Los pagos con QR alcanzaron 123 millones de operaciones mensuales en Argentina, con un crecimiento interanual del 71,5%.

PIX superó los 7.300 millones de transacciones por mes en Brasil.

Swift impulsa Pay by Alias para simplificar las transferencias internacionales mediante identificadores.

Veritran participa del proyecto y aporta experiencia tecnológica desarrollada en el mercado argentino.

La infraestructura de alias CBU/CVU y las transferencias inmediatas constituye una base para la integración internacional.

La competencia entre bancos, billeteras, fintech y redes de tarjetas apunta a definir el futuro de los pagos globales.

La expansión de los pagos inmediatos en distintos países abrió una nueva etapa en la transformación del sistema financiero. Las operaciones mediante códigos QR, alias y otros identificadores simplificaron las transacciones cotidianas y comenzaron a desplazar al efectivo y a las tarjetas en numerosos mercados. Ahora, esa experiencia busca extenderse al ámbito internacional, con una iniciativa impulsada por Swift para permitir transferencias entre países sin la necesidad de utilizar los complejos códigos bancarios que hoy suelen exigir estas operaciones.

Los avances registrados en Argentina y Brasil muestran la dimensión del cambio. En el mercado local, los pagos con QR alcanzaron los 123 millones de transacciones mensuales, con un crecimiento interanual del 71,5%. Además, por cada peso que circula en efectivo se realizan operaciones por $2,3 mediante este mecanismo. En Brasil, el sistema PIX superó los 7.300 millones de operaciones por mes, con un incremento del 19%.

Ambos modelos tienen una característica central: permiten identificar al destinatario mediante datos sencillos. En Argentina, el alias facilita las transferencias entre cuentas bancarias y virtuales, mientras que en Brasil las llamadas llaves PIX cumplen una función equivalente. Esa facilidad de uso es la que ahora intenta trasladarse a las operaciones internacionales.

Swift, la red que desde hace cinco décadas coordina transferencias entre entidades financieras de distintos países, puso en marcha un estándar global de pagos instantáneos junto con 40 organizaciones. Dentro de ese desarrollo, el proyecto Pay by Alias apunta a que una persona pueda enviar dinero al exterior utilizando un identificador simple, sin tener que reunir una extensa lista de datos bancarios.

La iniciativa ya cuenta con la participación de entidades de peso, entre ellas JP Morgan, BBVA, CaixaBank, Bradesco e Itaú. También se incorporaron sistemas y plataformas de pagos como PIX, Bizum, de España, y PayID, de Australia.

La propuesta busca resolver una de las principales dificultades de las transferencias internacionales actuales. Para enviar dinero mediante los mecanismos tradicionales todavía suele ser necesario conocer el código IBAN, la identificación Swift/BIC y la dirección del destinatario. La cantidad de datos requeridos puede demorar el trámite y aumentar las posibilidades de que una operación no llegue a concretarse.

El avance de las billeteras digitales, las fintech y las stablecoins también presiona sobre el negocio tradicional de las entidades financieras. La competencia ya no se limita a ofrecer una transferencia segura: ahora importa que el usuario pueda realizarla con rapidez y sin conocimientos técnicos. En ese escenario, Swift busca evitar que su infraestructura quede relegada a un papel mayorista, mientras las nuevas plataformas concentran la relación directa con los clientes.

Argentina aparece en este proceso por sus capacidades tecnológicas y la experiencia acumulada con los pagos inmediatos. Aunque no participa mediante una entidad financiera local, la empresa Veritran figura entre los socios del proyecto. La compañía desarrolla soluciones para billeteras como BNA+, del Banco Nación, y Cuenta DNI, del Banco Provincia.

La trayectoria argentina con los alias CBU y la interoperabilidad entre cuentas bancarias y fintech constituye un antecedente relevante. Sin embargo, existen diferencias entre los sistemas que sostienen los pagos con QR y las herramientas que podrían utilizarse para transferencias internacionales. Transferencias 3.0 está vinculada con los pagos mediante transferencia y los códigos QR interoperables, mientras que el directorio de alias CBU/CVU y las transferencias inmediatas conforman la infraestructura más directamente relacionada con Pay by Alias.

En ese esquema, COELSA ocupa un lugar central como administradora de la base de alias. La apertura de las transferencias dispuesta por la normativa del Banco Central también contempla la participación de Newpay, vinculada a Visa, y Red Link. La posibilidad de conectar esa infraestructura con nuevos sistemas internacionales dependerá tanto de los acuerdos entre empresas como de las condiciones regulatorias y cambiarias.

La disputa, además, excede a Swift. PayPal World avanza con una estrategia destinada a conectar billeteras y sistemas de pago de distintas regiones, entre ellos Venmo, Mercado Pago, UPI de India y plataformas asiáticas. Mientras Swift busca articular bancos y redes nacionales, PayPal apuesta a integrar billeteras desde la experiencia de compra y el comercio electrónico.

En paralelo, los pagos inmediatos empiezan a desafiar el lugar histórico de las tarjetas de crédito. Visa y Mastercard ya no necesariamente serían los canales obligatorios para concretar una operación, aunque podrían conservar funciones vinculadas con el crédito, la prevención del fraude y la resolución de disputas.

La transformación también alcanza a las transferencias de grandes montos entre empresas. Swift comenzó a realizar pruebas con tecnología blockchain, mientras bancos y compañías financieras desarrollan depósitos tokenizados y monedas digitales. El objetivo es mejorar la disponibilidad de fondos, la liquidez y la certeza de liquidación.

El escenario que se perfila no apunta necesariamente a una única red dominante, sino a la conexión entre múltiples infraestructuras. La competencia estará centrada en quién consigue coordinar las operaciones internacionales con la mejor combinación de velocidad, costos, liquidez y seguridad.