La Municipalidad continúa retirando ramas y restos de árboles a un ritmo que genera cuestionamientos. El problema no es el esfuerzo de los empleados municipales, sino la capacidad de organización de los funcionarios que tienen la responsabilidad de conducir. Viotti parece tener más rapidez para organizar espectáculos que para resolver los problemas cotidianos de la ciudad.

RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE

Pasaron cuatro días desde la tormenta del 20 de noviembre y todavía quedan numerosos restos de árboles y ramas por retirar.

La Municipalidad informa que continúa trabajando en distintos barrios y espacios públicos.

La lentitud del operativo abre interrogantes sobre la planificación y organización municipal.

La responsabilidad de conducir y organizar los trabajos corresponde a los funcionarios, no a los empleados que realizan las tareas.

Viotti debería demostrar la misma capacidad organizativa para limpiar la ciudad que para preparar espectáculos y eventos.

Mucho espectáculo y poca capacidad de gestión

Cuatro días después de la tormenta del 20 de noviembre, que provocó la caída de árboles y ramas en distintos sectores de Rafaela, la Municipalidad continúa con un operativo de limpieza que, a juzgar por su ritmo, parece avanzar a paso de tortuga.

Las consecuencias del temporal todavía están presentes en distintos puntos de la ciudad. Las cuadrillas municipales siguen retirando ramas, despejando veredas y calles y trabajando en plazas y espacios públicos. Según informó el propio Municipio, este lunes las tareas se concentraban en los barrios Malvinas Argentinas y Los Nogales, mientras se atendían reclamos de otros sectores.

Nadie desconoce que una tormenta de estas características genera complicaciones y que recuperar la normalidad demanda trabajo. Tampoco está en discusión el esfuerzo de los trabajadores municipales, que son quienes ponen el cuerpo y realizan las tareas en la calle.

La pregunta es otra: ¿dónde está la organización de los funcionarios responsables de conducir el operativo?

Rafaela cuenta con una estructura municipal importante, personal y recursos para afrontar este tipo de situaciones. Por eso, resulta legítimo preguntarse si existe una planificación adecuada, si se están distribuyendo correctamente los equipos y si se está trabajando con la velocidad que las circunstancias requieren.

Porque la incapacidad de gestión no debe confundirse con la tarea de los empleados municipales. El problema, cuando las cosas no funcionan como deberían, hay que buscarlo en quienes tienen la responsabilidad de organizar, administrar y tomar decisiones. Son ellos quienes cobran suculentos salarios para gestionar y demostrar capacidad.

Y aquí aparece una comparación inevitable.

Sería bueno que el intendente Leonardo Viotti tuviera la misma rapidez y energía para dejar limpia la ciudad que demuestra cuando se trata de organizar espectáculos costosos, traer a Piñón Fijo o preparar Rafaela para acontecimientos como los Juegos Sudamericanos.

Para los eventos parece haber entusiasmo, planificación y capacidad de organización. Pero cuando llega el momento de resolver los problemas cotidianos, la gestión parece perder velocidad.

Gobernar no es solamente organizar espectáculos, contratar artistas y preparar eventos para mostrar una ciudad linda. Gobernar también significa ocuparse de las calles, las veredas, los espacios públicos y las necesidades concretas de los vecinos.

Los rafaelinos pagan sus impuestos y tienen derecho a exigir que los servicios municipales funcionen correctamente. No alcanza con publicar comunicados informando que las cuadrillas siguen trabajando. Lo que los ciudadanos quieren es ver resultados.

La tormenta ya pasó. Ahora corresponde que la Municipalidad demuestre capacidad de respuesta.

Vamos muchachos, pónganse a trabajar en serio. Y que los funcionarios responsables de organizar el operativo estén a la altura de las circunstancias.

Porque la gestión municipal también se mide por su capacidad para resolver los problemas que no dan espectáculo, pero que afectan todos los días la vida de los vecinos.

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