Santiago Solaro, presidente de la Vecinal de barrio 30 de Octubre. Crédito: La Opinión"

La decisión del intendente de ponerle fin al alquiler del inmueble donde funciona la sede vecinal desde hace 17 años desató un fuerte enfrentamiento. Desde la institución denuncian destrato, autoritarismo y falta de diálogo. El conflicto llegará este miércoles al Concejo Municipal.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Ruptura del vínculo: el Municipio decidió no renovar el alquiler del inmueble donde funciona la Vecinal del barrio 30 de Octubre.

Fecha límite: la institución debería abandonar el edificio el próximo 30 de noviembre.

Duras críticas: las autoridades vecinales calificaron de autoritario e incorrecto el comportamiento de funcionarios del gobierno de Leonardo Viotti.

17 años de historia: la sede funciona desde 2009 y se convirtió en un espacio de referencia para cientos de vecinos.

Pedido de intervención: la comisión será recibida este miércoles a las 8 en el Concejo Municipal para exponer el conflicto y reclamar una solución.

Una decisión municipal que encendió la polémica

La relación entre el gobierno de Leonardo Viotti y la Comisión Vecinal del barrio 30 de Octubre atraviesa uno de sus momentos más tensos. Lo que comenzó como una decisión administrativa sobre el alquiler de un inmueble terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto, con acusaciones de autoritarismo y cuestionamientos directos a las formas de conducción del Ejecutivo municipal.

La controversia tiene como eje la sede ubicada en la intersección de Güemes y Agustín Álvarez, un espacio que desde hace 17 años alberga las actividades de la institución barrial. Según denunciaron sus autoridades, el gobierno municipal resolvió ponerle punto final al contrato de alquiler y no tendría previsto iniciar un nuevo procedimiento para garantizar la continuidad del inmueble.

La noticia, según relata la propia comisión, llegó por vías informales, sin una comunicación institucional adecuada ni una instancia previa de conversación. La consecuencia sería que la Vecinal tendría que dejar el edificio el próximo 30 de noviembre.

El malestar quedó formalizado en una presentación enviada el 17 de noviembre a todos los integrantes del Concejo Municipal. El documento lleva las firmas de Santiago Solaro, presidente de la entidad; María Magdalena Pasini, vicepresidenta, y Mónica Geder, tesorera.

Pero el reclamo va mucho más allá de una discusión contractual. Los vecinalistas cuestionan especialmente la actitud de los funcionarios municipales y consideran que la decisión se tomó sin contemplar la trayectoria, el esfuerzo y el trabajo comunitario desarrollado durante casi dos décadas.

En uno de los pasajes más duros de la nota, las autoridades sostienen que recibieron un trato autoritario e inadecuado por parte de quienes conducen el Municipio. También señalan que existe un desconocimiento preocupante sobre la tarea que realizan las comisiones vecinales y su aporte a la convivencia, la integración y la contención social.

17 años construyendo un espacio para los vecinos

La historia de esta sede comenzó hace casi dos décadas, a partir de gestiones conjuntas entre la Municipalidad y la Sociedad Espiritismo Verdadero. Desde entonces, el inmueble fue utilizado por la Vecinal mediante distintos procedimientos de contratación y licitaciones que, de acuerdo con la institución, se desarrollaron sin mayores inconvenientes.

Durante todos estos años, el lugar se transformó en mucho más que un edificio alquilado. Allí se organizaron talleres, encuentros, propuestas recreativas y actividades destinadas a personas de distintas edades.

La comisión también recordó que invirtió recursos propios en el mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones. Entre los trabajos realizados mencionó reparaciones edilicias, pintura, renovación de persianas y colocación de rejas, además de las tareas permanentes para conservar el inmueble en condiciones.

Actualmente, la sede mantiene actividades durante los siete días de la semana y ofrece una importante variedad de talleres y propuestas comunitarias.

Otro de los acontecimientos que adquirió relevancia es Punto Centenario, una celebración que convoca a emprendedores, artistas, referentes culturales y vecinos de distintos sectores de Rafaela. Su última edición se realizó durante el pasado fin de semana.

Para los integrantes de la comisión, perder el inmueble significaría mucho más que quedarse sin un lugar físico para reunirse. Implicaría desarmar un espacio de pertenencia que se construyó con años de trabajo y que hoy funciona como punto de encuentro para numerosas familias.

El conflicto llega al Concejo

Ante la falta de respuestas que consideran satisfactorias, los representantes de la Vecinal decidieron llevar el problema al ámbito legislativo.

Este miércoles, a partir de las 8 de la mañana, serán recibidos en la sala de sesiones del Concejo Municipal, donde expondrán los antecedentes del conflicto y buscarán que los concejales intervengan frente a la decisión del Departamento Ejecutivo.

La pregunta que queda planteada es por qué una institución que lleva 17 años desarrollando actividades comunitarias debe enfrentar semejante incertidumbre sin que, según denuncia, se hayan explorado previamente alternativas de continuidad.

El gobierno de Viotti tendrá que explicar cuáles son los motivos de esta determinación y qué solución propone para una entidad que sostiene haber construido durante casi dos décadas un espacio de integración social.

Por ahora, la discusión está planteada en términos muy duros. La Vecinal denuncia destrato y autoritarismo; el Ejecutivo municipal deberá dar las explicaciones correspondientes.

En Rafaela, las comisiones vecinales deberían ser aliadas de cualquier gobierno municipal, no instituciones a las que se les comunica de manera informal que tienen que abandonar el lugar donde trabajan desde hace 17 años.