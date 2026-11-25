El 75% de los argentinos respalda nuevas inversiones mineras, según el relevamiento presentado en Mendoza.

El apoyo social es similar en provincias mineras y en jurisdicciones sin actividad consolidada.

Solo el 35% de la población afirma conocer mucho o bastante sobre minería.

El litio es el mineral más reconocido, seguido por el cobre, el oro y la plata.

El 54% considera que el cuidado del agua es la principal condición para respaldar proyectos mineros.

La capacitación laboral, los controles independientes y la transparencia aparecen como desafíos centrales para el crecimiento de la industria.

La posibilidad de ampliar las inversiones mineras en Argentina cuenta con una base de respaldo social considerable, aunque todavía enfrenta un desafío central: transformar la aceptación general de la actividad en un conocimiento más profundo sobre sus características, sus controles y sus consecuencias económicas y ambientales. Un relevamiento de opinión pública presentado en Mendoza reveló que el 75% de los argentinos está a favor de impulsar nuevos proyectos, incluso en provincias donde la minería no tiene una presencia histórica.

Los resultados preliminares fueron expuestos por el consultor Sergio Berensztein durante la II Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, en el marco de un panel dedicado a analizar la relación entre la industria y la percepción ciudadana. El estudio mostró que la predisposición favorable es prácticamente equivalente entre las jurisdicciones mineras y aquellas que no cuentan con una actividad consolidada.

El dato representa una señal relevante para un sector que busca ampliar su cartera de proyectos y atraer capitales. Según la interpretación del especialista, los prejuicios históricos contra la minería perdieron peso y quedaron concentrados en una porción reducida de la población. Sin embargo, el respaldo a las inversiones no necesariamente implica que exista información suficiente sobre el funcionamiento de la industria.

En efecto, apenas el 35% de los encuestados aseguró conocer mucho o bastante sobre minería. Esa proporción asciende al 40% entre los habitantes de provincias mineras, mientras que desciende al 30% en aquellas donde la actividad tiene menor desarrollo. Esto significa que aproximadamente dos de cada tres argentinos reconocen tener escaso conocimiento o directamente desconocer las características del sector.

Entre los recursos minerales más identificados aparece el litio, con el 74% de las menciones, seguido por el cobre, con el 63%, el oro, con el 56%, y la plata, con el 46%. La diferencia entre el reconocimiento de determinados minerales y el conocimiento integral de la industria refleja la necesidad de ampliar la información sobre los procesos de extracción, procesamiento, infraestructura y servicios que requiere cada emprendimiento.

Uno de los aspectos que el relevamiento considera fundamentales para acercar la actividad a la sociedad es su capacidad de generar empleo y dinamizar otras ramas económicas. La minería no se limita a los puestos de trabajo vinculados directamente con las operaciones, sino que también demanda transporte, ingeniería, tecnología, metalmecánica, gastronomía, comercio y diferentes servicios profesionales.

La formación de trabajadores aparece, en ese sentido, como una condición necesaria para que las comunidades cercanas puedan aprovechar las oportunidades que generan las inversiones. Berensztein planteó la importancia de establecer mecanismos de cooperación entre las empresas, las universidades, las escuelas técnicas y las instituciones científicas, de manera que exista personal capacitado antes de que los proyectos comiencen a demandarlo.

También advirtió sobre los riesgos de avanzar con exigencias de contratación local sin una preparación previa de los recursos humanos. Como ejemplo, mencionó las dificultades de infraestructura y servicios que enfrenta Vaca Muerta y sostuvo que imponer regulaciones sin desarrollar previamente las capacidades necesarias puede generar problemas tanto para las empresas como para las comunidades.

El agua, por su parte, constituye uno de los principales condicionantes de la aceptación social. El 54% de los consultados identificó su cuidado como la condición prioritaria para respaldar nuevos emprendimientos mineros. La preocupación adquiere especial relevancia porque buena parte de los proyectos se desarrolla en regiones áridas y semiáridas, donde la disponibilidad del recurso resulta particularmente sensible.

Frente a ese escenario, el consultor consideró indispensable fortalecer los controles independientes, publicar los resultados de los monitoreos y garantizar que la información ambiental sea accesible para la ciudadanía. La transparencia y la utilización de tecnologías adecuadas fueron señaladas como herramientas para responder a las inquietudes y construir confianza.

El desafío para la industria, por lo tanto, no consiste únicamente en conseguir inversiones o ampliar la producción, sino también en demostrar de qué manera se administran los recursos naturales, qué mecanismos de fiscalización existen y cuáles son los beneficios concretos para las economías locales.

Los resultados muestran que existe una predisposición mayoritaria favorable al desarrollo minero, pero también que el respaldo está condicionado por demandas de información, capacitación y transparencia. La posibilidad de convertir ese apoyo en una política de desarrollo sostenida dependerá, en buena medida, de la capacidad del sector para responder a esas exigencias.