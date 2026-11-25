Manzur afirmó que la pérdida del poder adquisitivo es una preocupación extendida entre las familias tucumanas.

El senador recordó la cláusula gatillo aplicada durante su gestión como gobernador.

La recuperación salarial, el empleo y la producción forman parte de su propuesta política.

El legislador convocó a unir al peronismo con otros sectores contrarios a las políticas de Milei.

Manzur confirmó conversaciones con Sergio Massa sobre la situación económica y las economías regionales.

La paralización de la obra pública y el endeudamiento familiar aparecen entre los principales reclamos recogidos en Tucumán.

El senador nacional Juan Manzur volvió a poner el eje de su discurso político en la situación económica de las familias tucumanas y planteó la necesidad de construir un espacio de unidad que reúna al peronismo y a otros sectores que cuestionan las políticas del presidente Javier Milei. Durante un encuentro con vecinos del barrio Avenida, en la capital provincial, el dirigente aseguró que la pérdida del poder adquisitivo se convirtió en una preocupación extendida en toda la provincia.

«Hoy la plata no alcanza», resumió Manzur al describir los planteos que, según afirmó, escucha durante sus recorridas territoriales. El legislador sostuvo que las dificultades para cubrir los gastos cotidianos atraviesan a numerosos hogares y que el reclamo por los ingresos se repite en distintos puntos de Tucumán.

En su intervención, el ex gobernador apeló también a la memoria de una etapa en la que, según expresó, las familias tenían mayor previsibilidad económica. «Muchos recuerdan cuando el sueldo rendía, se podía llegar a fin de mes y las familias tenían mayor tranquilidad económica», señaló, al establecer una comparación con la situación actual.

Para respaldar su planteo, Manzur recordó una de las herramientas salariales implementadas durante su administración provincial: la cláusula gatillo. El mecanismo permitía actualizar los salarios de los trabajadores estatales de acuerdo con la evolución de la inflación, con el objetivo de evitar que los aumentos de precios deterioraran su capacidad de compra.

La referencia a esa política salarial aparece como parte de una propuesta más amplia que el senador busca instalar en el debate público. Entre los objetivos que mencionó figuran la recuperación de los ingresos familiares, el fortalecimiento del empleo y de la producción, y una mayor atención a las necesidades de los sectores sociales más vulnerables.

El planteo económico estuvo acompañado por una definición política. Manzur convocó a reunir a los distintos sectores del peronismo y extender esa construcción a otros tucumanos que mantienen posiciones contrarias al rumbo económico del Gobierno nacional. La convocatoria apunta a superar los límites partidarios y articular una oposición más amplia frente a las decisiones de la administración libertaria.

El movimiento de acercamiento con otros referentes del peronismo ya había tenido una expresión concreta a comienzos de octubre, cuando Manzur informó sobre una conversación con Sergio Massa, ex ministro de Economía. En ese intercambio abordaron la situación económica y social del país, con especial atención a las dificultades que atraviesan las economías regionales.

El senador señaló entonces que compartió con Massa sus observaciones sobre la realidad tucumana, a partir de los encuentros que mantiene con familias y sectores productivos. Entre las preocupaciones que mencionó figuraron el endeudamiento de los hogares para afrontar necesidades básicas y la paralización de la obra pública.

También puso el foco en las consecuencias que, según su interpretación, las medidas económicas nacionales tienen sobre la producción, el empleo y las pequeñas y medianas empresas del interior. En ese sentido, ambos dirigentes coincidieron en la necesidad de recuperar una agenda orientada al desarrollo de las economías regionales, la defensa del trabajo argentino y la generación de condiciones para impulsar inversiones.

La conversación con Massa se inscribe en una serie de movimientos destinados a recomponer vínculos dentro del peronismo y discutir una estrategia común. El ex ministro, por su parte, había participado el 26 de septiembre en Resistencia de un encuentro regional del NEA, junto con referentes de Chaco, Corrientes y Misiones.

En aquella oportunidad, como referente del Frente Renovador, también había convocado a fortalecer la unidad del espacio político y ampliar los acuerdos hacia otros sectores de la sociedad. Su mensaje apuntó a que la construcción política no quedara restringida a la reorganización partidaria, sino que contemplara una convocatoria más extensa.

En ese escenario, Manzur intenta vincular los reclamos económicos que recoge en Tucumán con una propuesta de reorganización política. La recuperación salarial, la producción, el empleo y las necesidades sociales aparecen como los ejes de un discurso que busca articular demandas territoriales con una estrategia de unidad opositora frente al Gobierno nacional.