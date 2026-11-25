El proyecto de reforma del cabotaje obtuvo media sanción en el Senado por 42 votos contra 24.

Las entidades exportadoras y portuarias respaldan una mayor competencia para reducir costos logísticos.

Por la Hidrovía circula el 80% de las exportaciones argentinas y el 90% de las agroindustriales.

La iniciativa habilita a buques argentinos y extranjeros a transportar cargas entre puertos nacionales.

Los sindicatos advierten sobre posibles consecuencias para el empleo marítimo y la industria naval.

La Cámara de Diputados deberá definir el futuro de una reforma que puede modificar la estructura del transporte fluvial argentino.

La posibilidad de modificar las reglas del transporte de cargas entre puertos argentinos abrió una discusión económica de fuerte impacto sobre el comercio exterior, la actividad portuaria y la Marina Mercante. El proyecto de reforma del régimen de cabotaje, que obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos afirmativos y 24 negativos, propone habilitar una mayor participación de buques extranjeros en el tráfico interno y genera expectativas por una eventual reducción de costos, aunque también despierta preocupación por la competitividad de los armadores nacionales y el empleo marítimo.

La iniciativa cuenta con el respaldo de entidades representativas de distintos sectores de la cadena exportadora y logística. Entre ellas se encuentran organizaciones vinculadas con la industria aceitera, los exportadores de cereales, el comercio de granos, las terminales portuarias y el transporte fluvial y marítimo. Su posición es favorable a una modernización del sistema, bajo el argumento de que una mayor competencia permitiría ampliar la disponibilidad de embarcaciones, incrementar la capacidad de traslado y mejorar la eficiencia de las operaciones.

Sin embargo, las entidades también plantearon que la apertura debe contemplar condiciones para que las empresas argentinas puedan competir y desarrollar sus propias flotas. Además, reclamaron simplificar los procedimientos portuarios y aduaneros, incorporar tecnología y mejorar las instalaciones y el equipamiento para elevar los estándares de seguridad y productividad.

La discusión adquiere una dimensión estratégica por el papel de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, en el comercio exterior. Por ese corredor circula aproximadamente el 80% del volumen de las exportaciones nacionales y el 90% de las agroindustriales. El sistema registra alrededor de 4.500 buques anuales y más de 24 millones de toneladas de cargas de cabotaje.

La Hidrovía conecta el río Paraná, desde la zona de Confluencia, con el Río de la Plata exterior a través del canal Emilio Mitre. Su funcionamiento resulta determinante para el traslado de productos agrícolas e industriales hacia las terminales de exportación, por lo que cualquier modificación que permita reducir los costos de navegación puede repercutir sobre la estructura logística de numerosas actividades económicas.

En paralelo al debate legislativo, este año se puso en marcha una nueva etapa en la administración privada de la vía navegable. El consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus obtuvo la concesión por 25 años, luego del período de administración transitoria que había quedado en manos del Estado desde abril de 2021.

El nuevo contrato comenzó con una reducción del 13,5% en el peaje que abonan las embarcaciones y contempla trabajos de profundización, mantenimiento, balizamiento e incorporación tecnológica. El Estado conserva las funciones de autoridad de control.

La reforma del cabotaje, en cambio, apunta a determinar qué embarcaciones podrán transportar mercancías entre puertos nacionales. El régimen vigente establece que los buques extranjeros solamente pueden acceder a ese tráfico de manera excepcional, cuando no existen embarcaciones argentinas disponibles para prestar el servicio.

El proyecto S-1844/26, presentado por la senadora Carolina Moisés junto con otros legisladores, modifica ese criterio y habilita la participación libre de embarcaciones nacionales y extranjeras. Estas últimas deberán informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación sobre sus períodos de operación.

La propuesta mantiene seis actividades reservadas a buques argentinos: pesca, transporte de combustibles, remolque de maniobra, lanchas de amarre, navegación deportiva y traslado de prácticos. También establece que las tripulaciones extranjeras estarán alcanzadas por la legislación laboral del país de bandera.

En materia tributaria, fija una alícuota del 25% de Ganancias para los operadores habituales del cabotaje y permite a los armadores nacionales acelerar la amortización de inversiones en embarcaciones y otros bienes destinados a la actividad. Asimismo, incorpora un procedimiento para cancelar matrículas argentinas cuando los organismos públicos no informen sobre posibles deudas dentro de los 15 días hábiles.

La apertura, sin embargo, enfrenta resistencia sindical. La Federación Sindical Marítima y Fluvial advirtió que la aplicación de legislaciones laborales extranjeras podría perjudicar a los trabajadores argentinos y reducir los incentivos para mantener embarcaciones bajo bandera nacional. También expresó preocupación por las consecuencias sobre los astilleros, talleres navales, proveedores y centros de formación.

El antecedente inmediato fue el DNU 340 de mayo de 2025, que había impulsado cambios en el régimen de navegación y la Marina Mercante, pero posteriormente fue revertido mediante el DNU 628.

Ahora, con media sanción, la iniciativa deberá atravesar el debate en Diputados. La discusión económica gira alrededor de una cuestión central: si la apertura permitirá reducir costos y atraer inversiones sin debilitar la capacidad de la flota argentina, el empleo nacional y la industria naval vinculada con el transporte por agua.