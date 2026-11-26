Kicillof presentó el Servicio Bonaerense de Empleo para vincular trabajadores, empresas y oportunidades de capacitación

El gobernador afirmó que desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil empleos formales y cerraron cerca de 33 mil empresas

La plataforma permite elaborar currículums, postularse a puestos laborales y acceder a cursos gratuitos

El programa se apoyará en más de 100 delegaciones y subdelegaciones del Ministerio de Trabajo bonaerense

Veinte intendentes formalizaron su adhesión y otros municipios podrán incorporarse

Un convenio con Provincia Microcréditos permitirá acercar opciones de financiamiento a emprendedores y trabajadores independientes

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una nueva herramienta para vincular a trabajadores que buscan empleo con empresas y oportunidades de capacitación, en medio de un escenario que el gobernador Axel Kicillof definió como una de las crisis laborales y productivas más profundas de la historia reciente. El lanzamiento del Servicio Bonaerense de Empleo (SBE) estuvo acompañado por un diagnóstico crítico sobre la situación económica nacional y cuestionamientos al rumbo adoptado por la administración de Javier Milei.

Durante la presentación, realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno provincial, Kicillof sostuvo que desde fines de 2023 se perdieron más de 400 mil puestos de trabajo formal y cerraron cerca de 33 mil empresas. Según planteó, la situación afecta a establecimientos industriales y comerciales que habían logrado atravesar otras etapas de dificultades económicas, como la década del noventa, la crisis de 2001 y la pandemia.

El mandatario bonaerense vinculó ese panorama con las condiciones que enfrenta actualmente el sector productivo y señaló que cada vez resulta más difícil sostener la actividad, generar empleo y preservar los ingresos. También cuestionó la apertura de importaciones, la caída de los salarios y las dificultades de competitividad que, a su entender, enfrenta la industria nacional.

En ese contexto, el Servicio Bonaerense de Empleo fue presentado como una iniciativa destinada a facilitar el acceso al mercado laboral y acompañar las necesidades de capacitación de los trabajadores. La plataforma permite elaborar currículums, consultar ofertas disponibles y postularse a puestos de trabajo. Además, incorpora cursos y talleres gratuitos, tanto virtuales como presenciales, para ampliar las posibilidades de formación.

El sistema también busca conectar a estudiantes y egresados de los Centros de Formación Laboral con empresas, emprendimientos y otras oportunidades laborales. Su diseño tomó como referencia recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo en Argentina y estará disponible a través del sitio web del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El ministro Walter Correa destacó que la iniciativa no se limita a una plataforma digital, sino que se apoya en la estructura territorial de su cartera, integrada por más de 100 delegaciones y subdelegaciones, además de la red de Centros de Formación Laboral. Según explicó, el objetivo es articular el trabajo del Estado provincial con los municipios, las cámaras empresarias, las universidades y las organizaciones sindicales para promover empleos registrados y con derechos.

La subsecretaria de Empleo, Claudia Lázzaro, explicó que el programa surgió de un proceso colectivo de diagnóstico y planificación. La funcionaria señaló que la propuesta busca superar una concepción limitada a la relación entre oferta y demanda laboral, incorporando también la capacitación y el acompañamiento de las personas durante sus transiciones entre distintos empleos.

La presentación contó con la adhesión formal de veinte intendentes bonaerenses. El jefe comunal de Tigre, Julio Zamora, participó del encuentro y tiene previsto incorporarse próximamente al programa. La participación de los gobiernos locales apunta a ampliar el alcance territorial de la herramienta y facilitar el contacto entre quienes buscan trabajo y las oportunidades disponibles en cada distrito.

En paralelo, Kicillof firmó un convenio con Provincia Microcréditos para incorporar a la plataforma información sobre líneas de financiamiento destinadas a emprendedores, trabajadores independientes y unidades productivas de la provincia. De esta manera, el SBE también buscará acercar recursos a quienes desarrollan actividades económicas por cuenta propia o necesitan capital para sostener sus proyectos.

El gobernador sostuvo que la administración provincial continuará desplegando medidas para amortiguar los efectos de la situación económica, aunque reconoció que las herramientas bonaerenses tienen un alcance limitado frente a una crisis que considera de dimensión nacional. En ese sentido, planteó que una modificación de fondo requiere revisar el rumbo macroeconómico y orientar las políticas hacia el desarrollo productivo, la industria nacional, el federalismo, el empleo digno y la inclusión social.

La puesta en marcha del Servicio Bonaerense de Empleo combina así una herramienta de intermediación laboral, capacitación y acceso al financiamiento con un diagnóstico político y económico sobre la situación del país. Su alcance dependerá de la articulación entre los distintos sectores involucrados y de la capacidad para traducir las oportunidades disponibles en nuevas incorporaciones al mercado de trabajo.