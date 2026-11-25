En Boca Juniors, todas las miradas están puestas en la evolución física de su principal referente. Leandro Paredes permanece bajo estricta supervisión del cuerpo médico del club luego del episodio de salud que generó preocupación en Colombia, poco después de la consagración en la Copa Sudamericana.

El mediocampista sufrió una descompensación durante los festejos por el título continental y tuvo que recibir asistencia médica en un centro de salud de Barranquilla. El cuadro estuvo relacionado con un golpe de calor y un episodio de deshidratación severa. Ahora, atraviesa días determinantes para saber si estará en condiciones de disputar el compromiso eliminatorio frente a Independiente Rivadavia.

Controles médicos y evolución en el predio de Ezeiza

En el marco del seguimiento establecido por los profesionales del club, el capitán se sometió a análisis de sangre este martes por la mañana, antes de incorporarse al entrenamiento en el predio de Ezeiza. Además, tiene previsto realizarse otros estudios complementarios durante las próximas horas, con el objetivo de comprobar que sus parámetros físicos se encuentren completamente normalizados.

Los primeros indicios, de todos modos, son positivos. Paredes había mostrado señales de recuperación durante la parte final de los festejos y el lunes pudo entrenarse a la par de sus compañeros, al completar los trabajos regenerativos destinados a los futbolistas que fueron titulares en la final.

El deseo de Paredes y la planificación del entrenador

Mientras el cuerpo médico mantiene la cautela y espera contar con todos los resultados antes de darle el alta deportiva, la postura del futbolista es clara: quiere estar presente frente a la Lepra mendocina. El mediocampista pretende acompañar al equipo en el comienzo de los cruces eliminatorios del torneo local y no quiere perderse un partido importante después de la conquista internacional.

En tanto, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene la intención de presentar una formación con mayoría de titulares para enfrentar al conjunto mendocino. Sin embargo, la definición del equipo dependerá de cómo respondan físicamente los integrantes del plantel y, especialmente, de la evaluación médica final de Paredes.

De esta manera, las próximas horas serán decisivas para determinar si el capitán podrá volver a las canchas y estar a disposición del cuerpo técnico para el próximo compromiso.