A varios días del temporal, el municipio todavía no puede precisar cuándo terminará la limpieza de la ciudad ni cuántos árboles fueron afectados. Juan Pablo “Tortuga” Aversa reconoció que el relevamiento continúa mientras las cuadrillas avanzan por los barrios. Los vecinos quieren saber cuánto tiempo más deberán esperar para recuperar la normalidad.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Sin fecha de finalización: el municipio todavía no sabe cuándo estará terminada la limpieza.

Sin cifras definitivas: Aversa reconoció que aún no tienen contabilizados todos los árboles afectados.

Trece camiones en avenida Podio: esa fue la cantidad de material retirada solamente en un tramo de esa arteria.

Barrios afectados: Los Nogales, Jardín, Malvinas Argentinas y 9 de Julio estuvieron entre los sectores más castigados.

Semanas de trabajo: todavía quedan tareas de limpieza, poda y evaluación de los árboles que permanecieron en pie.

Una ciudad que todavía espera respuestas

La limpieza de Rafaela después del temporal sigue generando interrogantes. Mientras los vecinos observan ramas, troncos y restos vegetales acumulados en distintos sectores, el municipio todavía no consigue establecer cuándo finalizará el operativo de recuperación.

En declaraciones periodísticas, Juan Pablo Aversa, subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente, reconoció que todavía no tienen una dimensión exacta de los daños. El relevamiento se realiza a medida que las cuadrillas recorren los barrios, una explicación que deja en evidencia que, varios días después del fenómeno, todavía no existe un balance definitivo.

Según explicó, la primera prioridad fue liberar las calles y avenidas para recuperar la circulación. Posteriormente comenzaron las tareas de recolección y traslado de ramas y troncos hacia el relleno sanitario.

Los números mencionados por el propio funcionario permiten dimensionar el trabajo pendiente. Solamente sobre avenida Podio, desde la Ruta Nacional 34 hasta bulevar Roca, se retiraron 13 camiones de material vegetal, aunque todavía quedaban troncos de gran tamaño por trasladar.

Los barrios más castigados

El sector oeste fue uno de los más afectados por las fuertes ráfagas de viento. Los Nogales, Jardín, Malvinas Argentinas y 9 de Julio aparecen entre los barrios que sufrieron las mayores consecuencias.

También hubo daños en plazas, espacios públicos y viviendas, además de complicaciones en el tendido eléctrico que obligaron a coordinar intervenciones con la Empresa Provincial de la Energía.

Aversa sostuvo que el fenómeno tuvo una intensidad que no había sido anticipada por los pronósticos meteorológicos y destacó que hubo árboles añosos y ejemplares jóvenes que no resistieron las ráfagas.

Todavía queda mucho por hacer

El trabajo municipal no terminará cuando se retiren las ramas y los troncos. También será necesario limpiar los barrios, realizar podas y evaluar las condiciones de los árboles que quedaron en pie para determinar si representan algún riesgo.

El funcionario explicó que el intendente Leonardo Viotti convocó a distintas áreas del gabinete para acelerar la recuperación de la ciudad.

Sin embargo, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿cuándo estará limpia Rafaela?

La realidad es que cada intervención vinculada con los servicios públicos vuelve a colocar a Aversa en el centro de las controversias. El temporal fue extraordinario y sus consecuencias son innegables, pero también es razonable que los vecinos reclamen información concreta, plazos y resultados.

Rafaela necesita recuperar sus calles, sus plazas y sus espacios públicos. Y los contribuyentes necesitan algo más que explicaciones: quieren saber cuándo terminará la limpieza y cuándo podrán volver a tener una ciudad en condiciones.