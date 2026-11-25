El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó el incremento del 10% aplicado desde noviembre y advirtió que los costos que deben afrontar los afiliados crecieron muy por encima de la inflación. También reclamó cambios en el funcionamiento de la obra social y pidió explicaciones sobre el destino de los fondos.

El funcionamiento del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) volvió a quedar en el centro de la discusión política en Santa Fe. El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó la política de aumentos implementada por el gobierno de Maximiliano Pullaro y denunció que los coseguros registraron incrementos muy superiores a la inflación desde el inicio de la actual gestión.

El legislador puso el foco en la última actualización del 10%, que comenzó a regir el pasado 15 de noviembre y elevó los valores que deben pagar los afiliados para acceder a distintas prestaciones médicas.

Con el nuevo cuadro tarifario, la orden de consulta pasó a costar $4.400, el bono asistencial $1.100 y el bono de internación $44.000.

Según los datos presentados por Rabbia, desde la llegada de Pullaro al Gobierno provincial, las órdenes de consulta acumularon un aumento del 1.200%, los bonos asistenciales del 1.500% y los bonos de internación del 3.000%. En contraste, el legislador señaló que la inflación durante el mismo período fue del 300%.

Rabbia alertó por el impacto en trabajadores y jubilados

El diputado sostuvo que los incrementos representan una carga cada vez mayor para los afiliados, especialmente en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.

En sus cuestionamientos, afirmó que los haberes jubilatorios registraron una caída del 24,5%, mientras que los salarios del sector privado retrocedieron un 9% y los ingresos de los empleados estatales un 22%.

Rabbia también expresó su preocupación por las dificultades que enfrentan los afiliados para conseguir turnos, acceder a determinadas prestaciones y afrontar los gastos vinculados con la atención médica.

En ese sentido, cuestionó que los aportes y coseguros continúen aumentando mientras, según su diagnóstico, las prestaciones disponibles no responden adecuadamente a las necesidades de los beneficiarios.

Antecedentes de otros aumentos y cuestionamientos

El reclamo del legislador no es nuevo. Durante mayo de 2025, el Gobierno provincial había dispuesto incrementos de hasta el 30% en los aportes del Servicio Complementario para grupos familiares y de hasta el 150% para organismos adheridos.

En aquella oportunidad, Rabbia ya había advertido sobre el peso económico que representaban esas actualizaciones para los afiliados y cuestionado la relación entre los aportes realizados y las prestaciones recibidas.

Posteriormente, en septiembre, presentó un pedido de informes relacionado con el Decreto 1878/2026, que habilita la transferencia de hasta $57.000 millones provenientes del Servicio Complementario del IAPOS hacia recursos de libre disponibilidad de la administración central.

El mecanismo establece que la devolución de esos fondos quedará supeditada a la disponibilidad financiera futura, sin fijar un plazo concreto ni un cronograma de restitución.

Frente a esta situación, el diputado solicitó suspender los descuentos correspondientes y devolver los excedentes a los afiliados, al considerar que se trata de recursos destinados a garantizar la cobertura sanitaria de los trabajadores y sus familias.

Los proyectos para modificar el funcionamiento del IAPOS

Además de los cuestionamientos por los aumentos, Rabbia impulsa una serie de iniciativas legislativas orientadas a mejorar el funcionamiento de la obra social provincial.

Entre ellas se encuentra la creación de un Consejo Consultivo con participación de los afiliados, una propuesta que ya cuenta con media sanción del Senado santafesino.

También promueve la implementación de una línea telefónica gratuita 0800 para recibir consultas y reclamos, la creación de un número de prestador institucional para localidades pequeñas del interior y una normativa que garantice la cobertura efectiva de las prestaciones básicas en todo el territorio provincial.

El planteo vuelve a instalar el debate sobre el financiamiento del IAPOS, el costo de los servicios médicos y la calidad de la atención que reciben sus beneficiarios. Mientras continúan las actualizaciones de los coseguros, la oposición reclama explicaciones al Ejecutivo y exige medidas para evitar que el acceso a la salud represente una carga económica cada vez mayor para los afiliados.