la baja proporción de almendras que suelen incluir las bebidas comerciales y con el proceso de filtrado utilizado durante su elaboración.

Por ese motivo, la bebida de almendras no mantiene el mismo perfil nutricional que los frutos secos enteros. La British Heart Foundation indicó que una porción de 30 gramos de almendras aporta cerca de 7 gramos de proteínas, además de fibra y grasas insaturadas. Estos nutrientes, en cambio, aparecen en cantidades mucho menores en la bebida.

Una investigación publicada en Food Research International, que analizó las etiquetas de 136 bebidas vegetales comercializadas en España, llegó a una conclusión similar. Los autores señalaron que, con excepción de las bebidas de soja, los productos estudiados presentaban menores cantidades de proteínas y calcio que la leche de vaca.

Dentro de las alternativas vegetales, la bebida de soja se destaca por su aporte proteico, más cercano al de la leche tradicional. En cambio, las opciones elaboradas con almendras, arroz, avena y coco suelen contener cantidades considerablemente menores.

El estudio también observó que las bebidas de almendras presentaban un bajo aporte energético y una mayor proporción relativa de grasas monoinsaturadas. Sin embargo, sus resultados no permitieron considerarlas equivalentes desde el punto de vista nutricional a la leche de vaca.

Las bebidas vegetales presentan limitaciones nutricionales

Una revisión publicada en la revista Foods describió que las bebidas vegetales pueden ser una alternativa para personas con intolerancia a la lactosa, alergia a las proteínas lácteas o que siguen dietas veganas y vegetarianas.

La investigación destacó que su composición depende de distintos factores: la materia prima utilizada, la cantidad de ingrediente principal, el método de procesamiento y los componentes que se agregan durante la fabricación.

Por eso, no todas las bebidas vegetales pueden considerarse iguales. El trabajo señaló que las elaboradas a base de soja suelen tener más proteínas que otras alternativas, mientras que las de almendras presentan un contenido menor. También explicó que la fortificación permite incrementar el aporte de vitaminas y minerales que, de manera natural, pueden estar presentes en cantidades limitadas.

Al elegir una bebida de almendras, conviene revisar especialmente la información sobre azúcares agregados, proteínas, calcio, vitamina B12 y vitamina D. La British Heart Foundation indicó que el Comité Asesor Científico sobre Nutrición del Reino Unido recomienda optar por bebidas vegetales sin azúcar y fortificadas con calcio, vitamina B12 y yodo cuando se busca incorporar nutrientes habitualmente asociados con la leche de vaca.

Por otra parte, la leche de almendras no es adecuada para las personas alérgicas a los frutos secos. Zumpano advirtió que puede provocar reacciones similares a las que generan las almendras, como urticaria, erupciones, vómitos, diarrea o dificultad para tragar.

Además, la Cleveland Clinic señaló que esta bebida no debe utilizarse como reemplazo de la leche materna o de la fórmula infantil en bebés, ya que esa sustitución puede generar deficiencias nutricionales y afectar el crecimiento.

En definitiva, aunque la leche de almendras puede ser una alternativa para determinados hábitos alimentarios, su bajo aporte de proteínas y las diferencias entre productos hacen que sea fundamental leer las etiquetas. La elección debe contemplar no solo las calorías, sino también los nutrientes que aporta cada variedad y las necesidades de quien la consume.