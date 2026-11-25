La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA canceló el homenaje institucional a Mario Roberto Santucho.

El Consejo Directivo revirtió su resolución anterior por 15 votos contra uno.

La iniciativa original contemplaba instalar una obra en el patio interno de la sede de Santiago del Estero.

La facultad organizará una jornada académica sobre las décadas de 1960 y 1970 en reemplazo del acto.

El rectorado respaldó la marcha atrás y el vicerrector Emiliano Yacobitti había cuestionado públicamente el reconocimiento.

La controversia incluyó denuncias judiciales, cuestionamientos políticos y un debate sobre la autonomía universitaria.

La polémica decisión de reconocer institucionalmente a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), quedó sin efecto después de que el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolviera cancelar el acto previsto para el 10 de diciembre. La reconsideración se produjo en medio de fuertes cuestionamientos políticos, institucionales y judiciales que pusieron en discusión la utilización de los espacios universitarios para homenajear a un dirigente que encabezó una organización armada que actuó durante gobiernos dictatoriales y constitucionales.

La decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria encabezada por la decana Ana Josefina Arias. La votación terminó con 15 votos favorables a dejar sin efecto la iniciativa y uno en contra. De esta manera, el mismo órgano que el 27 de octubre había aprobado el reconocimiento resolvió revertirlo y prohibir cualquier actividad derivada de aquella resolución.

La disposición original, identificada como resolución CD 524 y formalizada el 3 de noviembre, había declarado de interés institucional el homenaje a Santucho y establecido la colocación de un cuadro-escultura en el patio interno Indio Solari de la sede ubicada en Santiago del Estero 1029.

La propuesta había sido impulsada por el colectivo cultural Contramuro y la Cátedra Bonavena de Sociología, y presentada ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al espacio político Patria Grande, que conduce el diputado Juan Grabois.

En reemplazo del reconocimiento, las autoridades académicas resolvieron organizar una jornada de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970. La actividad tendrá participación de especialistas de distintas disciplinas y corrientes teóricas e ideológicas, con el propósito de abordar ese período desde una perspectiva académica.

Los fundamentos de la nueva resolución reconocieron que la propuesta original había sido incorporada sobre tablas y que no había recibido un tratamiento suficientemente profundo dentro del cuerpo de gobierno de la facultad. También señalaron que la repercusión pública alcanzada por la iniciativa obligaba a reconsiderar lo decidido.

El documento destacó las controversias que genera la trayectoria política de Santucho, particularmente por haber conducido una organización que recurrió a la lucha armada tanto durante dictaduras como durante gobiernos democráticos, entre 1973 y 1976. En ese sentido, las autoridades distinguieron entre el análisis académico de la violencia política y la realización de un homenaje institucional, al tiempo que reafirmaron su compromiso con los valores democráticos y las políticas de memoria, verdad y justicia.

La marcha atrás se produjo pocas horas después de que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, manifestara públicamente su rechazo al reconocimiento y anticipara que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior. Su posición fue que la universidad no debe otorgar reconocimientos a personas que hayan utilizado la violencia contra el sistema democrático.

Posteriormente, el rectorado respaldó la decisión de la Facultad de Sociales y expresó su satisfacción por la resolución del conflicto mediante el diálogo dentro de la propia comunidad universitaria.

La controversia también había llegado al Gobierno nacional. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, había enviado una carta al rector Ricardo Gelpi para reclamar que se impidiera el acto y se investigara a sus promotores. El funcionario planteó posibles responsabilidades administrativas y penales, además de cuestionar la eventual utilización de recursos públicos universitarios. Sin embargo, la autonomía de las universidades, reconocida constitucionalmente y regulada por la Ley de Educación Superior, impide que el Poder Ejecutivo suspenda unilateralmente actividades o imponga sanciones a sus integrantes.

En paralelo, el fiscal federal Carlos Stornelli solicitó investigar la iniciativa y pidió una medida cautelar para impedir el homenaje y la instalación de la obra. Su presentación incluyó la posibilidad de que se hubiera incurrido en apología del delito y reclamó determinar las responsabilidades de quienes aprobaron la resolución. A esa actuación se sumaron otras denuncias penales, entre ellas las presentadas por el ex juez federal Guillermo Juan Tiscornia y el diputado nacional Sergio Capozzi.

El cuestionamiento institucional también fue acompañado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, que rechazó el reconocimiento por los antecedentes de violencia armada atribuidos al ERP.

Santucho participó en la fundación del PRT en 1965 y promovió la creación del ERP en 1970. Entre las acciones de la organización figuraron el asesinato de Oberdán Sallustro, el ataque al Comando de Sanidad, el copamiento de la guarnición de Azul y el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure. También se le atribuyó el atentado de diciembre de 1974 en Tucumán en el que murieron el capitán Humberto Viola y su hija María Cristina. Santucho fue abatido en julio de 1976, durante la última dictadura militar, y su cuerpo nunca fue encontrado.

La cancelación del homenaje cerró, al menos en el ámbito institucional de la Facultad de Ciencias Sociales, una controversia que trascendió las fronteras universitarias y abrió un debate sobre los límites entre la memoria histórica, la investigación académica y los reconocimientos oficiales.