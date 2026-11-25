El Gobierno nacional pondrá el foco en el futuro de la infraestructura argentina durante una nueva presentación ante el Congreso. Las concesiones de rutas, la privatización del Belgrano Cargas y el nuevo esquema de administración de la Hidrovía serán algunos de los principales temas que Diego Santilli deberá abordar este miércoles en el Senado.

El jefe de Gabinete expondrá desde las 15 ante la Cámara alta, donde presentará un informe de gestión de 2.202 páginas que reúne las respuestas oficiales a 1.287 preguntas formuladas por los legisladores.

Entre los interrogantes incluidos aparecen planteos vinculados con las inversiones previstas, los tiempos de ejecución de los proyectos y las responsabilidades que tendrán las empresas privadas dentro del nuevo modelo de administración de la infraestructura pública.

La discusión tiene especial relevancia para Santa Fe, ya que varios de los proyectos contemplados por la administración de Javier Milei tienen impacto directo sobre la actividad productiva, el transporte y la logística de la provincia.

Las preguntas de los senadores santafesinos

Los senadores nacionales por Santa Fe Eduardo Galaretto, Carolina Losada y Marcelo Lewandowski presentaron consultas relacionadas con los cambios que impulsa el Gobierno nacional en materia de infraestructura.

Los planteos apuntan a conocer cuáles serán las inversiones que deberán realizar los futuros concesionarios, qué plazos se establecerán para concretar las obras y cómo se distribuirán las obligaciones entre el Estado y los operadores privados.

Uno de los puntos centrales es el sistema de concesiones viales, que forma parte de la estrategia oficial para transferir a empresas privadas la administración y el mantenimiento de distintos corredores nacionales.

También genera expectativas la situación del Belgrano Cargas, cuyo proceso de privatización forma parte de la reestructuración ferroviaria impulsada por el Ejecutivo. El futuro del servicio resulta especialmente importante para las economías regionales, que dependen del transporte ferroviario para reducir costos y trasladar sus producciones hacia los principales centros de distribución y exportación.

La Hidrovía, otro eje de la discusión

La nueva etapa de administración de la Hidrovía también ocupa un lugar destacado en el informe que llegará al Senado.

El corredor fluvial constituye una vía estratégica para el comercio exterior argentino y tiene una importancia particular para Santa Fe, debido a la concentración de puertos, terminales agroexportadoras y actividades industriales sobre el río Paraná.

En este contexto, los legisladores buscan precisiones sobre las condiciones del nuevo esquema, las inversiones comprometidas y el papel que tendrá el sector privado en el funcionamiento de la vía navegable.

Las definiciones sobre estos proyectos serán relevantes para determinar cómo se organizará el sistema de transporte y logística en los próximos años, especialmente en una región donde la infraestructura portuaria y ferroviaria tiene un peso central en la actividad económica.

La presentación de Santilli permitirá conocer las respuestas oficiales a los planteos parlamentarios y aportará nuevos elementos sobre el rumbo que pretende imprimir la administración de Milei a las concesiones, los ferrocarriles y las principales vías de circulación del país.