Antonela Roccuzzo compartió en sus redes sociales un álbum con algunos de los momentos más especiales de noviembre y permitió conocer distintas escenas de su vida cotidiana junto a Lionel Messi y sus tres hijos. La publicación reunió fotografías familiares, viajes, entrenamientos y momentos de descanso. Sin embargo, hubo un detalle particular que no pasó inadvertido entre sus seguidores: un mate personalizado que apareció en una de las imágenes.

La primera postal estuvo dedicada a un acontecimiento muy especial para la familia: el cumpleaños número 14 de Thiago Messi, el hijo mayor de la pareja. En la fotografía, Antonela y Lionel aparecen abrazados junto a sus tres hijos frente a dos tortas que celebraban la nueva edad del adolescente.

El mate personalizado de Antonela Roccuzzo que despertó curiosidad

Entre las distintas imágenes de la galería, uno de los objetos que más llamó la atención fue un mate verde con detalles de fileteado que la rosarina sostenía entre sus manos. El recipiente tenía dos inscripciones personalizadas: “Lele” y “Tata”. Aunque Antonela no explicó el significado de los nombres, el detalle despertó la curiosidad de sus seguidores.

La publicación también permitió descubrir otro de sus gustos personales: su fanatismo por Harry Potter. En una de las fotografías, la empresaria mostró el libro que estaba leyendo y dejó ver un señalador ilustrado con uno de los personajes de la popular saga.

Además, compartió una imagen desde el gimnasio, donde mostró parte de su rutina de entrenamiento, una actividad que comenzó a tener mayor protagonismo en sus publicaciones durante los últimos meses.

Las postales familiares de Lionel Messi y sus hijos

El álbum también tuvo varios momentos protagonizados por los integrantes de la familia Messi. En una de las fotografías, Antonela retrató a sus tres hijos mientras subían por una escalera mecánica en un centro comercial.

Un detalle que no pasó inadvertido fue la vestimenta de los chicos: los tres llevaban camisetas de la Selección Argentina con el número 10 de su papá en la espalda, una muestra más de admiración por el capitán campeón del mundo.

Para cerrar la recopilación de noviembre, Roccuzzo compartió una postal de un momento de tranquilidad frente al mar. En la imagen, disfrutaba de un alfajor mientras contemplaba el atardecer.

De esta manera, Antonela volvió a mostrar distintas facetas de su vida familiar y personal, con recuerdos especiales junto a Messi y sus hijos, pequeños detalles de sus gustos y escenas de su rutina diaria.