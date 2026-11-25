La Justicia de Familia de Neuquén autorizó un procedimiento de gestación por sustitución y estableció anticipadamente que los niños que puedan nacer serán hijos de la pareja que impulsó el proyecto parental, sin vínculo filial con la mujer que llevará adelante el embarazo. Para resolver el caso, la jueza declaró la inconstitucionalidad de una parte del Código Civil y Comercial de la Nación, al considerar que su aplicación desconocería la voluntad procreacional de las personas involucradas.

La decisión fue adoptada en el marco de una medida autosatisfactiva presentada por tres personas: una pareja que desea tener hijos y la hermana del hombre, quien se ofreció a gestar los embriones. El proyecto se originó después de que la mujer fuera diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2024 y debiera someterse a tratamientos médicos que incluyeron la extirpación del útero, lo que le impidió llevar adelante un embarazo.

Antes de iniciar el tratamiento, la mujer había criopreservado sus óvulos por indicación médica. Posteriormente, mediante una técnica de reproducción asistida, se obtuvieron cinco embriones con los gametos de la pareja, que permanecen congelados a la espera de su transferencia.

La magistrada valoró especialmente el consentimiento de la gestante, quien manifestó que consideraba al futuro bebé su sobrino y que no tenía intención de asumir la maternidad. Un equipo interdisciplinario evaluó su situación y concluyó que su ofrecimiento respondía a un vínculo afectivo previo, sin detectar condicionamientos ni circunstancias que comprometieran su libertad de decisión.

El principal debate jurídico se centró en el artículo 562 del Código Civil y Comercial, que establece la filiación de los nacidos mediante técnicas de reproducción humana asistida respecto de quien da a luz y de quien presta el consentimiento correspondiente. La jueza entendió que aplicar esa disposición en este caso convertiría a la gestante en progenitora contra su voluntad expresa y, al mismo tiempo, impediría reconocer plenamente como madre a la mujer que aportó los óvulos y manifestó su voluntad de serlo.

La sentencia consideró que esa interpretación también reproduce una concepción que identifica necesariamente la maternidad con la gestación. Por ello, declaró inconstitucional únicamente la expresión normativa que atribuye la filiación a quien da a luz, para las circunstancias particulares del expediente. El resto de la disposición continúa vigente y permite determinar la filiación a partir del consentimiento previo, libre e informado.

La autorización contempla la transferencia de los embriones en un centro médico de Neuquén, bajo criterios profesionales que prioricen la salud de la gestante y reduzcan los riesgos de un embarazo múltiple. Antes de cada procedimiento deberán renovarse los consentimientos, y la mujer podrá revocarlo hasta el momento previo a cada transferencia.

Finalmente, la jueza dispuso que los nacidos sean inscriptos como hijos de la pareja, sin que la gestante figure en la partida de nacimiento. La identidad de esta última y la técnica utilizada deberán quedar registradas de manera reservada, con acceso garantizado para los hijos en el futuro. La decisión también reconoce los efectos legales de la filiación, incluidos los derechos vinculados con la responsabilidad parental, la seguridad social y el ámbito laboral.