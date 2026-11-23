La Libertad Avanza realizó su Congreso Provincial para avanzar en la estrategia electoral neuquina.

El partido comunicó a la Justicia Electoral su voluntad de competir en todas las categorías.

Las candidaturas y los posibles acuerdos políticos todavía no fueron definidos.

El 4 de diciembre vencerá el plazo para inscribir alianzas y el 11 para oficializar postulaciones.

Nadia Márquez aparece como una alternativa libertaria para la gobernación, condicionada por la ley de Ficha Limpia.

La decisión del MPN de no presentar candidato propio y los movimientos de Figueroa, Cervi y Sobisch reconfiguran el escenario provincial.

La Libertad Avanza comenzó a ordenar su estrategia para las elecciones provinciales de Neuquén del 14 de febrero de 2027, aunque todavía mantiene abiertas las principales decisiones sobre postulaciones y posibles alianzas. El Congreso Provincial que el espacio realizó el viernes 20 de noviembre permitió avanzar en los aspectos institucionales y electorales, pero no resolvió quiénes serán sus candidatos para los distintos cargos.

Desde el partido confirmaron que ya comunicaron a la Justicia Electoral la voluntad de competir en todas las categorías. Sin embargo, esa decisión no implica que las listas estén definidas ni que exista una resolución sobre los acuerdos que podrían establecerse con otros sectores políticos. La conducción libertaria busca cumplir con los requisitos formales mientras continúa evaluando el escenario provincial.

El encuentro se desarrolló desde las 17 en la sede partidaria ubicada en Entre Ríos 879, en la ciudad de Neuquén. La convocatoria había sido prevista inicialmente para el lunes, pero debió trasladarse al viernes por dificultades organizativas y para facilitar la participación de dirigentes provenientes del interior de la provincia.

Uno de los referentes del espacio explicó que el Congreso respondió principalmente a una exigencia institucional relacionada con el llamado a elecciones y una intimación judicial. En ese sentido, aclaró que la reunión no tenía como objetivo definir candidaturas, sino avanzar con los procedimientos necesarios para que el partido pueda participar de los comicios.

Otro dirigente libertario aseguró que la estructura legal se encuentra preparada y que existen postulantes con posibilidades de integrar las listas. También reconoció que el adelantamiento del calendario electoral obligó a acelerar decisiones que, en otras circunstancias, se habrían tomado más adelante. No obstante, dentro del espacio consideran que todavía hay margen para negociar y resolver las postulaciones cerca de los vencimientos establecidos.

El cronograma impone plazos ajustados. El 4 de diciembre finalizará el período para inscribir alianzas, mientras que el 11 de diciembre vencerá el plazo para oficializar las candidaturas. Con las elecciones previstas para el 14 de febrero, las fuerzas políticas deberán definir en pocas semanas sus estrategias, tanto para la competencia por la gobernación como para las demás categorías provinciales.

Uno de los movimientos que modifica el escenario es la decisión del Movimiento Popular Neuquino de no presentar un candidato a gobernador. La resolución de su Convención Provincial representa un hecho inédito, ya que será la primera elección en la que esa fuerza no llevará postulantes propios para disputar el máximo cargo ejecutivo provincial.

El gobernador Rolando Figueroa, que actualmente conduce el espacio provincial, llegó al poder en 2023 después de competir por fuera del MPN, partido al que había pertenecido. Su continuidad aparece como una de las principales referencias del escenario electoral, aunque su candidatura todavía no fue oficializada.

En La Libertad Avanza, una de las alternativas para disputar la gobernación es la senadora nacional Nadia Márquez. Sin embargo, su eventual postulación está condicionada por la interpretación de la ley provincial de Ficha Limpia. La normativa contempla restricciones vinculadas con la suspensión del juicio a prueba, un beneficio que Márquez obtuvo en una causa iniciada en 2013. Aunque en 2016 fue sobreseída, el alcance de la legislación frente a ese antecedente podría determinar si está habilitada para competir.

La posibilidad de que Márquez no pueda presentarse también abre interrogantes sobre la estrategia libertaria. En ese escenario, el partido analiza la alternativa de no llevar un candidato propio a gobernador, una decisión que podría facilitar un entendimiento electoral con el sector de Figueroa.

El tablero provincial incluye, además, otros movimientos. El senador Pablo Cervi expresó su intención de competir por la gobernación, mientras que el ex gobernador Jorge Sobisch avanzó en un acuerdo con Carlos Quintriqueo, dirigente de ATE, con la posibilidad de sumar a la Unión Cívica Radical como colectora.

Así, el Congreso libertario dejó en evidencia que la prioridad inmediata pasa por cumplir los requisitos electorales y preservar las distintas alternativas de negociación. La decisión de competir en todas las categorías ya fue comunicada a la Justicia, pero la definición política de las candidaturas y las alianzas continuará en las próximas semanas.