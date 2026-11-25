La Iglesia Católica intensificó su presión sobre los senadores para que se apruebe la Ley de Ludopatía sin modificaciones.

Patricia Bullrich se reunió durante 35 minutos con representantes de la Pastoral Social.

La senadora justificó su salida anticipada por una semana cargada de compromisos políticos y legislativos.

El oficialismo busca flexibilizar las restricciones a la publicidad de las apuestas en línea.

El Senado tiene previsto debatir el proyecto el jueves 26 de noviembre, con o sin dictamen.

La iniciativa debe convertirse en ley antes del 30 de noviembre para evitar perder estado parlamentario.

La discusión por la regulación de las apuestas en línea ingresó en una semana decisiva en el Congreso, con la Iglesia Católica intensificando sus gestiones para evitar que el proyecto pierda estado parlamentario y el oficialismo buscando introducir modificaciones a una iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En ese escenario, Patricia Bullrich mantuvo un breve encuentro con representantes de la Pastoral Social y se retiró antes de que concluyera la reunión de la Mesa Política del Gobierno, alegando una agenda cargada de compromisos legislativos y políticos.

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta permaneció apenas 35 minutos en el encuentro con integrantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, realizado el martes 24 de noviembre. Al explicar su salida anticipada, resumió sus obligaciones para los días siguientes: «Tengo una semana imposible». También mencionó una reunión prevista con Diego Santilli, el debate sobre la suspensión de las PASO y el tratamiento de los pliegos judiciales, además de otras actividades vinculadas con la problemática de la ludopatía.

La reunión se produjo en un momento de creciente preocupación de las autoridades eclesiásticas por el futuro de la iniciativa que busca establecer restricciones a las apuestas virtuales. Sin embargo, no trascendió si durante la conversación con Bullrich se abordó específicamente el contenido del proyecto ni si hubo compromisos relacionados con su tratamiento parlamentario.

La intervención de la Iglesia se intensificó el lunes 23 de noviembre, cuando la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal difundió una carta abierta dirigida a los senadores. En el documento reclamó que la iniciativa no quede paralizada y pidió a los legisladores que eviten que el proyecto termine perdiendo vigencia sin convertirse en ley.

Como parte de esa estrategia, una delegación de obispos procurará mantener contactos con integrantes de la Cámara alta durante el miércoles 25, antes de la reunión conjunta de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, convocada para las 10. El objetivo es conseguir respaldo para la propuesta aprobada por Diputados y evitar que se incorporen modificaciones que obliguen a reiniciar su recorrido legislativo.

El plenario necesitará reunir 26 firmas entre sus 51 integrantes para emitir dictamen. De todas maneras, el Senado tiene previsto llevar el proyecto al recinto el jueves 26, incluso si no consigue completar ese trámite. La semana anterior, la iniciativa obtuvo una moción de preferencia respaldada por 70 votos, un antecedente que anticipa la importancia política que adquirió la discusión.

El texto original recibió media sanción el 27 de noviembre de 2024, con 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. En aquella oportunidad, La Libertad Avanza votó en contra. Desde entonces, la propuesta permaneció prácticamente dos años sin conseguir dictamen en el Senado.

Uno de sus artículos centrales, el número 8, establece una prohibición amplia de la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas en línea. También contempla impedir que los menores de edad puedan participar en plataformas virtuales de juego.

El oficialismo considera que esas restricciones son excesivas y pretende modificar el alcance de la regulación. Su postura apunta a concentrar los controles en el funcionamiento del juego ilegal y en impedir el acceso de menores, sin establecer una prohibición general de la publicidad. Para avanzar en esa dirección, La Libertad Avanza mantiene negociaciones con representantes de la UCR, el PRO y sectores provinciales, aunque todavía no consiguió los acuerdos necesarios.

En mayo, el Poder Ejecutivo había enviado al Senado una iniciativa propia que contempla permitir la publicidad bajo determinadas condiciones. El peronismo, por su parte, busca reunir el respaldo de bloques vinculados con gobernadores para sostener el texto aprobado en la Cámara baja.

La discusión también involucra intereses económicos del deporte. La Asociación del Fútbol Argentino cuestiona las restricciones que podrían afectar los acuerdos comerciales entre las empresas de apuestas y los clubes, cuyos ingresos provenientes de esos contratos son considerados importantes para sostener sus actividades.

El calendario agrega presión a las negociaciones. El proyecto tiene plazo hasta el lunes 30 de noviembre para conservar su estado parlamentario, coincidente con el cierre de las sesiones ordinarias. Si el Senado introduce modificaciones, deberá regresar a Diputados y su tratamiento antes de marzo dependerá de que el Poder Ejecutivo lo incorpore a las sesiones extraordinarias. Una aprobación sin cambios, en cambio, permitiría su conversión inmediata en ley.

La definición dependerá de la capacidad de los distintos bloques para alcanzar acuerdos en una semana atravesada por múltiples debates parlamentarios. Mientras la Iglesia busca preservar el texto original, el oficialismo intenta modificarlo y los sectores opositores procuran sostener la media sanción, el Senado enfrenta una decisión que podría determinar el futuro de una regulación postergada durante casi dos años.