Mientras la Selección Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, busca asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial de la categoría, algunos de sus futbolistas comienzan a despertar el interés de distintos clubes europeos y de los ojeadores que siguen de cerca el torneo.

Uno de los nombres que más llamó la atención es el de Simón Escobar, lateral izquierdo de Vélez Sarsfield, quien tuvo una destacada actuación en la victoria frente a Mozambique, donde convirtió uno de los goles del equipo argentino. Su rendimiento no pasó inadvertido y recibió elogios del periodista Louis Brady y del perfil especializado The Secret Scout, que incluso lo compararon con Enzo Fernández, actual mediocampista del Chelsea.

Simón Escobar, la promesa de Vélez que sorprendió en el Mundial Sub 17

A través de sus redes sociales, The Secret Scout publicó un análisis sobre las características del juvenil argentino y destacó especialmente su capacidad para sumarse al ataque, su técnica y su versatilidad dentro del campo de juego.

“Este es Simón Escobar. Juega de lateral izquierdo en Vélez Sarsfield de Argentina y ahora mismo es uno de los jugadores más destacados del Mundial Sub-17. Es un lateral ofensivo versátil al que le encanta proyectarse al ataque y se siente súper cómodo con el balón. Su capacidad para romper defensas hace que incluso pueda jugar de 10. Contra Mozambique, hizo esta gran pared y definió con el borde externo para poner el 2-0 a favor de Argentina”, señalaron.

Pero los elogios no terminaron ahí. En la publicación también hicieron referencia a su experiencia con el seleccionado mayor y a los rumores que lo vincularon con uno de los gigantes del fútbol europeo.

“Ya entrenó con la selección mayor argentina y hubo reportes de que el Barcelona está interesado en llevarlo al Camp Nou, pero cuando le pregunté en quién basa su juego, me dijo que en Marcelo. Aun así, el pelo, los tatuajes, su cara… realmente te hace preguntarte… ¿Argentina clonó a Enzo Fernández?”, agregaron, en alusión al parecido físico que encontraron entre ambos futbolistas.

La comparación con Enzo Fernández y su proyección en Europa

En el cierre de su análisis, el perfil especializado volvió a destacar el potencial del juvenil de Vélez y se mostró expectante por conocer cuál será su posición definitiva a medida que avance su carrera profesional.

“Estos argentinos son simplemente distintos. Enzo Fernández a los 17 y ahora Simón Escobar, con la misma edad, dejando su huella en la piel y en la cancha. Un futbolista brillante, con muchísimo potencial. Me da mucha curiosidad ver en qué posición termina jugando. Siento que podría ser un lateral izquierdo invertido que se cierra para jugar de volante central. Actualmente juega en la primera de Vélez, en Argentina. Sin dudas Europa lo verá en unos pocos años”, concluyeron.

De esta manera, Simón Escobar comienza a ganar reconocimiento internacional a partir de sus actuaciones con la Selección Argentina Sub 17. Su proyección ofensiva, su personalidad y su versatilidad lo posicionan como uno de los juveniles a seguir de cara al futuro, mientras distintos observadores europeos ya empiezan a prestar atención a su evolución.