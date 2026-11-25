El gobernador Marcelo Orrego presentó un proyecto de Código Electoral de 198 artículos

La iniciativa elimina el SIPAD, conocido como Ley de Lemas, y las PASO provinciales

El sistema ELIGE permitirá internas abiertas o cerradas financiadas por los propios partidos y alianzas

La Boleta Única de Papel reemplazará las tradicionales papeletas partidarias

La reforma crea un Tribunal Electoral permanente, mantiene la paridad de género y reduce la campaña a 35 días

La oposición cuestiona requisitos para competir por la gobernación y el financiamiento de las internas

Las reglas que definirán las elecciones provinciales de 2027 en San Juan podrían experimentar una transformación profunda. El gobernador Marcelo Orrego presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de nuevo Código Electoral que propone terminar con el sistema de Ley de Lemas, eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e incorporar la Boleta Única de Papel (BUP). La iniciativa, compuesta por 198 artículos, también introduce modificaciones en la selección de candidatos, el financiamiento partidario, los plazos de campaña y los mecanismos de control electoral.

La presentación formal representa el cumplimiento de uno de los compromisos políticos asumidos por Orrego durante la campaña que lo llevó a la gobernación. El mandatario cuestionó desde entonces el Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), al considerar que distorsionaba el principio de representación directa: bajo ese mecanismo, la agrupación que reunía más votos podía imponerse, aunque el candidato individualmente más votado perteneciera a otro espacio.

La propuesta busca reemplazar ese esquema por uno en el que resulte electo quien obtenga la mayor cantidad de sufragios directos. Para ello, plantea implementar el sistema ELIGE, sigla de Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa. Cada partido o alianza podrá definir sus postulantes mediante internas abiertas o cerradas, de acuerdo con sus propias reglas, pero deberá afrontar los costos de organización sin financiamiento estatal.

La eliminación de las PASO provinciales abre, de esta manera, una nueva discusión sobre la organización interna de las fuerzas políticas y la competencia por las candidaturas. El proyecto también establece una prohibición expresa para las postulaciones simultáneas por distintas agrupaciones o categorías, lo que impediría la utilización de las denominadas colectoras.

Otro de los cambios centrales estará en la forma de votar. La Boleta Única de Papel reemplazará las papeletas partidarias tradicionales y tendrá una estructura organizada en filas horizontales por agrupación política y columnas correspondientes a cada categoría electoral. El elector podrá marcar con una cruz la opción elegida o seleccionar el casillero de lista completa.

Cuando las elecciones provinciales y municipales se desarrollen en una misma jornada, el diseño contempla la utilización de dos papeletas independientes. Una estará destinada a gobernador y legisladores, mientras que la otra incluirá las categorías de intendentes y concejales. La división apunta a evitar que una única boleta alcance dimensiones difíciles de manejar.

La reforma también incorpora cambios institucionales y nuevas regulaciones. Entre ellos figura la creación de un Tribunal Electoral Provincial con funcionamiento permanente, mientras que se mantiene la paridad de género en las listas legislativas. Además, el período oficial de campaña se reduciría a 35 días.

Uno de los aspectos novedosos del articulado es la incorporación de sanciones económicas para quienes difundan deliberadamente noticias falsas o contenidos audiovisuales manipulados mediante inteligencia artificial. La iniciativa busca establecer consecuencias frente a la circulación intencional de materiales engañosos durante los procesos electorales.

En cuanto al calendario, el proyecto establece que las elecciones provinciales deberán realizarse entre 60 y 250 días antes de la finalización de los mandatos. La convocatoria tendrá que efectuarse con una anticipación mínima de 100 días, mientras que los partidos y alianzas deberán informar, 85 días antes de los comicios, si organizarán instancias internas para definir sus candidaturas.

Esas condiciones dejan abierta la posibilidad de que San Juan adelante las elecciones de 2027 y las realice de manera separada de los comicios nacionales. La decisión todavía no fue tomada. El vicegobernador Fabián Martín señaló que la facultad constitucional para establecer si ambas votaciones coincidirán o se desarrollarán en fechas diferentes corresponde al gobernador.

El proyecto deberá atravesar ahora el debate parlamentario. El oficialismo buscará reunir los consensos necesarios para avanzar con su aprobación antes de que concluya el período ordinario o, si no alcanza los tiempos, durante las sesiones extraordinarias previstas para comienzos de 2027.

La oposición ya anticipó objeciones y reclamó participación en la discusión. Entre los puntos cuestionados aparecen la exigencia de presentar candidatos en los 19 departamentos para competir por la gobernación y las condiciones económicas que deberán afrontar las agrupaciones para organizar sus internas.

La discusión legislativa definirá si San Juan llega a 2027 con un sistema electoral completamente renovado, en una reforma que no solo modifica el instrumento de votación, sino también las reglas de competencia y selección de candidatos.