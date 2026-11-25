Lucía Celasco y Nicolás Figal habrían terminado su relación después de poco más de un año juntos. La noticia fue revelada por el periodista Pepe Ochoa en El ejército de la mañana, el ciclo de Bondi Live, donde dio a conocer algunos de los motivos que habrían desencadenado la ruptura entre la nieta de Susana Giménez y el defensor de Boca Juniors.

De acuerdo con la información que compartió el panelista, la separación se habría producido a mediados de octubre, luego de una etapa marcada por diferencias, desencuentros y discusiones frecuentes. “La relación se convirtió en una tortura para los dos”, aseguró Ochoa al describir el desgaste que habría atravesado la pareja.

Los motivos de la separación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal

Durante su relato, el periodista explicó que uno de los principales conflictos estaba relacionado con la falta de seguridad que Lucía sentía dentro de la relación y con determinadas actitudes del futbolista que le generaban incomodidad.

“Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó”, sostuvo Ochoa al dar detalles de la dinámica que habría llevado a la pareja a distanciarse.

Además, el panelista hizo referencia a las diferencias que tenían respecto de sus actividades y tiempos personales. “Él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho”, agregó.

Por otra parte, Ochoa contó que desde el entorno de Celasco tenían otra interpretación de los problemas que atravesaba la pareja. Según esa versión, la joven buscaba compartir más actividades sociales con su novio e involucrarse en su estilo de vida, pero el defensor no habría estado dispuesto a modificar sus hábitos.

De esta manera, después de poco más de un año de noviazgo, la relación entre Lucía Celasco y Nicolás Figal habría llegado a su fin, en medio de diferencias que, con el paso del tiempo, se habrían vuelto cada vez más difíciles de resolver.