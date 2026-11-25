La inseguridad volvió a instalarse en el centro de la discusión política de Rafaela. En el Concejo Municipal, Juan Senn puso en duda que la gestión de Leonardo Viotti tenga un verdadero Plan Integral de Prevención y Seguridad. Desde el oficialismo, Juan Scavino defendió las medidas implementadas y aseguró que existe una estrategia municipal. El debate dejó expuestas dos miradas diferentes sobre cómo se enfrenta uno de los principales reclamos de los vecinos.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Senn cuestionó a Viotti y sostuvo que enumerar medidas no significa tener un plan integral de seguridad.

La oposición reclamó planificación , objetivos concretos y coordinación entre Municipio, Provincia y Nación.

Scavino defendió al Ejecutivo y enumeró cámaras, Centro de Monitoreo, Ojos en Alerta y Guardia Urbana.

El oficialismo incorporó políticas sociales y recuperación del espacio público como parte de su estrategia preventiva.

El debate terminó con cruces políticos y una discusión sobre las responsabilidades del Ejecutivo frente a la inseguridad.

La discusión que el oficialismo no pudo esquivar

La seguridad volvió a generar un contrapunto entre oficialismo y oposición en el Concejo Municipal de Rafaela. Esta vez, el escenario fue la reunión de comisión del martes, donde Juan Senn cuestionó directamente la política de prevención del intendente Leonardo Viotti y planteó una pregunta que atraviesa buena parte de la preocupación ciudadana: ¿existe realmente un plan integral para combatir la inseguridad?

El debate surgió a partir de un pedido de informes presentado por los concejales de Juntos Avancemos, incluido dentro de un conjunto de cuatro iniciativas relacionadas con la problemática delictiva que recibieron despacho de comisión.

Sin embargo, la discusión rápidamente dejó de ser un simple intercambio de información para transformarse en un debate político sobre la estrategia de seguridad del gobierno municipal.

Senn fue contundente en su planteo. Si bien reconoció algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, marcó una diferencia entre realizar determinadas acciones y contar con una planificación integral que establezca prioridades, objetivos y mecanismos de coordinación.

Para el concejal opositor, mencionar cámaras, móviles y programas de prevención no alcanza para acreditar que exista una política general de seguridad.

«La planificación es mucho más que eso», fue uno de los conceptos que dejó durante su intervención.

También reclamó precisiones sobre la coordinación entre el Municipio y los gobiernos provincial y nacional. Consideró que todavía no hay una explicación suficientemente clara sobre cómo se integran las distintas políticas públicas para enfrentar el delito.

Otro de los episodios que llevó a la discusión fue el encuentro con representantes del Centro Comercial e Industrial, donde, según señaló, la problemática de la seguridad había quedado pendiente para una reunión posterior.

Scavino salió a defender a Viotti

La respuesta llegó de parte de Juan Scavino, quien asumió la defensa de la gestión municipal y sostuvo que el gobierno de Viotti sí tiene una planificación en materia de seguridad.

Para respaldar su posición enumeró las herramientas que utiliza el Municipio: incorporación de cámaras, funcionamiento del Centro de Monitoreo, Observatorio de Seguridad, programa Ojos en Alerta y ampliación de la Guardia Urbana, tanto en recursos humanos como en vehículos y tecnología.

En la discusión también intervino Maximiliano Postovit, quien explicó que la seguridad pública no se limita a la vigilancia y la presencia policial, sino que contempla diferentes dimensiones, entre ellas la prevención situacional y la prevención social.

Scavino profundizó esa postura y sostuvo que las políticas municipales también incluyen intervenciones sobre el espacio público y programas destinados a atender situaciones sociales que pueden estar relacionadas con determinados hechos delictivos.

Entre los ejemplos mencionó el retiro de los denominados «trapitos», las alternativas de reinserción laboral y social, el fortalecimiento del DIAT para abordar consumos problemáticos y la reconversión del refugio de invierno en una casa hogar.

También destacó el trabajo conjunto con la Policía en diferentes intervenciones y defendió esas acciones como parte de una estrategia preventiva.

En un momento de su exposición, Scavino lanzó una pregunta dirigida a la oposición: «¿Si eso no es un plan, entonces qué es un plan?».

El concejal oficialista reconoció que todavía quedan cuestiones por resolver y que el problema de la inseguridad está lejos de desaparecer, pero cuestionó que desde algunos sectores solamente se destaquen los aspectos negativos de la gestión.

El Foro de Seguridad también terminó en la discusión

El intercambio subió de temperatura cuando Scavino trasladó sus cuestionamientos al funcionamiento del Foro de Seguridad.

Allí reprochó la actitud de Senn y aseguró que en ese ámbito ya se habían respondido diferentes inquietudes planteadas por los representantes opositores.

Incluso puso sobre la mesa una discusión política acerca de si algunos sectores están verdaderamente interesados en encontrar soluciones o si utilizan la preocupación de los vecinos por la inseguridad como herramienta de confrontación.

Senn rechazó ese planteo y buscó devolver la discusión a su punto de partida: la responsabilidad institucional del gobierno municipal.

Para el concejal, las diferencias personales o políticas dentro del Foro de Seguridad no modifican la realidad que viven los vecinos ni cambian quién tiene la obligación de explicar cuál es la estrategia para prevenir el delito.

Su argumento fue que la responsabilidad de presentar y explicar un plan de prevención ante la ciudadanía corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por el intendente Leonardo Viotti.

Una pregunta que sigue sin una respuesta compartida

La discusión dejó en evidencia que oficialismo y oposición utilizan conceptos diferentes para definir qué debe entenderse por un Plan Integral de Prevención y Seguridad.

Mientras Scavino sostiene que las herramientas tecnológicas, las intervenciones urbanas y los programas sociales conforman una estrategia municipal, Senn reclama una planificación general, con objetivos definidos, prioridades y coordinación efectiva entre los distintos niveles del Estado.

Pero más allá del cruce entre concejales, hay una cuestión que sigue preocupando a los rafaelinos: la inseguridad.

Y en ese terreno, la ciudadanía necesita algo más que enumeraciones de programas, discusiones políticas o explicaciones cruzadas. Necesita conocer qué se va a hacer, cómo se va a hacer y cuáles serán los resultados que se esperan alcanzar.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿dónde está el plan de seguridad de Viotti y cómo se mide su efectividad?