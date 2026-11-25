Aníbal Fernández reclamó que el PJ defina sus liderazgos mediante elecciones internas.

El dirigente manifestó su respaldo político al gobernador Axel Kicillof.

Ratificó su defensa personal y política de Cristina Kirchner frente a su situación judicial.

Planteó que Sergio Massa y Sergio Uñac también deben poder competir por las candidaturas.

Cuestionó las designaciones partidarias y reclamó terminar con el mecanismo del dedo.

Sostuvo que el peronismo necesita un liderazgo legitimado por la competencia electoral y el respaldo popular.

La disputa por la conducción del peronismo y la necesidad de reorganizar el espacio después de sus últimos resultados electorales volvieron a quedar en el centro de la discusión interna. Aníbal Fernández, ex ministro de Seguridad y dirigente justicialista, se pronunció a favor de una renovación de los liderazgos mediante mecanismos de competencia electoral y respaldó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como uno de los dirigentes con condiciones para encabezar una nueva etapa del movimiento.

El ex funcionario sostuvo que el Partido Justicialista debe recuperar iniciativa política y abandonar las dificultades que, a su entender, le impiden construir una alternativa con capacidad de representación. En ese contexto, planteó que la definición de las candidaturas debe surgir de una competencia entre quienes aspiren a conducir el espacio y no de acuerdos cerrados o decisiones adoptadas exclusivamente por las actuales estructuras partidarias.

Fernández confirmó que se encuentra trabajando políticamente junto a Kicillof, aunque aclaró que su acercamiento no responde a una relación de amistad personal. Destacó, en cambio, el vínculo que mantiene con el mandatario bonaerense y expresó que lo considera uno de los dirigentes más preparados para afrontar las circunstancias que atraviesa actualmente el peronismo.

Al fundamentar su posición, señaló que el movimiento tiene la responsabilidad de salir de su situación actual y volver a ocupar un lugar central en la discusión política nacional. También dejó abierta la posibilidad de que surjan diferentes postulantes para disputar la conducción, siempre que la decisión final quede en manos de los mecanismos de participación electoral.

Uno de los aspectos más significativos de sus declaraciones estuvo relacionado con Cristina Kirchner. Fernández manifestó que mantiene intacto su afecto personal por la ex presidenta y volvió a expresar su solidaridad frente a la situación judicial que atraviesa. Consideró que las decisiones adoptadas en su contra constituyen una injusticia y cuestionó que, desde su perspectiva, no se haya analizado adecuadamente el fondo de las cuestiones judiciales que la involucran.

En ese sentido, descartó que el escenario judicial de la ex mandataria modifique su valoración personal y política sobre ella. Aseguró que continuará defendiéndola y que no considera que deba ser apartada del espacio por las circunstancias que enfrenta. Sin embargo, introdujo una distinción respecto de su eventual participación en una futura competencia electoral: sostuvo que, si Cristina Kirchner no estuviera en condiciones de presentarse, el peronismo debería contemplar otras alternativas.

Esa postura lo llevó a mencionar expresamente a otros dirigentes que podrían aspirar a representar al justicialismo. Entre ellos señaló al ex ministro de Economía Sergio Massa y al senador nacional Sergio Uñac, quienes, según planteó, deben tener la posibilidad de presentar sus candidaturas si así lo desean. Para Fernández, ninguno debería quedar excluido de antemano por decisiones de las conducciones partidarias.

Su planteo apunta directamente a uno de los problemas históricos del peronismo: la dificultad para establecer reglas compartidas cuando se discute quién debe conducir el movimiento. Las disputas entre sectores, las negociaciones internas y las decisiones concentradas en determinados liderazgos han condicionado reiteradamente los procesos de selección de candidatos. Frente a ese escenario, Fernández reclamó que las diferencias se resuelvan mediante una competencia que permita medir los respaldos reales de cada postulante.

La consigna que utilizó para sintetizar su posición fue contundente: “No hay más lugar para el dedo”. Con esa expresión cuestionó la posibilidad de que las candidaturas vuelvan a definirse mediante designaciones o acuerdos entre dirigentes, sin una instancia electoral que permita la participación de los distintos sectores del partido.

Además, consideró que el peronismo necesita encontrar una figura capaz de representar una alternativa política y generar expectativas en la sociedad. A su entender, el liderazgo no puede surgir exclusivamente de una decisión interna ni imponerse mediante estructuras partidarias, sino que debe construirse a partir de la competencia y del reconocimiento popular.

Fernández sostuvo que los dirigentes con aspiraciones de conducción deben presentarse ante la ciudadanía y disputar ese lugar. Consideró que, a partir de esa confrontación electoral, el espacio podrá comenzar a encontrar una salida a su actual situación política.

De esta manera, sus declaraciones combinaron el respaldo a Kicillof, la defensa de Cristina Kirchner y un reclamo de apertura para otros potenciales candidatos. Una posición que vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de cómo se organizará el peronismo y quién tendrá la responsabilidad de conducirlo en la próxima etapa.