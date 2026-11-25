El Gobierno buscará obtener la media sanción del Presupuesto 2027 en la última sesión ordinaria de Diputados.

El proyecto prevé un crecimiento económico del 4%, inflación del 18% y un dólar de $1.847,60 para diciembre de 2027.

El financiamiento universitario continúa siendo uno de los principales focos de conflicto con los aliados.

El PRO acompañaría al oficialismo tras compromisos sobre coparticipación, autopartismo y concesiones viales.

Provincias Unidas y Argentina Federal mantienen diferencias por recursos previsionales, infraestructura y otras partidas.

La Libertad Avanza tendría asegurado el quórum, aunque las negociaciones continuarán hasta el momento de la votación.

La Casa Rosada afrontará este jueves una prueba legislativa clave con el objetivo de conseguir la media sanción del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. En una semana atravesada por la suba del dólar y el incremento del riesgo país, el oficialismo pretende mostrar capacidad de construir mayorías parlamentarias y ofrecer una señal de previsibilidad económica, aunque las negociaciones con los bloques opositores dialoguistas todavía presentan diferencias importantes.

La sesión, prevista para las 12, será la última del período ordinario y tendrá como uno de sus principales asuntos el proyecto de gastos y recursos para el próximo año. También se tratará una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, quedó postergada para las sesiones extraordinarias de diciembre.

El proyecto presupuestario contempla un crecimiento económico del 4% para 2027, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de ese año. El superávit fiscal continuará siendo el eje central del esquema económico impulsado por el Gobierno.

En cuanto a la distribución de los recursos, el mayor volumen estará destinado a servicios sociales, con $150,9 billones. La deuda pública concentrará $18,6 billones, mientras que los servicios económicos recibirán $13,1 billones. Para la Administración Gubernamental se proyectan $9,9 billones y para defensa y seguridad, $9,5 billones.

Uno de los capítulos que generó mayores controversias durante el tratamiento en comisión fue el financiamiento del sistema de discapacidad. El proyecto original del Poder Ejecutivo incluía disposiciones que eliminaban el régimen de pensiones y reducían los recursos destinados al sector. Sin embargo, después de negociaciones con legisladores aliados y dialoguistas, se incorporaron las partidas necesarias para financiar la ley de Fortalecimiento Integral del Sistema de Discapacidad, aprobada por el Senado la semana anterior.

La discusión universitaria, en cambio, no consiguió una respuesta favorable del oficialismo. El Presupuesto contempla algo más de $7 billones para las universidades nacionales, una cifra que se encuentra considerablemente por debajo de los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

El desacuerdo provocó una reacción del Comité Nacional de la UCR, que instó a sus legisladores a rechazar el proyecto por considerar que incumple la Ley de Financiamiento Universitario. Su presidente, Leonel Chiarella, defendió el papel de la educación pública y del sistema científico y tecnológico para el desarrollo nacional. Sin embargo, el bloque radical conducido por Pamela Verasay terminó acompañando el dictamen oficialista sin presentar disidencias, pese a que el financiamiento universitario había sido uno de sus principales reclamos.

Con el PRO, el Gobierno consiguió acercar posiciones mediante compromisos y concesiones puntuales. Entre ellas figura la promesa de regularizar las deudas de coparticipación que Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires, aunque ese compromiso no quedará incorporado formalmente al texto presupuestario.

También se acordó extender hasta 2032 el régimen de promoción de la industria autopartista, que contempla beneficios impositivos y facilidades para las exportaciones. A esto se sumó la autorización de operaciones de financiamiento de la Ciudad con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Otro punto negociado fue la transparencia de las concesiones viales. El oficialismo aceptó incorporar mecanismos de publicación de inversiones, plazos y tarifas, además de informes trimestrales al Congreso bajo supervisión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones.

Las mayores dificultades políticas aparecen con Provincias Unidas y Argentina Federal. El primero presentó un dictamen propio por sus diferencias con los recursos universitarios, la falta de financiamiento para las cajas previsionales provinciales, la situación de la ley de biocombustibles y los reclamos vinculados con el Consejo de la Magistratura.

Argentina Federal, por su parte, planteó demandas relacionadas con la Ley de Bosques, los puentes internacionales, la ciencia y la tecnología y las obras de infraestructura para las provincias del norte. También propuso reducir los recursos de la SIDE para redistribuirlos hacia otras áreas.

Pese a esas diferencias, La Libertad Avanza, que cuenta con 94 diputados, tendría prácticamente asegurado el quórum mediante el acompañamiento del PRO, sectores radicales y diferentes bloques provinciales. La expectativa oficial es reunir los respaldos necesarios para iniciar la sesión y evitar sorpresas durante la votación particular de los artículos.

Además del Presupuesto y la reforma del Banco Central, el temario incluirá acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, modificaciones al régimen de pequeñas y medianas empresas, transferencias de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y otras iniciativas institucionales.

El resultado de la sesión será una prueba de la capacidad parlamentaria del oficialismo para sostener su programa económico y administrar las demandas de sus aliados. La media sanción representaría un respaldo político relevante para el Gobierno, aunque las diferencias sobre universidades, recursos provinciales y compromisos fiscales seguirán condicionando la relación con los gobernadores y los bloques dialoguistas.