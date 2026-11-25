La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura invita a la comunidad a participar de la inauguración de la Muestra Anual 2026 del Liceo Municipal «Miguel Flores», que tendrá lugar el viernes 27 de noviembre a las 20:00 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, en el marco de La Noche de los Museos.

La apertura de la muestra se llevará a cabo en la sala I del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi” con una performance denominada ¿Por qué me abandonaste?, a cargo de los talleres para adolescentes del Liceo y la EMAE.

Luego se podrán recorrer las diversas producciones artísticas de los más de 50 espacios de formación que reúnen a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. Las mismas estarán distribuidas en el corredor superior y aulas del Liceo y en la Sala IV del CCVM.

Participan: talleres de Expresión Artística para niños y niñas a cargo de Sol Ageno, Ivana Aguirre, Mercedes Zimmermann y Marié Ferreyra, talleres de Modelado y cerámica y Dibujo y pintura para pre adolescentes y adolescentes coordinados por la profesora Lucía Berman, taller de Grabado, coordinado por la profesora Yasmin Uasuf, taller de Escritura coordinado por el profesor Mauro Gentinetti, taller de Lectura coordinado por la profesora Patricia Heinzmann, talleres de Cerámica, Vitrofusión y Cerámica Escultórica coordinados por las profesoras Claudia Bertoneri y Karina Taborda, talleres de Dibujo y Pintura para jóvenes y adultos/as, del profesor Luis Acosta y la profesora Luciana Dichiara, talleres de Tallado en madera dictados por el profesor Juan Hackduzyc.

También se exhibirán trabajos realizados en los talleres de Extensión Comunitaria del Liceo Municipal, una serie de programas y propuestas que buscan acercar a los vecinos diversos espacios de aprendizaje y recreación por fuera de las aulas.

En ese marco, la profesora Lucía Borgna exhibirá los trabajos realizados en dos talleres que hicieron base en el Centro de Salud Mental Comunitaria que funciona en el Anexo del Hospital Dr. Jaime Ferré. Se trata de Arte con mandalas, un espacio de autoconciencia para conectar con el arte y la creatividad y promover el bienestar de los participantes a través de la intervención y creación de mandalas. Y también se suma el Taller de Murales, que este año trabajó en un proyecto de intervención institucional, en el pasillo de ingreso del nuevo CSMC.

Por su parte, la profesora Mechi Zimmerman presentará trabajos realizados junto a los niños y niñas del barrio 2 de abril, en el marco de los talleres que realiza el Liceo Municipal junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y el Programa Pido Gancho.

Además, como todos los años, el programa Artentapiales que depende del Liceo Municipal, exhibirá piezas audiovisuales con imágenes de las distintas intervenciones urbanas realizadas durante el año, especialmente la serie Retratos de un sueño, una huella artística del paso de los XIII Juegos Suramericanos por Rafaela.

La exposición estará abierta hasta el domingo 6 de diciembre y podrá recorrerse de lunes a viernes de 8:00 a 20:00, y domingos de 17 a 20:00, con entrada libre y gratuita.

Performance: ¿Por qué me abandonaste?

¿Acumulamos o atesoramos? ¿Guardamos, resguardamos o no soltamos? Los espacios comunes están repletos de momentos que guardamos en nuestra memoria, donde también transcurre nuestra vida. ¿Podremos juntos despedir con honores a estas producciones olvidadas?

Los talleres para adolescentes del Liceo y la EMAE realizarán esta performance como parte de la apertura de la Muestra Anual 2026, el viernes 27 de noviembre a las 20:00 en la sala I del Museo Urbano Poggi.

Se seleccionarán obras olvidadas que permanezcan desde hace más de un año en los armarios y estantes de los talleres. Estarán presentes todas las disciplinas del Liceo y de EMAE.

Las obras se fusionarán de manera colectiva en una sola, configurando la planta de montaje como un gran cúmulo de piezas reunidas en el centro del espacio. Una imponente montaña de arte olvidado que funcionará como el escenario de un juego performático que dará vida a estos personajes que aparecen en las hojas, esculturas y grabados.

Los espectadores podrán llevarse de recuerdo las obras que deseen. La gran montaña visual se irá desarmando con la interacción del público y así, despediremos a estos objetos que habían quedado sin voz y sin luz durante tanto tiempo.

Participa el Taller de Teatro para adolescentes, coordinado por la profesora Georgina Muriel. Actúan: Candela Ávila, Lola Colombero y Eva Mastafa, con la colaboración y actuación de la profesora Marcela Bailetti. También habrá alumnos invitados de Danza Contemporánea de la “Academia de Artes”, bajo la dirección de Erika Zimmermann (docente también de la EMAE). La prof. Lucía Berman participa además con sus alumnos de los talleres de Dibujo y pintura y Modelado y cerámica para adolescentes y en la coordinación general de la propuesta.

EMAE

En simultáneo, la Escuela Municipal de Artes Escénicas «José Pepe Fanto», dependiente del Liceo Municipal, realizará sus muestras finales durante la semana siguiente a la inauguración del Liceo.

El miércoles 2 de diciembre a las 19:30, los talleres de circo a cargo de la profesora Melisa Colombo presentarán una propuesta artística que combina movimiento, creatividad y expresión corporal, tomando como inspiración los Juegos Suramericanos.

Luego, a las 20:00 se presentarán los talleres a cargo del profesor César Maldonado. El taller de Teatro Inclusivo presentará la comedia musical “Algo que decir” , luego será el turno de “El Sicario”, comedia absurda y finalizará con «El cofre de los juguetes» del taller Payatodos.

Finalmente, el viernes 4 de diciembre a las 20:00, el taller de Teatro para adultos/as de la profesora Candela Hernández, presentará la obra teatral “La comedia del vivir”.

Todas las presentaciones serán con entrada libre y gratuita.