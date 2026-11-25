La actividad económica acumuló dos trimestres de retroceso y quedó en recesión técnica.

El EMAE de septiembre creció 1,1%, pero no compensó las caídas anteriores.

Luis Caputo reconoció que las proyecciones oficiales de crecimiento no se cumplieron.

La guerra entre Estados Unidos e Irán y la salida de capitales aparecen entre los factores externos del deterioro.

Industria, comercio y construcción continúan rezagados frente al crecimiento de minería y energía.

El Gobierno apuesta a una recuperación en el cuarto trimestre, mientras el REM proyecta un rebote del 2%.

La actividad económica argentina terminó el tercer trimestre con un retroceso que dejó al país en situación de recesión técnica, luego de dos períodos consecutivos de contracción. El deterioro de los indicadores volvió a poner en discusión las perspectivas del programa económico, mientras el Gobierno reconoce que los resultados están por debajo de las expectativas iniciales y apuesta a una recuperación durante los últimos meses del año.

Los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por el Indec muestran que septiembre registró una mejora del 1,1% respecto de agosto. Sin embargo, ese incremento resultó insuficiente para compensar el desplome del 2,8% registrado en julio y el limitado avance del 0,1% de agosto. Para evitar que el trimestre terminara con una caída, septiembre habría necesitado un crecimiento cercano al 8,5%, una variación que quedó muy lejos de los antecedentes de 2026.

La confirmación estadística llegará el 16 de diciembre, cuando el organismo publique el Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre. Mientras tanto, la evolución del EMAE anticipa un escenario complicado para una economía que no consiguió consolidar el crecimiento previsto por las autoridades.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que las proyecciones oficiales que anticipaban los mejores 18 meses de la actividad no se materializaron. Entre las explicaciones mencionó la guerra en Oriente Medio y la incertidumbre política relacionada con la posibilidad de un regreso del kirchnerismo. No obstante, sostuvo que desde agosto comenzó a observarse una recuperación y manifestó su expectativa de que esa tendencia continúe hasta diciembre.

Entre los especialistas privados existe coincidencia en que el contexto internacional tuvo una influencia importante sobre el desempeño argentino. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, identificó el conflicto entre Estados Unidos e Irán como uno de los principales factores que desencadenaron una salida significativa de capitales.

Según su interpretación, la economía venía recibiendo financiamiento externo que permitía sostener niveles de consumo e inversión superiores a los ingresos del sector privado. La salida de esos recursos, combinada con las compras de dólares realizadas por el Banco Central, modificó el comportamiento de la cuenta financiera y obligó a empresas y particulares a incrementar el ahorro, reduciendo gastos e inversiones durante el segundo y tercer trimestre.

Facundo Beltramone, de Fundación Libertad, también destacó el impacto del escenario internacional, caracterizado por las tensiones en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y condiciones financieras más restrictivas. Sin embargo, advirtió que las dificultades externas no explican por sí solas la profundidad del deterioro argentino, cuya revisión de perspectivas resultó considerablemente más pronunciada que el promedio mundial.

Las dificultades internas aparecen particularmente visibles en los sectores vinculados con el mercado doméstico. Industria, comercio y construcción atraviesan un proceso de adaptación a los cambios de la estructura productiva, mientras las actividades exportadoras muestran un comportamiento más favorable. En septiembre, solamente cinco de los 15 sectores relevados registraron crecimiento interanual, entre ellos minería, energía y construcción.

Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, estimó que la actividad se encuentra 2,4% por debajo del nivel de diciembre pasado. Entre los factores que explican ese comportamiento mencionó el estancamiento del crédito, la falta de previsibilidad monetaria, los costos de la transformación productiva y la incertidumbre política hacia 2027.

Pese al diagnóstico, algunos analistas consideran que la recesión podría ser transitoria. Piccardo anticipó que la economía podría salir de esa situación durante el cuarto trimestre y sostuvo que el fenómeno tiene un componente estadístico importante, aunque reconoció que la población todavía no percibe una mejora concreta en sus ingresos.

El Gobierno espera que las concesiones de rutas nacionales generen actividad adicional en la construcción, mientras las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticipan un crecimiento del 2% para el último trimestre.

Desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó confirmar que el país haya ingresado formalmente en recesión. Argumentó que todavía falta conocer el resultado definitivo del PBI trimestral y cuestionó los alcances de las mediciones oficiales frente al peso de la economía informal.

También señaló que los registros del Indec podrían subestimar una parte de la actividad que no queda reflejada en las estadísticas tradicionales. Sin embargo, la serie tendencia-ciclo del EMAE acumula ocho meses consecutivos sin variaciones, con un crecimiento mensual de 0% desde febrero.

El desafío para el Gobierno será demostrar que la recuperación anunciada puede extenderse más allá de algunos indicadores sectoriales y alcanzar al consumo, la inversión y el empleo. Por ahora, la economía muestra una recuperación desigual, con actividades exportadoras que avanzan y sectores ligados al mercado interno que continúan sin encontrar un punto de inflexión.