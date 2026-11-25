La Municipalidad de Rafaela llevó adelante este martes una jornada de trabajo con integrantes del Servicio Local y de los Equipos de Gestión Territorial de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, con el objetivo de fortalecer el primer nivel de intervención en materia de Niñez, Adolescencia y Familia.

Durante el encuentro se trabajó sobre la importancia de mejorar los canales de comunicación, coordinar estrategias y construir criterios comunes de intervención entre los distintos equipos, reconociendo el rol de cada espacio y la necesidad de profundizar la articulación con el segundo nivel de intervención, representado en la ciudad por la Delegación Regional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia.

La jornada marcó el inicio de una línea de trabajo sostenida que tendrá continuidad en próximos encuentros, con la participación de la delegada regional, licenciada en Trabajo Social Manuela Sastre. La propuesta forma parte de una planificación integral de la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, orientada a fortalecer el trabajo territorial y las políticas públicas destinadas a la promoción y protección de los derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias.